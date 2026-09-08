Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τη Sunel Arena

Σε μια κρίσιμη φάση βρίσκονται σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΚΑΕ Ολυμπιακός και της ΚΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με την πιθανή παραχώρηση της Sunel Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν έδρα για το διάστημα που θα διαρκέσει η ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), με την υπόθεση να αναμένεται να έχει κατάληξη εντός της ημέρας. Η αγωνία για την έκβαση του γηπεδικού ζητήματος παραμένει, καθώς οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη δώσει τα χέρια.

Οι συζητήσεις για τη Sunel Arena και οι προθεσμίες

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ είναι πυρετώδεις, καθώς ο χρόνος πιέζει. Συγκεκριμένα, η προθεσμία που έχει ορίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκπνέει την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, ο ΕΣΑΚΕ ασκεί πίεση για τη διεξαγωγή της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος, η οποία θα απαιτήσει τη χρήση κλειδάριθμου σε περίπτωση που δύο ομάδες μοιραστούν την ίδια έδρα.

Οι δύο πλευρές επιδιώκουν να βρουν τη «χρυσή τομή» σε ένα deal που παραμένει ακόμη στον «αέρα». Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, αυτή αναμένεται να προβλέπει μίσθωση του γηπέδου ανά αγώνα, τόσο για τις αναμετρήσεις στην Ελλάδα όσο και για αυτές της Euroleague. Η ανάγκη για προσωρινή έδρα προκύπτει από το γεγονός ότι το νέο ΣΕΦ δεν αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση πριν τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2027.

Τα σημεία διαφωνίας και τα «αγκάθια»

Παρά τις εντατικές διαπραγματεύσεις, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που αποτελούν «αγκάθια» στην επίτευξη συμφωνίας. Ένα από τα ουσιαστικά ζητήματα αφορά τις δικλείδες ασφαλείας που ζητεί η ΚΑΕ ΑΕΚ για την προστασία του χώρου του γηπέδου από πιθανές φθορές. Επιπλέον, ένα τεχνικό ζήτημα που δυσχεραίνει τις συζητήσεις είναι το γεγονός ότι οι δύο ομάδες συνεργάζονται με διαφορετικές εταιρείες διαχείρισης εισιτηρίων, δημιουργώντας πρόβλημα στο ticketing.

Σημαντικό θέμα αποτελεί και η αμοιβή που αξιώνει η ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της Sunel Arena ανά αγώνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός καταβάλλει αυτή τη στιγμή ποσά που κυμαίνονται από 25.000 έως 30.000 ευρώ ανά αγώνα EuroLeague και έως 15.000-20.000 ευρώ για τους αγώνες της Stoiximan GBL. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ φέρεται να μην είναι ικανοποιημένη με τα εν λόγω ποσά. Από την πλευρά της, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ επιθυμεί την πληρωμή ανά ματς, ώστε να μπορεί να τροποποιήσει τη συμφωνία σε περίπτωση που προκύψουν επεισόδια.

Η εναλλακτική λύση του Περιστερίου

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, η πιο εφικτή εναλλακτική επιλογή για τους «ερυθρόλευκους» είναι το γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο γήπεδο έχει χωρητικότητα μόλις 4.000 θεατών. Αυτή η χωρητικότητα είναι λιγότερη από τη μισή της Sunel Arena και μόλις το ένα τέταρτο της χωρητικότητας του νέου ΣΕΦ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για τους Πειραιώτες, καθώς η μειωμένη χωρητικότητα θα «πόνεσε» την τσέπη τους, επηρεάζοντας τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων.

Πιθανές επιπτώσεις σε μεταγραφές

Η απουσία συμφωνίας για το γηπεδικό ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει και άλλες πτυχές του σχεδιασμού των ομάδων. Συγκεκριμένα, η παρούσα κατάσταση φέρεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περίπτωση της μεταγραφής του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ. Όσο ο καιρός περνά και δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να επηρεαστεί και αυτή η μεταγραφική υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta