Σαλαμίνα: Εκτός κινδύνου τα παιδιά που έπαιζαν σε πισίνα, εξετάζεται διαρροή χλωρίου

Τρία παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, καθώς και δύο γυναίκες νοσηλεύονται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αφού αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα. Όλοι οι παθόντες είναι καλά στην υγεία τους και εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η κατάσταση της υγείας των παθόντων

Τα τρία παιδιά και οι δύο γυναίκες εισέπνευσαν υδροχλωρικό οξύ, με αποτέλεσμα να νιώσουν παράλληλα και κάψιμο στο λαιμό. Το περιστατικό συνέβη χθες, 28 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι.

Παρά την αρχική ανησυχία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι πέντε νοσηλευόμενοι είναι πλέον σε καλή κατάσταση και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, την ώρα του περιστατικού γίνονταν επισκευές στην πισίνα του παιδότοπου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εξέταση του σεναρίου διαρροής χλωρίου ως πιθανή αιτία της αδιαθεσίας των ατόμων.

Νομικές ενέργειες και συλλήψεις

Μετά το συμβάν, η οικογένεια ενός εκ των τριών παιδιών εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά της διοίκησης της επιχείρησης. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη η 61χρονη υπεύθυνη της επιχείρησης, καθώς και ένας 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας.

Με πληροφορίες από: cnn.gr