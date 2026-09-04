Ο Βαλαντσιούνας επέστρεψε στη Ζαλγκίρις και έβαλε όρο για το τρόπαιο της Euroleague

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, μετά από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία 14 ετών στο ΝΒΑ, επέστρεψε στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ζαλγκίρις. Ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού, προέβη σε μια ιδιαίτερη δέσμευση σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου της EuroLeague από την ομάδα του Κάουνας. Η υπόσχεση αυτή αναδεικνύει τις υψηλές φιλοδοξίες που συνοδεύουν την επάνοδό του στην πατρίδα του και τη νέα εποχή της Ζαλγκίρις.

Η μεγάλη επιστροφή στην πατρίδα και η πρωτότυπη υπόσχεση

Ο 34χρονος σέντερ, Γιόνας Βαλαντσιούνας, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Ζαλγκίρις, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη Λιθουανία έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια απουσίας, κατά τη διάρκεια των οποίων διέπρεψε στο NBA. Η επάνοδός του στην ευρωπαϊκή σκηνή έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών για την ομάδα του Κάουνας.

Σε μια εμφάνισή του στην εκπομπή «Stonkus Tiesiogiai», ο Βαλαντσιούνας συμφώνησε με τον παρουσιαστή, Μάντας Στόνκους, σε μια ασυνήθιστη και χιουμοριστική υπόσχεση. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως αν η Ζαλγκίρις καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της EuroLeague και να κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο, αμφότεροι θα προχωρήσουν σε ένα πλήρες ξύρισμα, τόσο του κεφαλιού όσο και των γενιών τους.

Οι υψηλές προσδοκίες για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Η συγκεκριμένη υπόσχεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας αποτελεί έναν σαφή δείκτη των προσδοκιών που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη νέα σύνθεση και τους στόχους της Ζαλγκίρις. Η ομάδα του Κάουνας έχει επιδιώξει να ενισχυθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του φετινού καλοκαιριού, με απώτερο σκοπό να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στην κορυφή της EuroLeague.

Πέρα από την ηχηρή προσθήκη του Βαλαντσιούνας, ο οποίος αναμφίβολα ξεχωρίζει ως μία από τις κορυφαίες μεταγραφές, η λιθουανική ομάδα έχει προχωρήσει και σε άλλες σημαντικές κινήσεις. Στις νέες προσθήκες που αναμένεται να ενισχύσουν το ρόστερ συγκαταλέγονται παίκτες όπως ο Κάρσεν Έντουαρντς και ο Στέρλινγκ Μπράουν, οι οποίοι προσδίδουν περαιτέρω βάθος και ποιότητα στο σύνολο.

Η εντυπωσιακή πορεία του στο ΝΒΑ

Πριν την απόφασή του να επιστρέψει στην Ευρώπη και τη Ζαλγκίρις, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε διαγράψει μια εντυπωσιακή και μακροχρόνια καριέρα στο NBA. Η θητεία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διήρκεσε 14 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετείχε σε 1.002 παιχνίδια κανονικής περιόδου. Σε αυτά τα παιχνίδια, ο μέσος όρος του ανήλθε στους 12,8 πόντους και τα 9 ριμπάουντ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του κάτω από τα καλάθια.

Κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του στο NBA, ο Λιθουανός σέντερ φόρεσε τις φανέλες αρκετών γνωστών ομάδων. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε στους Τορόντο Ράπτορς, τους Μέμφις Γκρίζλις, τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, τους Σακραμέντο Κινγκς και τους Ντένβερ Νάγκετς, αφήνοντας σε κάθε σταθμό το στίγμα της παρουσίας του.

Οι επιδόσεις του την περασμένη σεζόν στους Νάγκετς

Την τελευταία του αγωνιστική περίοδο στο NBA, συγκεκριμένα τη σεζόν 2025/26, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς. Στην πρωταθλήτρια ομάδα του Ντένβερ, ο Λιθουανός σέντερ είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο, αυτόν του αναπληρωματικού παίκτη πίσω από τον σούπερ σταρ Νίκολα Γιόκιτς.

Στις 65 συμμετοχές που κατέγραψε στην κανονική περίοδο του NBA για την εν λόγω σεζόν, ο Βαλαντσιούνας παρουσίασε αξιοσημείωτες επιδόσεις. Συγκεκριμένα, μέτρησε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά αγώνα. Η αποτελεσματικότητά του εντός πεδιάς ήταν υψηλή, με το ποσοστό ευστοχίας του να φτάνει το 58,2%, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta