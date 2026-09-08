Η Σάρον Στόουν μίλησε για τα υπερφυσικά οράματα μετά το εγκεφαλικό του 2001

Η διάσημη ηθοποιός Σάρον Στόουν προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, μιλώντας για τα ανεξήγητα, υπερφυσικά οράματα που βίωσε δεκαετίες μετά το παρ’ ολίγον θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο του 2001. Η 68χρονη σταρ περιέγραψε αινιγματικές «φωτεινές σφαίρες» που εμφανίστηκαν μπροστά της, μεταφέροντας της μηνύματα για το μέλλον της. Η εξομολόγηση έγινε στο podcast Mayim Bialik’s Breakdown, όπου η ηθοποιός εξήγησε γιατί κράτησε μυστικό το περιστατικό για χρόνια.

Η εμφάνιση των «φωτεινών σφαιρών»

Η Σάρον Στόουν εξήγησε ότι η εμπειρία ξεκίνησε μόλις επέστρεψε στο σπίτι από το νοσοκομείο, μετά το σοβαρό εγκεφαλικό. Εκείνη την περίοδο, βρισκόταν σε κατάσταση έντονου αποπροσανατολισμού και αντιμετώπιζε διαταραχές ύπνου. Ενώ ξάπλωνα στον καναπέ, ανάμεσα στον ύπνο και το ξύπνιο, εμφανίστηκαν μπροστά της πέντε φωτεινές σφαίρες.

Οι οντότητες αυτές άρχισαν να της μιλούν, χρησιμοποιώντας μια «ψηφιακή» γλώσσα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. Η ίδια δυσκολευόταν να περιγράψει με λόγια το περιστατικό, γι’ αυτό και το κράτησε μυστικό για πολλά χρόνια.

Η σκοτεινή πρόβλεψη για τον γιο της

Σύμφωνα με την αφήγηση της Σάρον Στόουν, οι φωτεινές οντότητες της μετέφεραν μια σκοτεινή πρόβλεψη για το μέλλον της. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη αφορούσε τη δικαστική διαμάχη που θα ξεσπούσε αργότερα για την επιμέλεια του μεγαλύτερου γιου της, Ρόαν. Εκείνη την εποχή, ο Ρόαν ήταν μόλις ενός έτους.

Η ηθοποιός θυμάται να τις ρωτάει συνεχώς αν πρέπει να ζήσει ή να πεθάνει. Οι σφαίρες της απάντησαν ότι έπρεπε να μείνει. Τότε, η Στόουν τους είπε ότι θα μείνει μόνο αν δύο από αυτές έμεναν με τον γιο της για να τον προστατεύουν, καθώς ένιωθε ότι θα της τον έπαιρναν.

Η επιβεβαίωση της προαίσθησης και η δικαστική μάχη

Η προαίσθηση της Σάρον Στόουν φάνηκε να βγαίνει αληθινή. Μετά το διαζύγιό της το 2004 από τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρονστάιν, η ηθοποιός έχασε την επιμέλεια του παιδιού της. Η ίδια καταγγέλλει ότι αυτή η δικαστική απόφαση επηρεάστηκε από τις προκαταλήψεις του Χόλιγουντ για τους τολμηρούς ρόλους της, όπως αυτός στο «Βασικό Ένστικτο».

Παρά τη μακροχρόνια και επίπονη δικαστική διαμάχη, η Σάρον Στόουν κατάφερε με τα χρόνια να χτίσει ξανά μια ακλόνητη σχέση με τον Ρόαν, ο οποίος σήμερα είναι 26 ετών. Στην πορεία, υιοθέτησε ακόμη δύο γιους, τον 21χρονο Λερντ και τον 20χρονο Κουίν, δημιουργώντας μια μεγάλη οικογένεια.

Γαλήνη και περιέργεια

Αναλογιζόμενη τη σουρεαλιστική εκείνη εμπειρία με τις φωτεινές σφαίρες, η Σάρον Στόουν ξεκαθάρισε ότι δεν ένιωσε ποτέ φόβο. Αντιθέτως, όπως δήλωσε, ένιωθε περισσότερο περιέργεια για το φαινόμενο.

Πάνω απ’ όλα, η διάσημη ηθοποιός περιέγραψε ένα αίσθημα απόλυτης γαλήνης κατά τη διάρκεια και μετά την εμπειρία των υπερφυσικών οραμάτων, μια αίσθηση που την συνόδευσε σε αυτή την ασυνήθιστη περίοδο της ζωής της.

Με πληροφορίες από: news247.gr