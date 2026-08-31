Ναρκισσισμός: Οι ναρκισσιστές έχουν επίγνωση της συμπεριφοράς τους, απαντά η επιστήμη

Οι ναρκισσιστές δεν είναι ανυποψίαστοι για τη συμπεριφορά τους ούτε αγνοούν τον αντίκτυπό της στους άλλους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι. Αυτό το ερώτημα απασχολεί συχνά τόσο τους ειδικούς όσο και όσους συναναστρέφονται τέτοια άτομα.

Οι δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις

Ο ναρκισσισμός συγκαταλέγεται στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που προκαλούν τις περισσότερες δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις. Η υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας, η ανάγκη για θαυμασμό και η πεποίθηση ότι κάποιος δικαιούται ειδική μεταχείριση μπορούν να διαβρώσουν φιλίες, ερωτικές σχέσεις και οικογενειακούς δεσμούς.

Όπως έχει δηλώσει ο ειδικός στον ναρκισσισμό Keith Campbell, «είναι σαν μια ασθένεια όπου οι πάσχοντες νιώθουν αρκετά καλά, αλλά οι άνθρωποι γύρω τους υποφέρουν».

Η επιστημονική προσέγγιση

Η Gwendolyn Seidman, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, παρουσιάζει τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία σε άρθρο της στο Psychology Today. Η επιστημονική απάντηση είναι ξεκάθαρη, σύμφωνα με την καθηγήτρια: ναι, το γνωρίζουν.

Τα πιο απλά στοιχεία προέρχονται από την ίδια την παρατήρηση των ψυχολόγων. Στην έρευνά τους, χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες ειδικά εργαλεία για τη μέτρηση των ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών στον γενικό πληθυσμό.

Εργαλεία μέτρησης και αυτογνωσία

Το πιο γνωστό εργαλείο είναι το Narcissistic Personality Inventory (NPI), ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο κάποιος εμφανίζει στοιχεία ναρκισσισμού. Σε μια προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας, ερευνητές δημιούργησαν ακόμη και μια κλίμακα ενός μόνο ερωτήματος. Στη μελέτη τους, ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν κατά πόσο τους αντιπροσωπεύει η φράση: «Είμαι ναρκισσιστής».

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν μια σημείωση προς τους συμμετέχοντες που ορίζει τον «ναρκισσιστή» ως εγωιστή, εγωκεντρικό και ματαιόδοξο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι απαντούσαν θετικά συγκέντρωναν συνήθως και υψηλές βαθμολογίες στις αναλυτικές κλίμακες ναρκισσισμού. «Με λίγα λόγια: αν κάποιος παραδεχτεί ότι είναι ναρκισσιστής, συνήθως είναι» προσθέτει η ειδικός.

Διαφορετικές μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα ναρκισσιστικά άτομα, στην πραγματικότητα, περιγράφουν τον εαυτό τους ως άτομο με υψηλή ναρκισσιστική συμπεριφορά και ιδιότητες. «Αυτές τις απόψεις συμμερίζονται τόσο άτομα που μόλις τους γνωρίζουν, όσο και άτομα που τους γνωρίζουν καλά, όπως φίλοι και μέλη της οικογένειας» συμπληρώνει η ειδικός.

Αντιλήψεις για την αλαζονεία

Σε μια διαφορετική μελέτη, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκτιμήσουν αν χαρακτηριστικά όπως η αλαζονεία είναι κοινωνικά επιθυμητά και αν είναι προσωπικά ωφέλιμα. Οι άνθρωποι με υψηλό ναρκισσισμό αναγνώριζαν ότι η αλαζονεία και η υπεροψία συχνά προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις.

Ωστόσο, πίστευαν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν προσωπικά ωφέλιμα για τους ίδιους.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr