Οι 9 τρόποι να βάζεις όρια χωρίς να προσβάλλεις κανέναν: Τι αποκαλύπτει η ψυχολογία

Σε στιγμές που κάποιος ζητάει χάρη, πιέζει για χρόνο ή λέει κάτι που προκαλεί αμηχανία, πολλοί αναρωτιούνται πώς να αντιδράσουν. Η ψυχολογία τονίζει ότι το να θέτεις όρια δεν είναι σημάδι ψυχρότητας ή αγένειας. Αντιθέτως, όσοι εκφράζουν ξεκάθαρα και ευγενικά τα όριά τους απολαμβάνουν υγιέστερες σχέσεις, λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση.

Η σημασία των ορίων στην επικοινωνία

Οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση έχουν την ικανότητα να εκφράζονται με τρόπο που δεν προσβάλλει τους άλλους, αλλά αντίθετα κερδίζει τον σεβασμό τους. Δεν αντιδρούν με ξεσπάσματα, ούτε επιλέγουν τη σιωπή. Αντίθετα, χρησιμοποιούν έξυπνες και ψυχολογικά αποτελεσματικές φράσεις και προσεγγίσεις για να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις.

Η ψυχολογία αποκαλύπτει συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, επιτρέποντας τη διατήρηση της ηρεμίας και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καλή ποιότητα των σχέσεων.

Τεχνικές ευγενικής άρνησης και εναλλακτικών

Μία από τις προσεγγίσεις είναι η λεγόμενη τεχνική του «compliment sandwich». Αυτή η μέθοδος στοχεύει στη μείωση των αρνητικών αντιδράσεων και καθιστά το «όχι» πιο αποδεκτό. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια τεχνική παροχής ανατροφοδότησης, όπου μια κριτική παρατήρηση ή μια δύσκολη ερώτηση τοποθετείται ανάμεσα σε δύο θετικές παρατηρήσεις ή φιλοφρονήσεις. Σκοπός της είναι να «μαλακώσει» την κριτική, διευκολύνοντας την αποδοχή της από τον αποδέκτη. Ωστόσο, υπάρχει η άποψη ότι αυτή η τεχνική θεωρείται πλέον ξεπερασμένη και αναποτελεσματική από πολλούς.

Επιπλέον, τα όρια δεν συνιστούν πάντα απόρριψη, αλλά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία υγιών εναλλακτικών λύσεων. Για παράδειγμα, αντί για μια πλήρη άρνηση, μπορεί κανείς να προτείνει: «Δεν μπορώ να μείνω ως αργά, αλλά θα το ολοκληρώσω αύριο πρωί» ή «Δεν μπορώ να κάνω ένα τραπέζι, αλλά θα φέρω γλυκό». Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη διατήρηση της συνεργασίας και της καλής διάθεσης.

Αποφυγή βιαστικών αποφάσεων και διαφωνιών

Μια άλλη αποτελεσματική στρατηγική είναι η αποφυγή των βιαστικών αποφάσεων και της πίεσης. Η έρευνα σχετικά με την «κούραση αποφάσεων» (decision fatigue) υποδεικνύει ότι οι βιαστικές απαντήσεις συχνά οδηγούν σε μεταμέλεια. Το να δίνει κανείς στον εαυτό του χρόνο να σκεφτεί πριν απαντήσει, μπορεί να αποτρέψει ανεπιθύμητες καταστάσεις και να οδηγήσει σε πιο ορθές επιλογές.

Επίσης, υπάρχουν τρόποι για να διαφωνήσει κανείς κομψά, χωρίς να δημιουργήσει ρήξη στις σχέσεις. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την έκφραση διαφορετικών απόψεων, κλείνοντας μια σύγκρουση με τρόπο που δεν καταστρέφει τη σχέση, αλλά διατηρεί τον σεβασμό και την κατανόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Θέτοντας προσωπικά όρια χωρίς απολογίες

Τέλος, είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να θέτει ξεκάθαρα όρια γύρω από τα προσωπικά του θέματα, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί γι' αυτό. Αυτό ενισχύει την αυτονομία και τον σεβασμό του προσωπικού χώρου. Το να θέτεις όρια δεν σημαίνει ότι απομακρύνεις ανθρώπους από τη ζωή σου, αλλά ότι δημιουργείς πιο υγιείς και λειτουργικές σχέσεις.

Η εξάσκηση αυτών των επικοινωνιακών προσεγγίσεων μπορεί να οδηγήσει σε ένα αίσθημα μεγαλύτερης ηρεμίας, σιγουριάς και αξιοπρέπειας. Δοκιμάζοντας αυτές τις τεχνικές σε δύσκολες καταστάσεις, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πόσο εύκολα αλλάζει η δυναμική μιας σχέσης, όταν η επικοινωνία γίνεται με ευγένεια και αυτοπεποίθηση.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr