Ενεργειακά ποτά στην εφηβεία: Ο φαύλος κύκλος της καφεΐνης

Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών από εφήβους αποτελεί ένα ζήτημα που χρήζει προσοχής, καθώς δεν αφορά μόνο την πρόσληψη καφεΐνης ή ζάχαρης, όπως εξηγεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ. Γεώργιος Κ. Σακκάς. Η εφηβεία είναι μια περίοδος έντονης ανάπτυξης με σημαντικές σωματικές και πνευματικές αλλαγές, όπου ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για πολλές λειτουργίες του οργανισμού.

Η σημασία του ύπνου στην εφηβεία

Ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη μνήμη, τη μάθηση, τη διάθεση, τη ρύθμιση της όρεξης, την αποκατάσταση του οργανισμού και τη διάθεση για σωματική δραστηριότητα κατά την εφηβεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι έφηβοι χρειάζονται ποιοτικό ύπνο για να υποστηρίξουν τις ταχείες αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα και το μυαλό τους.

Όταν ένας έφηβος δεν κοιμάται αρκετά, είναι πιθανό να αισθάνεται αυξημένη κόπωση κατά τη διάρκεια της ημένας. Αυτή η κόπωση μπορεί να τον οδηγήσει στην αναζήτηση τρόπων για να παραμείνει σε εγρήγορση και να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Ο φαύλος κύκλος της καφεΐνης

Ένα ενεργειακό ποτό μπορεί να προσφέρει προσωρινά το αίσθημα της εγρήγορσης που αναζητά ένας κουρασμένος έφηβος. Ωστόσο, η καφεΐνη που περιέχεται σε αυτά τα ποτά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον βραδινό ύπνο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει λιγότερο ύπνο, αυξημένη κούραση, μεγαλύτερη ανάγκη για καφεΐνη για να αντιμετωπιστεί η κόπωση, περαιτέρω διαταραχή του ύπνου λόγω της καφεΐνης και, τελικά, μειωμένη διάθεση για σωματική δραστηριότητα. Ο Δρ. Σακκάς τονίζει ότι αυτός ο κύκλος μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία και την καθημερινότητα των εφήβων.

Ενεργειακά ποτά και σωματικό βάρος

Ο Δρ. Σακκάς διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί πως ένα ενεργειακό ποτό από μόνο του προκαλεί παχυσαρκία. Η σχέση είναι πιο σύνθετη και αφορά έναν συνδυασμό παραγόντων και συνηθειών που επηρεάζουν το σωματικό βάρος.

Ένας έφηβος που κοιμάται λίγο μπορεί να είναι περισσότερο κουρασμένος, να καταφεύγει σε ενεργειακά ποτά για ενέργεια και παράλληλα να έχει λιγότερη διάθεση για άθληση. Εάν σε αυτό το μοτίβο προστεθούν πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες, περιορισμένη φυσική δραστηριότητα και διατροφικές επιλογές χαμηλής ποιότητας, το συνολικό πρότυπο μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αύξησης του σωματικού βάρους.

Τα ενεργειακά ποτά που περιέχουν ζάχαρη προσθέτουν θερμίδες στη διατροφή και η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί να συνδέεται με ένα γενικά λιγότερο υγιεινό διατροφικό πρότυπο. Από την άλλη πλευρά, τα ενεργειακά ποτά τύπου "zero" δεν έχουν το ίδιο θερμιδικό φορτίο, αλλά συνήθως περιέχουν καφεΐνη. Επομένως, η κατανάλωσή τους αργά το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, κάτι που απαιτεί προσοχή.

Επιδράσεις στη γνωστική λειτουργία

Πολλοί έφηβοι στρέφονται στα ενεργειακά ποτά με την προσδοκία να παραμείνουν ξύπνιοι για περισσότερες ώρες, ώστε να διαβάσουν ή να συγκεντρωθούν καλύτερα. Η καφεΐνη μπορεί πράγματι να αυξήσει προσωρινά την εγρήγορση και την αίσθηση συγκέντρωσης.

Ωστόσο, το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί αργότερα, όταν η κατανάλωση καφεΐνης επηρεάσει τον νυχτερινό ύπνο. Την επόμενη ημέρα, η μειωμένη ξεκούραση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην προσοχή, τη μνήμη εργασίας, την ταχύτητα σκέψης και τον αυτοέλεγχο του εφήβου.

Ο Δρ. Σακκάς διευκρινίζει ότι τα ενεργειακά ποτά δεν προκαλούν μόνιμη γνωστική βλάβη. Η κύρια ανησυχία αφορά την καθημερινή λειτουργικότητα ενός εφήβου που δεν κοιμάται επαρκώς, καθώς η έλλειψη ύπνου επηρεάζει άμεσα την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις σχολικές και κοινωνικές του υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr