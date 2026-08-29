Οι αστρολογικές προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη για τον Σεπτέμβριο του 2026

Ο γνωστός αστρολόγος Κώστας Λεφάκης παρουσιάζει τις αναλυτικές προβλέψεις του για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2026, δίνοντας απαντήσεις για το πώς θα κυλήσει αυτός ο μήνας για καθένα από τα δώδεκα ζώδια. Οι προβλέψεις καλύπτουν διάφορους τομείς της ζωής, προσφέροντας συμβουλές και επισημάνσεις για τις επικείμενες εξελίξεις.

Συμβουλές για αισθηματικά και εργασία

Για κάποιους, ο Σεπτέμβριος απαιτεί προσοχή στον αισθηματικό τομέα, με την ανάγκη να αποφευχθούν οι υπερβολές και να καλλιεργηθεί η συνεργασία με τα αγαπημένα πρόσωπα. Υπογραμμίζεται ότι οι αρχικοί ενθουσιασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία σωστών βάσεων στους πρωταγωνιστικούς τομείς της ζωής.

Επιπλέον, συνιστάται η φροντίδα της υγείας για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς και η αποφυγή έκθεσης σε κινδύνους. Στον εργασιακό χώρο, η υπευθυνότητα είναι κρίσιμη, καθώς εξωτερικά γεγονότα ενδέχεται να μεταβάλουν συχνά το πρόγραμμα. Η διαλλακτικότητα και η ανεκτικότητα προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντος κρίνονται απαραίτητες.

Προκλήσεις και αλλαγές

Για άλλους, οι προσδοκίες ενδέχεται να μην επαληθεύονται με την επιθυμητή ταχύτητα, κάτι που δεν πρέπει να οδηγήσει σε απώλεια πίστης. Ένα συγκεκριμένο γεγονός προβλέπεται να διαταράξει τις συνθήκες της προσωπικής ζωής. Η δεύτερη έκλειψη θα επηρεάσει σημαντικά τον επαγγελματικό τομέα και τη ροή των τρεχόντων συμφερόντων.

Οι βιαστικές μεγάλες αλλαγές δεν συνιστώνται, με την προτροπή να μεθοδευτούν για μεταγενέστερο χρόνο. Περιστασιακές οικονομικές δυσκολίες είναι πιθανές, ενώ κάποιο οικείο πρόσωπο μπορεί να προκαλέσει φόρτιση ή να αποδώσει ευθύνες. Η προστασία του αισθηματικού τομέα θεωρείται σημαντική.

Δραστηριότητα και επιλογές

Αρκετή δραστηριότητα προβλέπεται για μια τρίτη ομάδα ζωδίων αυτόν τον μήνα. Θα αξιοποιηθούν στο έπακρο τα εκφραστικά μέσα, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν γκρίνιες από τρίτα πρόσωπα στο περιβάλλον. Η έγκαιρη επιλογή του συμφέροντος είναι ουσιώδης, με την προτίμηση του σίγουρου έναντι του εντυπωσιακού.

Συνιστάται η αποφυγή ριψοκίνδυνων συνεργασιών και αισθηματικών επαφών με αναξιόπιστους ανθρώπους. Μικρά προβλήματα στην εργασία και αντιφάσεις στην κοινωνική ζωή δεν θα λείψουν. Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις στα οικονομικά θέματα και είναι η κατάλληλη στιγμή για αναζήτηση υπεύθυνης βοήθειας.

Οικονομικές δυσκολίες και νέοι ορίζοντες

Για μια άλλη ομάδα, οι οικονομικές δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν με εργατικότητα. Οι προσπάθειες είναι σοβαρές, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες που απαιτούν την κινητοποίηση ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Η σπατάλη χρημάτων και αισθημάτων θα είναι χαρακτηριστική, ενώ ο αντίστοιχος ανεφοδιασμός δεν προβλέπεται επαρκής.

Μέσα στις δυσκολίες των ημερών, οι πλανητικές θέσεις ανοίγουν νέους ορίζοντες, οι οποίοι θα πρέπει να κατακτηθούν με κόπο, αλλά θα προσφέρουν ικανοποίηση μερικούς μήνες αργότερα. Στον ερωτικό τομέα, οι καλές στιγμές δεν θα λείψουν, ενώ σύντομες μετακινήσεις θα προσφέρουν ξεκούραση.

Εξελίξεις και τακτοποιήσεις

Τέλος, για κάποιους, ο Δίας κινείται στο ζώδιό τους, τακτοποιώντας παλαιότερες ταλαιπωρίες. Είναι μια καλή περίοδος για να ξεχαστούν όσα προκάλεσαν στενοχώρια και να τεθούν η ζωή και οι επιδιώξεις σε νέες βάσεις. Οι εξελίξεις στις προσωπικές υποθέσεις είναι ραγδαίες. Παρόλα αυτά, συνιστάται η αποφυγή εκνευρισμών στο άμεσο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: elle.gr