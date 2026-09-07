Ανοίγει το «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα κριτήρια και αυξημένο όριο αξίας ακινήτων

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ξεκινά με σημαντικές αλλαγές και διεύρυνση των κριτηρίων, περιλαμβάνοντας πλέον ηλικιακή διεύρυνση μέχρι τα 55 έτη και τη δυνατότητα αγοράς νεότερων ακινήτων. Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι ο νέος κύκλος θα επιλύσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στους δύο προηγούμενους, με βασικότερη αλλαγή τη διεύρυνση της αξίας του ακινήτου.

Διευρυμένα κριτήρια και στόχοι του προγράμματος

Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου 3» έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η απόκτηση πρώτης κατοικίας από επιπλέον 17.000 έως 20.000 νοικοκυριά.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026, οι οποίες έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2027. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης στην κατοικία για τους δικαιούχους.

Αλλαγές στην αξία και την παλαιότητα των ακινήτων

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στους κύκλους «Σπίτι μου 1 και 2» ήταν η δυσκολία ανεύρεσης σπιτιού που να πληροί τα κριτήρια, με κυριότερο αυτό της αξίας του ακινήτου. Δεδομένης της εκτόξευσης των τιμών των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του ορίου κρίθηκε απαραίτητη για να διευρυνθούν οι διαθέσιμες επιλογές.

Πλέον, το όριο αξίας των ακινήτων αυξάνεται στα 300.000 ευρώ, προσφέροντας έτσι περισσότερες επιλογές στους δικαιούχους. Επιπλέον, εξετάζεται η ένταξη νεότερων ακινήτων στο πρόγραμμα, κάτι που δεν επιτρεπόταν στο «Σπίτι μου 2», το οποίο δεν επέτρεπε την αγορά σπιτιού που είχε ανεγερθεί μετά το 2007.

Νέος φόρος μεταβίβασης για αγοραστές εκτός ΕΕ

Παράλληλα με τις αλλαγές στο πρόγραμμα, αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 3% σε 15% για αγοραστές που προέρχονται από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αυτό αφορά αποκλειστικά κατοικίες και δεν επηρεάζει επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλα είδη ακινήτων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr