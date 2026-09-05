Μεγάλη φωτιά στην Achaia Clauss. Αγωνία για τις ζημιές στην ιστορική οινοποιία της Πάτρας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάτρα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο οινοποιίας. Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση και εκτεταμένη, μετά την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος για το συμβάν.

Παράλληλα με τις εντατικές προσπάθειες κατάσβεσης, ένα ειδικό κλιμάκιο έχει μεταβεί στο σημείο της φωτιάς, με κύριο σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση αντίδραση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έναν χώρο εργοστασίου οινοποιίας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Πάτρας, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε αναλυτικά για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 05:00, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Αμέσως μετά τη λήψη της κλήσης και την αξιολόγηση της κατάστασης, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση κατάσβεσης. Οι πρώτες πυροσβεστικές μονάδες κατευθύνθηκαν τάχιστα προς το σημείο του εργοστασίου, με πρωταρχικό στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή της επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους ή εγκαταστάσεις, προστατεύοντας έτσι την ευρύτερη περιοχή.

Οι ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 27 πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται μεθοδικά και αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μεταξύ των εξειδικευμένων δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί, περιλαμβάνεται και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, η οποία προέρχεται από την 6η ΕΜΟΔΕ, συνδράμοντας με τις ειδικές της γνώσεις και τον εξοπλισμό της στο δύσκολο αυτό έργο.

Η επίγεια δύναμη ενισχύεται σημαντικά από την παρουσία οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού και τον συντονισμό των επιχειρησιακών ενεργειών. Επιπλέον, ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, προσφέροντας κρίσιμες δυνατότητες πρόσβασης σε υψηλότερα σημεία του εργοστασίου, όπου η φωτιά ενδεχομένως να έχει επεκταθεί.

Στο απαιτητικό έργο της κατάσβεσης, εκτός από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχεται και πολύτιμη συνδρομή από τις υδροφόρες του Δήμου Πατρέων. Η συνεργασία αυτή κρίνεται ζωτικής σημασίας για την αδιάκοπη και επαρκή παροχή νερού, ένα απολύτως κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς τέτοιου μεγέθους και έκτασης.

Η διερεύνηση των αιτιών από το Ανακριτικό Κλιμάκιο

Παράλληλα με τις εντατικές προσπάθειες των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο του συμβάντος έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας. Η παρουσία του κλιμακίου είναι καθοριστική για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την έναρξη της επίσημης διαδικασίας διερεύνησης των συνθηκών.

Το έργο του Ανακριτικού Κλιμακίου επικεντρώνεται στην πλήρη και λεπτομερή διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στόχος είναι να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα της φωτιάς στο εργοστάσιο οινοποιίας, με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και να αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos