Ο καιρός «ασανσέρ» φέρνει σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Με καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται ως «ασανσέρ» θα κυλήσει το προσεχές Σαββατοκύριακο, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας έως τους 39 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Τις προηγούμενες ημέρες, ο καιρός είχε παρουσιάσει μια μικρή κάμψη με απογευματινές μπόρες και πτώση του υδραργύρου, δημιουργώντας ένα πρόσκαιρο φθινοπωρινό κλίμα. Οι βροχές αυτές κρίθηκαν ευεργετικές για τα διψασμένα εδάφη, ενώ η δροσιά που επικράτησε ήταν απαραίτητη. Ωστόσο, η συνέχεια επιφυλάσσει διαφορετικές συνθήκες, με την επιστροφή ισχυρότερων βοριάδων να αναμένεται από τη Δευτέρα.

Ο καιρός του Σαββάτου

Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος σε όλη σχεδόν τη χώρα. Θα υπάρξουν μόνο μεμονωμένες αραιές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές. Στα νησιά και τα παράκτια τμήματα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες.

Το μελτέμι έχει εγκατασταθεί στο Αιγαίο, με ανέμους βόρειων διευθύνσεων που θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Τοπικά, στις Κυκλάδες και το Καρπάθιο πέλαγος, οι άνεμοι προβλέπεται να ενισχυθούν και να φτάσουν τα 7 μποφόρ, καθιστώντας τις θαλάσσιες συνθήκες πιο δύσκολες. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν με μέτρια ένταση, προερχόμενοι από διάφορες διευθύνσεις.

Ο υδράργυρος σημειώνει μια μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Αντίθετα, στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, οι συνθήκες θα διατηρηθούν αισθητά πιο δροσερές, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς.

Οι συνθήκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη το Σάββατο

Στην Αττική, η ημέρα του Σαββάτου ξεκινά και διατηρείται αίθρια, με καθαρό ουρανό σε όλη την έκταση του νομού. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια τμήματα, με βοριάδες που θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα οι συνθήκες θα είναι πιο δροσερές, λόγω της επίδρασης της θαλάσσιας αύρας.

Για τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα εμφανιστούν κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν μέτριοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται να φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το καλοκαιρινό σκηνικό.

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή

Την Κυριακή, ένα τμήμα των θερμών αέριων μαζών που επηρέασαν τη Δυτική Μεσόγειο κινείται προς τη χώρα μας, προκαλώντας μια πρόσκαιρη, αλλά αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη την επικράτεια. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος, με τις συνθήκες να ευνοούν τις εξωτερικές δραστηριότητες, παρά την αύξηση της ζέστης.

Το μελτέμι διατηρείται ακλόνητο στο Αιγαίο, με ανέμους που θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ. Τοπικά, στο Καρπάθιο πέλαγος, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ, διατηρώντας τις θάλασσες αρκετά κυματώδεις. Στο Ιόνιο, θα πνέουν μέτριοι βόρειοι άνεμοι, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, συμβάλλοντας σε πιο ήπιες θαλάσσιες συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή την Κυριακή

Η άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή θα είναι ιδιαίτερα αισθητή σε συγκεκριμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ειδικά στις κλειστές πεδινές περιοχές, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες έντονης ζέστης.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας θα διαρκίσει μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και αναμένεται η επιστροφή ισχυρότερων βοριάδων, φέρνοντας μια νέα αλλαγή στις καιρικές συνθήκες και μια πτώση του υδραργύρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki