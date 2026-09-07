Ο σεισμός της Πάρνηθας του 1999, ευρύτερα γνωστός ως σεισμός της Αθήνας του 1999, με ένταση 5,9 στην Κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στις 14:56:50 είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα και προκάλεσε 143 και ζημιές που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η δαπανηρότερη φυσική καταστροφή που έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα και ο φονικότερος σεισμός των τελευταίων 50 ετών.

Ήταν σαν σήμερα, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 1999, όταν ένα συνηθισμένο ζεστό μεσημέρι στην Αθήνα μετατράπηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της πρωτεύουσας. Στις 14:56:50, ένας σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ, γνωστός ως σεισμός της Πάρνηθας, χτύπησε το λεκανοπέδιο της Αττικής. Το επίκεντρο βρισκόταν μόλις περίπου 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πάρνηθας, με καταστροφικές συνέπειες.

Ο βαρύς απολογισμός

Ο απολογισμός της καταστροφής ήταν ιδιαίτερα βαρύς. Συνολικά, 143 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν, και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι συνολικές οικονομικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον Εγκέλαδο εκτιμήθηκαν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Είκοσι επτά χρόνια αργότερα, οι εικόνες από τις περιοχές που επλήγησαν, όπως η Ρικομέξ, η Μεταμόρφωση και η Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και οι ατελείωτες επιχειρήσεις διάσωσης, παραμένουν μία από τις πιο έντονες συλλογικές μνήμες για την Αθήνα.

Τα χαρακτηριστικά της δόνησης

Παρά το σχετικά μέτριο μέγεθός του, ο σεισμός της Πάρνηθας προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές λόγω της μικρής απόστασης του επίκεντρου από πυκνοκατοικημένες περιοχές και του μικρού εστιακού βάθους. Η διάρκεια της ισχυρής δόνησης υπολογίζεται περίπου στα 15 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, για όσους βρίσκονταν μέσα σε κτίρια που άρχισαν να καταρρέουν, ο χρόνος έμοιαζε ατελείωτος.

Η περιοχή που ενεργοποιήθηκε δεν είχε δώσει μέχρι τότε κάποιον αντίστοιχα ισχυρό γνωστό σεισμό στη σύγχρονη εποχή, γεγονός που αιφνιδίασε σε μεγάλο βαθμό και τη σεισμολογική κοινότητα.

Προσεισμική δραστηριότητα και οι περιοχές που επλήγησαν

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), η προσεισμική δραστηριότητα είχε ξεκινήσει περίπου στις 14:38, δηλαδή σχεδόν 19 λεπτά πριν από τον κύριο σεισμό. Αυτές οι δονήσεις είχαν μέγεθος από 2,5 έως 3,2 Ρίχτερ, αλλά καμία από αυτές δεν ήταν τέτοια ώστε να προμηνύει με βεβαιότητα την καταστροφή που θα ακολουθούσε.

Οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στα βορειοδυτικά προάστια της Αττικής, καθώς το επίκεντρο βρισκόταν εξαιρετικά κοντά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που επλήγησαν σοβαρά περιλαμβάνουν τις Αχαρνές, τα Άνω Λιόσια, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφεια, το Καματερό, τη Φυλή και τους Θρακομακεδόνες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις διάσωσης που ακολούθησαν μεταδίδονταν σχεδόν συνεχώς από την τηλεόραση, κρατώντας ολόκληρη τη χώρα σε αγωνία. Κάθε φορά που εντοπιζόταν κάποιος ζωντανός κάτω από τα χαλάσματα, η Ελλάδα παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα, καθώς οι διασώστες έδιναν μάχη με τον χρόνο για να ανασύρουν επιζώντες.

Με πληροφορίες από: taxydromos.gr