Οι ποδοσφαιρικές προτιμήσεις των πρωθυπουργών της Ελλάδας από το 1974

Η σχέση μεταξύ πολιτικής και ποδοσφαίρου αποτελεί συχνά αντικείμενο συζήτησης, προσελκύοντας τα βλέμματα και βρίσκοντας τη θέση της στο επίκεντρο των δημοσιογραφικών αναφορών. Από το 1974 και μετά, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας ήταν ως επί το πλείστον ποδοσφαιρόφιλοι, αν και υπήρξαν και ελάχιστες εξαιρέσεις σε αυτή την τάση. Το ενδιαφέρον τους για τα τεκταινόμενα στα γήπεδα διέφερε σημαντικά, από την πλήρη αδιαφορία μέχρι την ανοιχτή δήλωση προτίμησης σε συγκεκριμένη ομάδα.

Κωνσταντίνος Καραμανλής: Ο θεσμικά αδιάφορος

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα που επέλεγε να μην μοιράζεται πτυχές της ιδιωτικής του ζωής. Επιθυμούσε πάντα να διατηρεί μια απόμακρη στάση, ένα βήμα πιο μακριά από τους άλλους, γεγονός που τον καθιστούσε απρόσιτο σε προσωπικά ζητήματα.

Δεν είναι σαφές αν είχε κάποια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική προτίμηση ή αν έδειχνε το παραμικρό ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατασκευάστηκε και εγκαινιάστηκε ο περίφημος «Τάφος του Ινδού» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παρόλα αυτά, ο Καραμανλής διατηρούσε πάντα μια θεσμικά αδιάφορη στάση απέναντι στην μπάλα, ανεξάρτητα από τις φήμες που κυκλοφορούσαν για θεσμική υποστήριξη του Παναθηναϊκού για το έργο του γηπέδου.

Ανδρέας Παπανδρέου: Ο άνθρωπος του λαού με διγλωσσία

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της πολιτικής σταδιοδρομίας του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η τακτική διγλωσσία του. Κατάφερνε να είναι ταυτόχρονα ο άνθρωπος του λαού και ο φίλος των μεγαλύτερων «τζακιών» της αθηναϊκής κοινωνίας. Στο ποδόσφαιρο, φαίνεται πως ίσχυε μια παρόμοια κατάσταση.

Ο ίδιος δεν έδειξε ποτέ κανένα ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στα γήπεδα, με αρκετές μαρτυρίες να τον χαρακτηρίζουν άσχετο με τα αθλητικά. Διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, αλλά και με τον ανερχόμενο τότε Σωκράτη Κόκκαλη. Χρόνια αργότερα, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι ο Παπανδρέου ήταν φανατικός Ολυμπιακός.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Οι φήμες και η πραγματικότητα

Υπήρχε γενικότερα η φήμη πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν δηλωμένος και ένθερμος οπαδός του Ολυμπιακού. Ωστόσο, αυτή η φήμη δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πουθενά, αφήνοντας ένα κενό ως προς τις πραγματικές του ποδοσφαιρικές προτιμήσεις.

Σε συνέντευξή του, ο γιος του και νυν πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πατέρας του σπάνια παρακολουθούσε ποδόσφαιρο. Σε μικρότερη ηλικία, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε ασχοληθεί με το βόλεϊ, λόγω του ύψους του. Παρόλο που ήταν Κρητικός, δεν είχε εκφράσει κάποια αδυναμία σε καμία από τις τοπικές ομάδες του νησιού, διατηρώντας μάλλον αποστάσεις από το ποδοσφαιρικό τοπίο.

Κώστας Σημίτης: Ο τεχνοκράτης με πειραιώτικες ρίζες

Ο Κώστας Σημίτης, ο αυστηρός καθηγητής που ανέλαβε τα ηνία της χώρας το 1996, είχε καταφέρει να χτίσει τη φήμη του τεχνοκράτη, μια φήμη που ανταποκρινόταν απόλυτα στην πραγματικότητα. Με μαθηματικό μυαλό, ψυχρός και σταθερός, η προσέγγισή του ήταν πάντα μεθοδική.

Παρόλα αυτά, ο Κώστας Σημίτης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι παρακολουθούσε με ευχαρίστηση ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αν και δεν πήγαινε στο γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα του, δήλωνε ανοιχτά ότι ήταν Ολυμπιακός, κυρίως λόγω της πειραιώτικης ρίζας του, αναδεικνύοντας μια προσωπική πτυχή πέρα από την τεχνοκρατική του εικόνα.

Κώστας Καραμανλής: Ο δηλωμένος φίλαθλος

Ο Κώστας Καραμανλής αποτελεί ίσως τον μοναδικό πρωθυπουργό για τον οποίο υπάρχει στιγμιότυπο από την ποδοσφαιρική του δράση, κάτι που τον διαφοροποιεί από τους προκατόχους του ως προς την έκφραση της φίλαθλης ιδιότητάς του.

Ήταν δηλωμένος και φανατικός υποστηρικτής, δείχνοντας ενεργό ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο. Αυτή η πτυχή της προσωπικότητάς του ήταν ευρέως γνωστή, σε αντίθεση με άλλους πρωθυπουργούς που διατηρούσαν πιο διακριτική στάση ή και αδιαφορία για τον αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Reader