Σε δίκη για κακούργημα τέσσερις αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα

Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, η υπόθεση εισέρχεται σε νέα δικαστική φάση. Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως. Η απόφαση αυτή αφορά τις ενέργειες και, κυρίως, τις παραλείψεις τους κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από τη δολοφονική επίθεση της 1ης Απριλίου 2024.

Οι κατηγορούμενοι και οι ρόλοι τους

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, η επόπτρια των αστυνομικών τμημάτων δυτικής Αττικής, ο αστυνομικός που εκτελούσε καθήκοντα φρουρού στο εξωτερικό φυλάκιο, καθώς και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης. Αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν τη δολοφονία της από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της.

Η εισαγγελική πρόταση είχε ζητήσει την παραπομπή τους για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διά παραλείψεως. Οι δικαστές, με το βούλευμά τους, παραπέμπουν τους τέσσερις σε δίκη, διατηρώντας τους περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί μετά τις απολογίες τους.

Το περιεχόμενο του βουλεύματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρει πως οι κατηγορούμενοι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε την παραπομπή τους για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλείψεως, καθώς η άτυχη Κυριακή Γρίβα, το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024, απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για προστασία, αλλά οι αστυνομικοί αδράνησαν. Ως αποτέλεσμα, η 28χρονη δολοφονήθηκε έξω ακριβώς από το τμήμα με πολλές μαχαιριές.

Οι παραλείψεις του φρουρού και του εκφωνητή

Ειδικότερα, αναφορικά με τον εξωτερικό σκοπό, ο οποίος είχε βάρδια στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, το βούλευμα επισημαίνει ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα. Δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι. Ο δράστης προσέγγισε την Κυριακή Γρίβα, η οποία βρισκόταν έξω από το αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός είναι ήδη καταδικασμένος για άλλη ποινική υπόθεση.

Για τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης, το βούλευμα αναφέρεται στην απάντησή του στην έκκληση της Κυριακής για αστυνομική συνδρομή. Ο εκφωνητής φέρεται να είχε απαντήσει στην Κυριακή Γρίβα πως «τα περιπολικά δεν είναι ταξί», λίγο πριν από τη δολοφονική επίθεση.

Ευθύνες της αξιωματικού υπηρεσίας και της επόπτριας

Στην αξιωματικό υπηρεσίας, οι δικαστές καταλογίζουν ότι δεν επικοινώνησε με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπιστεί ο δράστης. Επιπλέον, δεν μερίμνησε για την εύρεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή Γρίβα στο σπίτι της με ασφάλεια. Στο δικαστικό βούλευμα γίνεται αναφορά σε ένα περιπολικό που βρισκόταν διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή.

Όσον αφορά την επόπτρια αστυνομικών τμημάτων δυτικής Αττικής, επισημαίνεται ότι δεν βοήθησε την άτυχη 28χρονη κοπέλα που έφτασε έντρομη στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια από τον πρώην σύντροφό της. Επίσης, δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για το πώς έπρεπε να κατευθύνει την Κυριακή Γρίβα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit