Η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή έναν νέο σχεδιασμό για τη διαμόρφωση των εισοδημάτων στη χώρα, με βασικό άξονα τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού έως το 2028. Στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπονται παρεμβάσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της επαναφοράς του χριστουγεννιάτικου επιδόματος.

Ο οδικός χάρτης για τον κατώτατο μισθό

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Πριν από αυτό το ορόσημο, προβλέπεται μία ενδιάμεση αύξηση τον Απρίλιο του 2027, οπότε ο κατώτατος μισθός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 950 ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο και ανεβαίνοντας από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα.

Αυτή η ανοδική πορεία αποσκοπεί στη σταδιακή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση δεν θα αφορά μόνο τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας με βασικές αποδοχές, αλλά θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις τριετίες, ενισχύοντας έτσι τους εργαζομένους με προϋπηρεσία.

Ενίσχυση τριετιών και δημόσιου τομέα

Οι τριετίες προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού. Ενδεικτικά, ένας εργαζόμενος με μία τριετία αναμένεται να λαμβάνει μισθό που θα φτάνει περίπου τα 1.045 ευρώ. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική βελτίωση στα εισοδήματα των εργαζομένων με προϋπηρεσία.

Παράλληλα, αντίστοιχη οριζόντια αύξηση θα λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ των δύο τομέων. Επιπλέον, ο κυβερνητικός προγραμματισμός περιλαμβάνει την επανένταξη των χριστουγεννιάτικων επιδομάτων για τους δημόσιους υπαλλήλους, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημά τους.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Ένας καταλυτικός παράγοντας για την αύξηση του καθαρού εισοδήματος των μισθωτών θα είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2027. Η παρέμβαση αυτή έχει διπλό στόχο: αφενός τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, ελαφρύνοντας τα βάρη τους, και αφετέρου την ενίσχυση της δυναμικής για νέες προσλήψεις στην αγορά εργασίας.

Οικονομικές επιπτώσεις και στόχοι

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται ότι θα προκαλέσει προσωρινή απώλεια εσόδων για τον ΕΦΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η κυβέρνηση εκτιμά ότι αυτή η απώλεια θα αντισταθμιστεί από την αναμενόμενη τόνωση της απασχόλησης και την αύξηση των μισθωτών αποδοχών.

Ο ευρύτερος στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός πλέγματος εισοδηματικής ενίσχυσης, που θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και θα ενισχύσει την οικονομία μέσω της αύξησης των μισθών και της τόνωσης της απασχόλησης.

Με πληροφορίες από: e-howto.gr