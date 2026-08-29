Η αγωνία των φοιτητών για το ενοίκιο: Έρευνα για τις τιμές στην Αττική

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται τα ενοίκια σε όλες τις περιοχές της Αττικής, γεγονός που καθιστά την αναζήτηση φοιτητικής στέγης μια δύσκολη διαδικασία για χιλιάδες οικογένειες. Η φετινή χρονιά απαιτεί από τους ενδιαφερόμενους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς τα ακίνητα με ζητούμενο μίσθωμα κάτω από 500 ευρώ τον μήνα είναι πλέον σπάνια.

Το «κυνήγι» για μια οικονομικά προσιτή γκαρσονιέρα έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του iEidiseis, η συντριπτική πλειοψηφία των διαθέσιμων διαμερισμάτων έως 60 τετραγωνικά μέτρα έχει ζητούμενο μίσθωμα τουλάχιστον 500 ευρώ. Μάλιστα, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των διαμερισμάτων διατίθεται σε ακόμα υψηλότερες τιμές, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Υψηλά ενοίκια σε όλη την Αττική

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από το iEidiseis.gr σε δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης κατοικίας, αναδεικνύει την γενικευμένη αύξηση των τιμών των ενοικίων. Αυτό δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους που προσπαθούν να βρουν κατάλληλη στέγη στην πρωτεύουσα.

Η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως στα μικρότερα διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν την κύρια επιλογή για φοιτητές. Η περιορισμένη προσφορά σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας την εύρεση προσιτής κατοικίας ένα πραγματικό πρόβλημα.

Η κατάσταση στα νότια προάστια

Στα νότια προάστια της Αττικής, η εικόνα των ενοικίων παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συνολικά, αυτή τη στιγμή ενοικιάζονται 2.630 διαμερίσματα έως 60 τετραγωνικά μέτρα. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των ακινήτων έχει υψηλό ζητούμενο μίσθωμα.

Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν 2 στα 3 διαμερίσματα, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, είχαν ζητούμενο μίσθωμα που έφτανε έως και τα 600 ευρώ. Αυτό καθιστά τα νότια προάστια μια ακριβή επιλογή για τους φοιτητές που αναζητούν στέγη στην περιοχή.

Δυσκολία εύρεσης στα βόρεια προάστια

Ακόμη πιο δύσκολη εμφανίζεται η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στα βόρεια προάστια της Αττικής. Εκτός από τις ιδιαιτέρως υψηλές τιμές, η περιοχή χαρακτηρίζεται και από περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι επιλογές για τους ενδιαφερόμενους είναι λιγοστές.

Συγκεκριμένα, διατίθενται προς ενοικίαση μόλις 276 διαμερίσματα έως 60 τετραγωνικά μέτρα. Από αυτά, σχεδόν το 70% των διαθέσιμων διαμερισμάτων έχει ζητούμενο μίσθωμα που ξεπερνά τα 700 ευρώ, καθιστώντας τα βόρεια προάστια την πιο ακριβή επιλογή μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών.

Πιο προσιτές τιμές στα δυτικά προάστια

Ελαφρώς πιο προσιτές είναι οι τιμές των ενοικίων στα δυτικά προάστια της Αττικής, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους αναζητούντες φοιτητική στέγη. Στην περιοχή αυτή, 4 στα 10 διαμερίσματα έχουν ζητούμενο μίσθωμα έως 500 ευρώ, κάτι που αποτελεί μια πιο οικονομική επιλογή σε σύγκριση με άλλες περιοχές.

Παρά την ελαφρώς καλύτερη εικόνα στις τιμές, η διαθεσιμότητα παραμένει περιορισμένη και σε αυτή την περιοχή. Συνολικά, διατίθενται 510 διαμερίσματα έως 60 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιλογές δεν είναι ανεξάντλητες.

Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, η διαθεσιμότητα διαμερισμάτων είναι μεγαλύτερη, καθώς διατίθενται συνολικά 3.954 διαμερίσματα έως 60 τετραγωνικά μέτρα. Ωστόσο, οι τιμές δεν είναι πάντα οι πιο προσιτές, παρά τον μεγάλο αριθμό ακινήτων.

Μόλις 1 στα 4 διαθέσιμα διαμερίσματα αυτή τη στιγμή ενοικιάζεται για έως 500 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν τα μισά διαθέσιμα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο μίσθωμα που κυμαίνεται από 401 ευρώ έως 600 ευρώ, υποδεικνύοντας ότι και εδώ το κόστος στέγασης παραμένει σημαντικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis