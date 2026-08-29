9χρονος σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς: Η συγκλονιστική ανάρτηση γιατρού

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 9χρονο αγόρι, διασωληνωμένο, μετά από περιστατικό πνιγμού που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία της Μαραθιάς Ηλείας. Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε άμεση ιατρική παρέμβαση, μεταφερόμενο αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Δραματικές στιγμές στην παραλία της Μαραθιάς

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία της Μαραθιάς, όπου το 9χρονο αγόρι κινδύνεψε να πνιγεί. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και των διασωστών.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε εσπευσμένα για τις πρώτες βοήθειες. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν κρίσιμη για την παροχή της αρχικής φροντίδας και τη μεταφορά του σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Ο αγώνας των γιατρών στην Αμαλιάδα

Αρχικά, το 9χρονο αγόρι διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Εκεί, οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να το επαναφέρουν. Οι στιγμές ήταν δραματικές, καθώς προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού, το οποίο βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά τις πρώτες κρίσιμες παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω διακομιδή του. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στον Πύργο και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του γιατρού

Ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, γιατρός του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στο παιδί, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Σε ανάρτησή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει!»

Ο ίδιος ο γιατρός υπογράμμισε την άμεση ανταπόκρισή του και την προσπάθεια που κατέβαλε: «Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ότι έπρεπε!». Η περιγραφή του αναδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετώπισαν οι ιατροί προκειμένου να σώσουν τη ζωή του μικρού παιδιού.

Η ανταπόκριση του παιδιού και η ελπίδα

Ο αγώνας των γιατρών είχε αποτέλεσμα, καθώς το παιδί άρχισε να ανταποκρίνεται. Ο κ. Δημητρόπουλος περιέγραψε τη στιγμή της αλλαγής: «Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση σφυγμό και τα ματάκια του ανοιγόκλειναν». Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στο ιατρικό προσωπικό.

Ο γιατρός εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση και την ελπίδα του για την πορεία της υγείας του 9χρονου, τονίζοντας: «Πόση δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία! Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει».

Με πληροφορίες από: enikos.gr