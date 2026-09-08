Μία μαμά έγινε viral περιγράφοντας τις προκλήσεις της επιστροφής στο σχολείο

Κάθε γονιός είναι εξοικειωμένος με τις μικρές, καθημερινές προκλήσεις που συνοδεύουν την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο. Φράσεις όπως «Δεν θέλω να πάω σχολείο», «Με πονάει η κοιλιά μου» ή «Δεν ξέρω τι να φορέσω» ακούγονται συχνά στα σπίτια. Η μετάβαση από την ανεμελιά του καλοκαιριού στη σχολική ρουτίνα έχει τους δικούς της κανόνες, τους οποίους μία μαμά περιέγραψε με τρόπο που έκανε πολλούς γονείς να χαμογελάσουν.

Η Νικόλ Τζάκσον, μία μαμά από το Οχάιο, δημιούργησε ένα βίντεο στο TikTok με το όνομα χρήστη @thicnicjack, το οποίο έγινε viral. Το βίντεο αυτό αγγίζει με χιούμορ τις συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς όταν τα παιδιά περνούν από το χαλαρό πρόγραμμα των διακοπών στην καθημερινότητα του σχολείου.

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στη σχολική ρουτίνα

Η Τζάκσον περιέγραψε την ανεξήγητη αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών της, ειδικά όσον αφορά τις διατροφικές τους συνήθειες και το πρωινό ξύπνημα. Όλο το καλοκαίρι, τα παιδιά της ξυπνούσαν πριν ακόμη ξημερώσει και έτρωγαν μικρά μάφιν Funfetti και βάφλες Eggos για πρωινό. Κατά τη διάρκεια της ημένας, η διατροφή τους περιλάμβανε συχνά «σκουπίδια», όπως Cheetos και πίτσα, καλύπτοντας σχεδόν το 99% των γευμάτων τους, χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα υγείας.

Ωστόσο, με την έναρξη της πρώτης σχολικής εβδομάδας, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Ξαφνικά, άρχισαν να εμφανίζονται παράπονα για πονόκοιλους. Το πρωινό ξύπνημα έγινε μια επίπονη διαδικασία, με τα παιδιά να ανοίγουν τα μάτια τους με μεγάλη προσπάθεια και να δηλώνουν, με βραχνές και πιεσμένες φωνές, ότι ήταν πολύ νωρίς για να σηκωθούν.

Οι «κανόνες» της Νικόλ Τζάκσον για τον γιο της

Με αφορμή αυτή την αλλαγή, η Νικόλ Τζάκσον έθεσε με χιουμοριστικό τρόπο κάποιους «κανόνες» στον έφηβο γιο της για τη νέα σχολική χρονιά. Το βίντεο της, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα πολλών οικογενειών.

Ένα από τα κύρια σημεία που θίγει η Τζάκσον είναι η ξαφνική εμφάνιση των πονόκοιλων. Απευθυνόμενη στον γιο της, είπε χαρακτηριστικά: «Όλο το καλοκαίρι ζούσες με μια διατροφή γεμάτη καυτερά σνακ, κοτομπουκιές, κάθε γρανίτα και κάθε αηδιαστικό ποτό που υπάρχει, χωρίς ούτε έναν πονόκοιλο. Δεν πρόκειται τώρα να έρθεις σε μένα και να μου πεις “πονάει η κοιλιά μου”, σαν να έχεις το πεπτικό σύστημα ενός ηλικιωμένου ασθενούς με νόσο Crohn».

Επιπλέον, η Τζάκσον ξεκαθάρισε στον γιο της ότι δεν θα δεχτεί πως το πρωινό ξύπνημα έγινε ξαφνικά αδύνατο. Όπως του υπενθύμισε, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σηκωνόταν χωρίς κανένα πρόβλημα, μάλιστα αμέσως μετά ρωτούσε τι είχε για πρωινό. Η χιουμοριστική προσέγγιση της μαμάς βρήκε απήχηση σε πολλούς γονείς που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις.

Με πληροφορίες από: baby.gr