Γαστρεντερολόγοι προειδοποιούν για συνήθειες που βλάπτουν την υγεία του εντέρου

Η υγεία του εντέρου αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί πολλούς, με τους γαστρεντερολόγους να τονίζουν ότι αυτή εξαρτάται περισσότερο από απλές, σταθερές καθημερινές συνήθειες και λιγότερο από ειδικά προϊόντα. Το πεπτικό σύστημα δεν χρειάζεται «μαγικές» φόρμουλες, εξαντλητικές αποτοξινώσεις ή ένα ντουλάπι γεμάτο συμπληρώματα για να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, ορισμένες συνήθειες που μοιάζουν ακίνδυνες, ή ακόμη και ωφέλιμες, ενδέχεται τελικά να επιδεινώνουν την καούρα, το φούσκωμα και τη δυσκοιλιότητα, ή να δημιουργούν μια ψευδαίσθηση υγιεινής προσέγγισης, καθυστερώντας την αναζήτηση της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.

Μέσα στον θόρυβο γύρω από τα προβιοτικά, τις στερητικές δίαιτες και τα πολυδιαφημισμένα σκευάσματα για την «επανεκκίνηση» του εντέρου, η πραγματικά χρήσιμη συμβουλή συχνά χάνεται πίσω από υποσχέσεις για γρήγορα αποτελέσματα. Γαστρεντερολόγοι στο Eating Well ξεχωρίζουν διαδεδομένες πρακτικές που αξίζει να σταματήσετε, προτείνοντας απλούστερες και πιο ασφαλείς κινήσεις για την ουσιαστική υποστήριξη της υγείας του εντέρου σας.

Κατανάλωση φαγητού λίγο πριν τον ύπνο

Εάν εμφανίζετε συχνά καούρα τη νύχτα, είναι σημαντικό να προσέξετε πόσο κοντά στην ώρα του ύπνου καταναλώνετε το βραδινό σας γεύμα. Όταν το στομάχι είναι γεμάτο, αυξάνονται οι πιθανότητες παλινδρόμησης, ενώ η κατάκλιση επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση. Οι ειδικοί συνιστούν στα άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση να αποφεύγουν τα γεύματα δύο έως τρεις ώρες πριν από τον ύπνο και να παραμένουν σε όρθια θέση μετά το γεύμα.

Όπως εξηγούν οι γαστρεντερολόγοι, η κατανάλωση μεγάλων γευμάτων ακριβώς πριν από τον ύπνο εμποδίζει τη σωστή κένωση του στομάχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παλινδρόμησης, του φουσκώματος και της κόπωσης. Εάν η καούρα εμφανίζεται τόσο συχνά ώστε να βασίζεστε τακτικά σε αντιόξινα ή να αλλάζετε τον τρόπο με τον οποίο κοιμάστε για να την περιορίσετε, είναι απαραίτητο να συζητήσετε το ζήτημα με τον γιατρό σας. Η συχνή παλινδρόμηση ενδέχεται να χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση και όχι απλώς προσωρινές λύσεις ανακούφισης.

Εσφαλμένη χρήση προβιοτικών

Η λέξη «προβιοτικό» στην ετικέτα ενός προϊόντος αποκαλύπτει πολύ λιγότερα απ’ όσα πιθανότατα πιστεύετε για το τι μπορεί πραγματικά να προσφέρει στην υγεία του εντέρου. Διαφορετικά στελέχη προβιοτικών έχουν μελετηθεί για διαφορετικά πεπτικά προβλήματα. Επομένως, δύο συμπληρώματα που βρίσκονται δίπλα δίπλα στο ράφι μπορεί να υποστηρίζονται από εντελώς διαφορετικά επιστημονικά δεδομένα, χωρίς να σημαίνει ότι το ένα είναι απαραίτητα καλύτερο από το άλλο για κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, ο μεγαλύτερος αριθμός στελεχών ή μονάδων σχηματισμού αποικιών (CFU) δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν θα βοηθήσει στο σύμπτωμα που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε. Οι γαστρεντερολόγοι επισημαίνουν ότι τα κατάλληλα στελέχη προβιοτικών διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση κάθε ανθρώπου. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα πιθανά οφέλη ενός προϊόντος ισχύουν για όλα τα προϊόντα που διαφημίζονται ως κατάλληλα για την «υγεία του εντέρου». Εάν σκέφτεστε να πάρετε κάποιο προβιοτικό, η συζήτηση με έναν επαγγελματία υγείας είναι κρίσιμη για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr