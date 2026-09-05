Η Σαουδική Αραβία χτίζει τον πρώτο ουρανοξύστη με πάνω από 1 χιλιόμετρο ύψος

Στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, το Jeddah Tower συνεχίζει να ανεβαίνει, με την κατασκευή του να έχει φτάσει ήδη τους 113 ορόφους και τα 454 μέτρα ύψος. Ο φιλόδοξος στόχος για αυτόν τον ουρανοξύστη είναι να ξεπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα του ενός χιλιομέτρου, καθιστώντας τον το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Η κατασκευή του έχει επιταχυνθεί σημαντικά μετά την επανεκκίνησή της, με την ολοκλήρωση να αναμένεται το 2028.

Η πορεία προς την κορυφή

Το Jeddah Tower, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Τζέντα, έχει ήδη διανύσει ένα σημαντικό μέρος της διαδρομής του προς την κορυφή. Με τους 113 ορόφους και τα 454 μέτρα ύψος που έχει φτάσει μέχρι στιγμής, η κατασκευή είναι ήδη εντυπωσιακή. Ωστόσο, τα σημερινά του μέτρα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το μισό του τελικού ύψους που έχει σχεδιαστεί για τον ουρανοξύστη.

Ο στόχος είναι το κτίριο να ξεπεράσει τα 1.000 μέτρα, κάτι που θα το αναδείξει ως το ψηλότερο στον κόσμο. Η ολοκλήρωση του έργου έχει προγραμματιστεί για το 2028, με τους ρυθμούς κατασκευής να έχουν ενταθεί μετά την επανεκκίνηση των εργασιών.

Ένα κτίριο που σπάει ρεκόρ

Η φιλοδοξία του Jeddah Tower να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο σε ύψος το τοποθετεί σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Το ακριβές τελικό ύψος δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθώς το κτίριο βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, αλλά το Council on Tall Buildings and Urban Habitat καταγράφει σήμερα το προβλεπόμενο ύψος του στα 1.000+ μέτρα. Ήδη, το κτίριο έχει ξεπεράσει σε ύψος τους Petronas Towers στη Μαλαισία, οι οποίοι υπήρξαν για χρόνια τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο.

Παράλληλα, η σημερινή του κατάσταση δείχνει ότι έχει περάσει περισσότερο από τη μισή διαδρομή μέχρι την κορυφή του Burj Khalifa στο Ντουμπάι, το οποίο φτάνει τα 828 μέτρα. Αυτές οι συγκρίσεις υπογραμμίζουν το μέγεθος και την πρωτοπορία του έργου που αναπτύσσεται στη Σαουδική Αραβία.

Τεχνικές προκλήσεις και καινοτόμος σχεδιασμός

Το ύψος του Jeddah Tower δημιουργεί μια σειρά από πρωτόγνωρες τεχνικές προκλήσεις για τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες. Η κατασκευή πρέπει να αντέχει τους ισχυρούς ανέμους και τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν σε τέτοια υψόμετρα. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, ο σχεδιασμός του κτιρίου βασίζεται σε μια χαρακτηριστική τριπλή, αεροδυναμική μορφή, με τις πλευρές του να συγκλίνουν προς την κορυφή.

Αυτή η συγκεκριμένη γεωμετρία δεν επιλέχθηκε μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά κυρίως για να περιορίζονται οι επιδράσεις των ισχυρών ανέμων που δέχεται ένα κτίριο τέτοιου μεγέθους. Η δομή του βασίζεται σε προηγμένες μεθόδους μηχανικής και χρησιμοποιεί μεγάλο όγκο οπλισμένου σκυροδέματος. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Adrian Smith + Gordon Gill Architecture είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, ενώ η Thornton Tomasetti, που συμμετέχει στην κατασκευή, χαρακτηρίζει το έργο ως το επόμενο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Ένα ευρύτερο αστικό όραμα

Το Jeddah Tower δεν αποτελεί απλώς έναν μεμονωμένο ουρανοξύστη, αλλά είναι το κεντρικό κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου, της Jeddah Economic City. Αυτό το φιλόδοξο έργο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Τζέντα και εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 5,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων.

Η Jeddah Economic Company αναφέρει ότι η Jeddah Economic City έχει σχεδιαστεί ως μια νέα μικτή αστική ανάπτυξη. Θα περιλαμβάνει κατοικίες, επιχειρήσεις και διάφορες υποδομές, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη μητροπολιτική περιοχή γύρω από τον εντυπωσιακό πύργο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta