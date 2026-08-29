Καστανή ζάχαρη και λευκή: Ποιες είναι οι πραγματικές διαφορές τους;

Η πεποίθηση ότι η καστανή ζάχαρη είναι σημαντικά πιο υγιεινή από τη λευκή είναι ευρέως διαδεδομένη, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πιο απλή. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους ζάχαρης είναι πολύ μικρότερη από ό,τι ενδεχομένως περιμένουμε, με τις διατροφικές τους ιδιότητες να παρουσιάζουν ελάχιστες αποκλίσεις.

Από πού προέρχεται η ζάχαρη και πώς παράγεται;

Η ζάχαρη προέρχεται κυρίως από το ζαχαροκάλαμο και το ζαχαρότευτλο, φυτά που παράγουν και αποθηκεύουν σάκχαρα μέσω της φωτοσύνθεσης. Αυτά τα σάκχαρα στη συνέχεια εξάγονται και υφίστανται επεξεργασία για να καταλήξουν στο τελικό προϊόν που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής, ο χυμός των φυτών καθαρίζεται, φιλτράρεται και κρυσταλλώνεται. Ανάλογα με τον βαθμό επεξεργασίας και το αν παραμένει ή προστίθεται μελάσα, προκύπτουν διαφορετικοί τύποι ζάχαρης, καθορίζοντας έτσι τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.

Η φύση της καστανής και της λευκής ζάχαρης

Η λευκή κρυσταλλική ζάχαρη είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται ευρέως στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Από την άλλη πλευρά, η καστανή ζάχαρη ουσιαστικά αποτελεί ζάχαρη που περιέχει μελάσα.

Η παρουσία της μελάσας είναι αυτή που προσδίδει στο προϊόν το χαρακτηριστικό καφέ χρώμα, την πιο μαλακή υφή και την ελαφρώς καραμελένια γεύση. Μάλιστα, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καστανής ζάχαρης: η ανοιχτή καστανή περιέχει μικρότερη ποσότητα μελάσας, ενώ η σκούρα καστανή έχει περισσότερη, γεγονός που εξηγεί το εντονότερο χρώμα, άρωμα και γεύση της δεύτερης.

Ο βαθμός επεξεργασίας και η μελάσα

Η βασική διαφορά μεταξύ της καστανής και της λευκής ζάχαρης δεν έγκειται στο ότι η μία είναι «φυσική» και η άλλη «τεχνητή». Αντιθέτως, η κύρια απόκλιση βρίσκεται στον βαθμό επεξεργασίας που έχει υποστεί κάθε τύπος και στην παρουσία ή απουσία μελάσας.

Διατροφική αξία και θερμίδες: Μικρές διαφορές

Παρότι η καστανή ζάχαρη περιέχει μικρές ποσότητες ορισμένων μετάλλων, όπως κάλιο, ασβέστιο και σίδηρο, οι ποσότητες αυτές είναι τόσο περιορισμένες ώστε δεν προσφέρουν ουσιαστικό διατροφικό πλεονέκτημα. Και οι δύο μορφές ζάχαρης αποτελούν κυρίως πηγή απλών υδατανθράκων και αποδίδουν παρόμοια ποσότητα ενέργειας.

Επομένως, η αντικατάσταση της λευκής ζάχαρης με καστανή δεν μετατρέπει αυτομάτως ένα γλυκό σε υγιεινή επιλογή. Η καστανή ζάχαρη μπορεί να έχει οριακά λιγότερες θερμίδες ανά κουταλάκι, όμως η διαφορά είναι πολύ μικρή και δεν έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία στην καθημερινή διατροφή. Ένα ακόμη συχνό επιχείρημα υπέρ της καστανής ζάχαρης είναι ότι υποτίθεται πως επηρεάζει λιγότερο τη γλυκόζη του αίματος.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr