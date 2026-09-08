Τα πιο ενοχλητικά είδη συναδέλφων στο γραφείο που δοκιμάζουν τα νεύρα

Το εργασιακό περιβάλλον έχει μεταμορφωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να εργάζονται πλέον υβριδικά, να εμφανίζονται στο γραφείο μόνο λίγες φορές τον μήνα ή να μεταφέρουν τις συναντήσεις τους σε πλατφόρμες όπως το Teams. Ωστόσο, για όσους εξακολουθούν να δίνουν καθημερινή παρουσία, κάποια πράγματα παραμένουν αναλλοίωτα, ανεξάρτητα από τον χρόνο που περνάει. Ένα από αυτά είναι η ύπαρξη συναδέλφων που καταφέρνουν να εξαντλούν τους γύρω τους πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος καφές της ημέρας.

Δεν πρόκειται απλώς για τον «δύσκολο» συνάδελφο, αλλά για εκείνους τους ανθρώπους που, με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο, μετατρέπουν μια φυσιολογική εργάσιμη ημέρα σε μια πραγματική πίστα επιβίωσης. Ο εγωκεντρισμός, η πεποίθηση ότι είναι καλύτεροι από όλους, η έλλειψη σεβασμού και ομαδικότητας, τους τοποθετούν στη «black list» των συναδέλφων. Αυτοί οι τύποι μπορούν να δοκιμάσουν τα νεύρα ακόμη και του πιο ήρεμου ανθρώπου στο γραφείο, μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Ο παντογνώστης που διορθώνει αντί να συζητά

Ένας από τους πιο κουραστικούς τύπους είναι ο συνάδελφος που έχει άποψη για τα πάντα και πιστεύει ότι ξέρει καλύτερα από όλους. Δεν έχει σημασία αν βρίσκεται στην ίδια ομάδα, αν έχει την ίδια θέση ή αν δουλεύει πάνω στο ίδιο project. Από τον τρόπο που πρέπει να γίνει μια παρουσίαση μέχρι το τι πρέπει να ειπωθεί σε έναν πελάτη, εκείνος έχει πάντα την απάντηση. Διακόπτει τους άλλους, συμπληρώνει τις προτάσεις τους και δεν παραλείπει ποτέ να διηγηθεί μια ιστορία που αποδεικνύει ότι έχει αντιμετωπίσει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα στο παρελθόν, και μάλιστα πολύ καλύτερα.

Το πιο εξαντλητικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν συζητά, αλλά διορθώνει. Στις συναντήσεις, είναι συνήθως αυτός που μιλάει περισσότερο, και αν κάποιος άλλος παρουσιάσει μια καλή ιδέα, θα βρει τρόπο να την παρουσιάσει λίγο αργότερα ως δική του. Όταν κάτι πάει στραβά, ξαφνικά η ομαδικότητα γίνεται πολύ σημαντική και η ευθύνη μοιράζεται δημοκρατικά.

Αυτός που δεν σέβεται τον προσωπικό χώρο και χρόνο

Ένας άλλος τύπος που δοκιμάζει τις αντοχές είναι εκείνος που δεν κατανοεί την έννοια του προσωπικού χώρου και χρόνου. Μπορεί να στείλει μήνυμα στις 22:47 με ένα απλό «μια ερώτηση μόνο» και να θεωρήσει απολύτως φυσιολογικό να περιμένει άμεση απάντηση. Στέλνει emails με ένδειξη «urgent» για θέματα που θα μπορούσαν να περιμένουν μέχρι την επόμενη ημέρα, κάνει tag σε κάθε πιθανό chat και πιστεύει ότι επειδή κάποιος εργάζεται από το σπίτι, είναι αυτόματα διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο.

Όταν βρίσκεται στο γραφείο, η τακτική του είναι διαφορετική: μπαίνει στον χώρο του συναδέλφου την ώρα που προσπαθεί να συγκεντρωθεί και ξεκινάει με το αθώο «έχεις δύο λεπτά;». Αυτά τα «δύο λεπτά» συνήθως μετατρέπονται σε πολύ περισσότερο, διακόπτοντας την ροή της εργασίας και την συγκέντρωση.

Ο συνάδελφος που βλέπει το ποτήρι μόνιμα μισοάδειο

Τέλος, υπάρχει και ο συνάδελφος που βλέπει το ποτήρι μόνιμα μισοάδειο. Αυτός ο τύπος ανθρώπου χαρακτηρίζεται από μια διαρκή αρνητική οπτική, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ατμόσφαιρα και τη διάθεση των υπολοίπων στο γραφείο.

Με πληροφορίες από: jenny.gr