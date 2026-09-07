Πρώτη προπόνηση για τον Ντιέγκο Κόστα στον ΠΑΟΚ, αγωνία για τον Δημήτρη Γιαννούλη

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μεσημβρία, μία ημέρα μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όπου γνώρισε την ήττα. Στην προπόνηση αυτή συμμετείχε για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες ο Ντιέγκο Κόστα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου του Βορρά. Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το κυριακάτικο παιχνίδι, αναμένεται να υποβληθεί την Τρίτη (08/09/26) σε μαγνητική τομογραφία.

Η επιστροφή στις προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας το απόγευμα της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την επιστροφή τους από την Αθήνα. Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 3-1.

Το πρόγραμμα της προπόνησης ήταν χωρισμένο ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των παικτών στο κυριακάτικο παιχνίδι. Περιλάμβανε ασκήσεις rondo, passing game, παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι μικρού χώρου. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο κυριακάτικο παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο.

Η πρώτη εμφάνιση του Ντιέγκο Κόστα

Την πρώτη του προπόνηση μαζί με τους νέους του συμπαίκτες πραγματοποίησε ο Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, θα προσπαθήσει να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του νέου του προπονητή, Αλέσιο Λίσι.

Η παρουσία του Ντιέγκο Κόστα σηματοδοτεί την έναρξη της προσπάθειάς του να ενσωματωθεί στην ομάδα και να συμβάλει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, ενόψει των προσεχών αναμετρήσεων.

Αγωνία για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να υποβληθεί την Τρίτη (08/09/26) σε μαγνητική τομογραφία. Η εξέταση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξακριβωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη, καθώς και το ακριβές διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Άπαντες στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς η κατάστασή του αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την ομάδα.

Το ιατρικό δελτίο και οι απουσίες

Ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες, καθώς το ιατρικό δελτίο περιλαμβάνει αρκετούς παίκτες. Οι Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκος και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παραμένουν εκτός των προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα.

Η διαχείριση των τραυματισμών και η επιστροφή των παικτών σε πλήρη αγωνιστική δράση αποτελούν προτεραιότητα για το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων.

Προετοιμασία για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Δικέφαλος του Βορρά καλείται να αφήσει πίσω του την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Παναθηναϊκό και να επικεντρωθεί στο επόμενο, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρόκειται για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 13 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Τούμπα.

Η προετοιμασία της ομάδας του Αλέσιο Λίσι για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει. Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (9/9), συνεχίζοντας την εντατική δουλειά ενόψει του ντέρμπι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko