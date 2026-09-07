Ο Κρίστιαν Γιάκιτς στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ενισχύει τη μεσαία του γραμμή με την απόκτηση του Κροάτη αμυντικού μέσου Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέληξε σε συμφωνία με τη γερμανική Άουγκσμπουργκ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Ο 29χρονος μέσος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Άουγκσμπουργκ

Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή στις διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ, εξασφαλίζοντας τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς. Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του Κροάτη αμυντικού μέσου στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο ΠΑΟΚ διατηρεί και οψιόν αγοράς για τον 29χρονο ποδοσφαιριστή. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς έχει ενεργό συμβόλαιο με την Άουγκσμπουργκ μέχρι το έτος 2028, γεγονός που καθιστούσε απαραίτητη τη διαπραγμάτευση για τον δανεισμό του.

Η άφιξη του Γιάκιτς στη συμπρωτεύουσα

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης, συγκεκριμένα στις 11:15. Η άφιξή του θα πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με την πτήση του να προέρχεται από το Ζάγκρεμπ.

Κατά την άφιξή του, ο Κροάτης μέσος θα υποβληθεί σε μια σειρά από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες πριν την υπογραφή του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της συνεργασίας τους.

Οι προσπάθειες του ΠΑΟΚ και η επιθυμία του παίκτη

Η υπόθεση της απόκτησης του διεθνούς Κροάτη μέσου απασχόλησε τον ΠΑΟΚ για αρκετές ημέρες, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αρχικά, υπήρξαν σημάδια ότι οι διαπραγματεύσεις με τη γερμανική ομάδα είχαν «κολλήσει».

Ωστόσο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επέμεινε και πίεσε την κατάσταση, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του για την απόκτηση του Γιάκιτς. Σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση έπαιξε και η έντονη επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να μετακινηθεί στην Τούμπα.

Το αγωνιστικό προφίλ του νέου αποκτήματος

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς, σε ηλικία 29 ετών, είναι ένας αμυντικός μέσος που έρχεται να προσδώσει δύναμη και εμπειρία στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Η επιλογή του έγινε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με επικεφαλής τον Αλέσιο Λίσι.

Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής έχει ξεχωρίσει στην καριέρα του, αγωνιζόμενος σε σημαντικές ομάδες. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα με τις φανέλες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και της Άουγκσμπουργκ.

Ενσωμάτωση στις προπονήσεις και προηγούμενες συνεργασίες

Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Κρίστιαν Γιάκιτς θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητή Αλέσιο Λίσι. Σκοπός είναι να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατόν στις προπονήσεις της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άουγκσμπουργκ δεν είναι άγνωστη για τον ΠΑΟΚ, καθώς από την ίδια γερμανική ομάδα είχε αποκτηθεί στο παρελθόν και ο ποδοσφαιριστής Γιαννούλης. Αυτό υπογραμμίζει μια προϋπάρχουσα σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit