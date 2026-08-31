Γιατί το Wi-Fi σας αργεί κάθε βράδυ (και τι μπορείτε να κάνετε)

Είναι ένα συνηθισμένο σενάριο: κάθε βράδυ, γύρω στις επτά, η ταχύτητα του Wi-Fi σας πέφτει δραματικά. Μια βιντεοκλήση μετατρέπεται σε διαφάνειες, η αγαπημένη σας σειρά στο Netflix κολλάει και μια απλή ιστοσελίδα χρειάζεται δευτερόλεπτα για να φορτώσει. Αυτή η καθημερινή ταλαιπωρία δεν είναι τυχαία και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν οφείλεται σε κάποια βλάβη του router σας. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα του τρόπου που λειτουργούν τα ασύρματα δίκτυα και της αυξημένης χρήσης. Ας δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.

Γιατί το Wi-Fi σας "κολλάει" τα βράδια;

Το Wi-Fi λειτουργεί με ραδιοκύματα, και ο αέρας γύρω από το σπίτι σας είναι ένας κοινόχρηστος χώρος. Κάθε βράδυ, ειδικά μεταξύ 7 και 9, η κίνηση στο οικιακό ευρυζωνικό δίκτυο κορυφώνεται. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μαζική χρήση υπηρεσιών streaming βίντεο, ενημερώσεων παιχνιδιών, βιντεοκλήσεων και άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης. Σκεφτείτε ότι η βραδινή χρήση είναι περίπου δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ημέρας.

Όλα τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στην περιοχή σας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ταυτόχρονα, και οι περισσότεροι router εκπέμπουν στις ίδιες λίγες συχνότητες με τον δικό σας. Ο router σας δεν επιβραδύνεται πραγματικά. Απλώς περιμένει ευγενικά τη σειρά του για να "μιλήσει" σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν και δεκαπέντε άλλοι router. Αυτή η αναμονή είναι που εκδηλώνεται ως πάγωμα της εικόνας, διακοπές στον ήχο ή αργή φόρτωση ιστοσελίδων.

Η διαφορά στις συχνότητες: 2.4 GHz έναντι 5 GHz

Το οικιακό Wi-Fi χρησιμοποιεί δύο βασικές ζώνες συχνοτήτων: την 2.4 GHz και την 5 GHz. Η καθεμία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση του δικτύου σας.

Η παλαιότερη ζώνη 2.4 GHz έχει μόνο τρία κανάλια που δεν επικαλύπτονται (συνήθως 1, 6 και 11). Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός για το εύρος ζώνης είναι τεράστιος, ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Το πλεονέκτημά της είναι ότι ταξιδεύει σε μεγαλύτερες αποστάσεις και περνάει καλύτερα μέσα από τοίχους. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φθηνές έξυπνες συσκευές, όπως έξυπνες πρίζες, κουδούνια με κάμερα, baby monitors και παλαιότεροι φορητοί υπολογιστές, επιμένουν να τη χρησιμοποιούν. Αν ο router σας είναι διπλής ζώνης και δεν έχετε διαχωρίσει τα ονόματα των δικτύων, είναι πιθανό οι μισές συσκευές σας να "κολλάνε" στην 2.4 GHz από συνήθεια, ακόμα κι αν η 5 GHz θα ήταν πιο ισχυρή.

Η ζώνη 5 GHz διαθέτει περίπου 19 χρησιμοποιήσιμα κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής DFS (Dynamic Frequency Selection). Αυτό ακούγεται εξαιρετικό και τις περισσότερες φορές είναι. Ωστόσο, η εμβέλειά της είναι μικρότερη. Το σήμα των 5 GHz εξασθενεί πολύ πιο γρήγορα όταν περνάει μέσα από συμπαγείς τοίχους, όπως τούβλα ή τζάκια. Για παράδειγμα, ένα σήμα 5 GHz που είναι 550 Mbps στο ίδιο δωμάτιο με τον router, μπορεί να πέσει στα 40 Mbps δύο δωμάτια μακριά, μέσα από ένα τοίχο. Παρόλα αυτά, τα 40 Mbps είναι ακόμα επαρκή για streaming 4K περιεχομένου, απλά όχι ο εντυπωσιακός αριθμός που αναγράφεται στη συσκευασία.

Εκμεταλλευτείτε τα κανάλια DFS

Τα κανάλια DFS (τα υψηλότερα της ζώνης 5 GHz, από 52 έως 140) είναι συχνά λιγότερο πολυσύχναστα. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί παλαιότεροι router και κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Αν ο router σας υποστηρίζει DFS, η επιλογή αυτών των καναλιών μπορεί να σας προσφέρει μια πιο καθαρή και ταχύτερη σύνδεση, ειδικά τις ώρες αιχμής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του router σας για να δείτε αν μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα ένα κανάλι DFS.

Πού να τοποθετήσετε τον router σας

Η θέση του router παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του σήματος, ιδίως για τη ζώνη των 5 GHz. Ένας router που είναι τοποθετημένος σε ένα απομακρυσμένο ή κρυφό σημείο, πίσω από πολλά εμπόδια, θα έχει μειωμένη απόδοση. Προσπαθήστε να τον τοποθετήσετε σε ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού, μακριά από μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, συσκευές που εκπέμπουν παρεμβολές (όπως φούρνοι μικροκυμάτων) και συμπαγείς τοίχους. Αυτό θα βοηθήσει το σήμα να φτάσει σε περισσότερα σημεία του σπιτιού με καλύτερη ισχύ.

Πότε ένα νέο router ή σύστημα Mesh δεν είναι η λύση

Πριν βιαστείτε να αγοράσετε έναν καινούργιο, ακριβό router ή ένα σύστημα Mesh, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την πραγματική αιτία του προβλήματος. Όπως αναφέρθηκε, η επιβράδυνση συχνά οφείλεται στον κορεσμό των κοινόχρηστων συχνοτήτων και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα νέο σύστημα μπορεί να μην προσφέρει την αναμενόμενη βελτίωση και να αποτελέσει περιττό έξοδο.

Ορισμένα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς να αλλάξετε πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), αν η συμφόρηση είναι εκτός του δικού σας ελέγχου. Ωστόσο, πολλές φορές, με μικρές αλλαγές στις ρυθμίσεις του router σας ή στην τοποθέτησή του, μπορείτε να επιτύχετε αξιοσημείωτη βελτίωση χωρίς κανένα κόστος. Η κατανόηση των αιτιών θα σας γλιτώσει από άσκοπες αγορές και θα σας βοηθήσει να βρείτε την πραγματική λύση.

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