Ξεκαθάρισμα στο σπίτι πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα: Τι να απομακρύνετε

Σιγά σιγά αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και η καθημερινότητα αρχίζει να αλλάζει ρυθμό. Τα παιδιά επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους, οι γονείς ξαναμπαίνουν σε πρόγραμμα και το σπίτι καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα εποχή. Αυτή η μεταβατική περίοδος είναι μια καλή ευκαιρία για ένα μικρό ξεκαθάρισμα, όχι για να περάσετε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με σακούλες και κούτες, αλλά για να απομακρύνετε όσα δεν χρειάζεστε πια και να δημιουργήσετε λίγο περισσότερο χώρο και τάξη στην καθημερινότητα. Ο στόχος είναι να κρατήσουμε όσα χρησιμοποιούμε, αγαπάμε και χρειαζόμαστε.

Καλοκαιρινά είδη και αξεσουάρ

Ξεκινήστε από τα πράγματα που χρησιμοποιήσατε περισσότερο τους προηγούμενους μήνες. Μαγιό που δεν κάνουν πλέον, πετσέτες που έχουν φθαρεί, παγούρια χωρίς καπάκι, γυαλιά κολύμβησης που δεν χρησιμοποιούνται, καπέλα, παιχνίδια παραλίας και διάφορα αξεσουάρ μπορούν να περάσουν από ένα γρήγορο «τεστ». Ρωτήστε τον εαυτό σας: Το χρησιμοποιήσαμε πραγματικά αυτό το καλοκαίρι; Θα το χρειαστούμε ξανά; Αν η απάντηση είναι «μάλλον όχι», ίσως ήρθε η ώρα να το αποχωριστείτε.

Μην ξεχάσετε να ελέγξετε και τις ημερομηνίες λήξης σε αντηλιακά, αντικουνουπικά και άλλα καλοκαιρινά προϊόντα, καθώς αυτά είναι είδη που συχνά ξεχνιούνται και χάνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Βαλίτσες και είδη ταξιδιού

Μετά τις διακοπές, οι βαλίτσες συνήθως επιστρέφουν στην αποθήκη μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πριν τις κλείσετε, όμως, ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενό τους. Μήπως υπάρχουν τσάντες που έχουν καταστραφεί; Νεσεσέρ που δεν χρησιμοποιείτε; Παλιά αξεσουάρ ταξιδιού ή τσαντάκια για σνακ που έχουν φθαρεί;

Οι διακοπές είναι στην πραγματικότητα ένας καλός τρόπος για να καταλάβουμε ποια αντικείμενα χρειαζόμαστε πραγματικά. Αν κάτι δεν βγήκε ποτέ από τη ντουλάπα ή δεν μπήκε καν στη βαλίτσα, πιθανότατα δεν είναι απαραίτητο και μπορεί να απομακρυνθεί.

Οργάνωση ντουλάπας για όλη την οικογένεια

Η αλλαγή εποχής είναι η τέλεια αφορμή για μια γρήγορη ματιά στις ντουλάπες όλης της οικογένειας. Ρούχα που δεν κάνουν πλέον, έχουν φθαρεί ή απλώς δεν φοριούνται μπορούν να φύγουν. Ένα χρήσιμο tip είναι να έχετε μια σακούλα δωρεάς σε ένα σταθερό σημείο της ντουλάπας. Έτσι, κάθε φορά που κάποιος βρίσκει κάτι που δεν χρειάζεται, μπορεί να το τοποθετεί αμέσως εκεί.

Παιχνίδια και βιβλία των παιδιών

Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα και μαζί τους αλλάζουν και τα ενδιαφέροντά τους. Παιχνίδια που κάποτε ήταν αγαπημένα μπορεί πλέον να μένουν ξεχασμένα σε ένα ράφι. Καθίστε μαζί με τα παιδιά και αφήστε τα να συμμετέχουν στη διαδικασία. Ποια παιχνίδια αγαπούν ακόμη; Ποια δεν αγγίζουν εδώ και μήνες; Ποια θα μπορούσαν να χαρίσουν σε ένα άλλο παιδί; Έτσι, το ξεκαθάρισμα γίνεται και μια μικρή άσκηση στο να μαθαίνουν να φροντίζουν και να οργανώνουν τα πράγματά τους.

Μια νέα σεζόν είναι επίσης μια καλή αφορμή για να φρεσκάρουμε τη βιβλιοθήκη. Κρατήστε τα βιβλία που αγαπάτε πραγματικά και σκεφτείτε να χαρίσετε όσα έχετε ήδη διαβάσει ή όσα τα παιδιά έχουν πλέον ξεπεράσει. Έτσι δημιουργείται χώρος για νέες ιστορίες.

Με πληροφορίες από: imommy.gr