Ομαλή επιστροφή στο σχολείο: Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά μετά τις διακοπές

Οι καλοκαιρινές διακοπές, συνώνυμες με την ελευθερία, το ξύπνημα χωρίς ξυπνητήρι, το παιχνίδι μέχρι αργά και τις ημέρες χωρίς πρόγραμμα, φτάνουν στο τέλος τους. Είναι απολύτως φυσιολογικό η μετάβαση από αυτή την ανεμελιά στην σχολική καθημερινότητα να συνοδεύεται από γκρίνια, άγχος ή ανασφάλεια για τα παιδιά. Ωστόσο, αυτή η επιστροφή δεν χρειάζεται να είναι απότομη ή να εξελιχθεί σε πεδίο μάχης.

Με μερικές μικρές και απλές κινήσεις, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν από τα τέλη Αυγούστου, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μπουν ξανά στους σχολικούς ρυθμούς πιο ήρεμα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Σταδιακή προσαρμογή στον ύπνο και το ξύπνημα

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τις πρώτες σχολικές ημέρες δεν είναι συνήθως τα μαθήματα, αλλά το πρωινό ξύπνημα. Αν ένα παιδί έχει συνηθίσει να κοιμάται και να ξυπνά δύο ώρες αργότερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η απότομη αλλαγή στο πρόγραμμα θα το δυσκολέψει σημαντικά στην προσαρμογή του.

Για να αποφευχθεί αυτό, συνιστάται να ξεκινήσει η σταδιακή μετακίνηση της ώρας ύπνου και αφύπνισης περίπου δύο εβδομάδες πριν ανοίξουν τα σχολεία. Αυτό μπορεί να γίνει μεταβάλλοντας την ώρα κατά 15-20 λεπτά κάθε λίγες ημέρες. Παράλληλα, είναι σημαντικό να περιοριστούν οι οθόνες πριν τον ύπνο και να ενθαρρυνθεί το παιδί να περνά λίγη ώρα έξω το πρωί, καθώς το φυσικό φως συμβάλλει στην επαναρύθμιση του βιολογικού του ρολογιού.

Αναγνώριση και διαχείριση του άγχους

Ακόμη και παιδιά που αγαπούν το σχολείο μπορεί να νιώθουν άγχος πριν από την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Η σκέψη για μια νέα τάξη, έναν διαφορετικό δάσκαλο ή καθηγητές, καινούργιους συμμαθητές ή απλώς η αβεβαιότητα για το τι τα περιμένει, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία.

Αντί να χρησιμοποιήσετε φράσεις όπως «Μην αγχώνεσαι, δεν είναι τίποτα», που υποτιμούν το συναίσθημά τους, δοκιμάστε να αναγνωρίσετε όσα αισθάνονται. Ένα απλό «Είναι φυσιολογικό να νιώθεις λίγο αγχωμένος όταν ξεκινά κάτι καινούργιο» μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Όταν τα παιδιά νιώθουν ότι τα ακούμε και ότι δεν υποτιμούμε τα συναισθήματά τους, βρίσκουν πιο εύκολα τον τρόπο να διαχειριστούν την ανησυχία τους και να προχωρήσουν.

Νέες ευθύνες και αυτονομία

Η επιστροφή στο σχολείο αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τα παιδιά να αποκτήσουν νέες, μικρές ευθύνες, ανάλογα πάντα με την ηλικία τους. Μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία της σχολικής τους καθημερινότητας, ετοιμάζοντας τη σχολική τους τσάντα, επιλέγοντας τα ρούχα της επόμενης ημέρας, οργανώνοντας το γραφείο τους ή θυμόμενα μόνα τους το παγούρι και το κολατσιό τους.

Όσο περισσότερο συμμετέχουν σε αυτή την προετοιμασία, τόσο περισσότερο αισθάνονται ότι ελέγχουν την καθημερινότητά τους. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτονομία και μειώνει σημαντικά την ανάγκη για συνεχείς υπενθυμίσεις από τους γονείς, δημιουργώντας ένα πιο αρμονικό περιβάλλον.

Οργάνωση της προηγούμενης νύχτας

Τα πιο αγχωτικά πρωινά συνήθως ξεκινούν από μια ανοργάνωτη προηγούμενη νύχτα. Η προετοιμασία από το βράδυ μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην ομαλή έναρξη της σχολικής ημέρας. Η σχολική τσάντα πρέπει να είναι έτοιμη, τα ρούχα επιλεγμένα, το παγούρι και το κολατσιό προγραμματισμένα.

Μια σύντομη υπενθύμιση του προγράμματος της επόμενης ημέρας αρκεί για να μειώσει σημαντικά τη βιασύνη και τις εντάσεις το πρωί. Για τα μικρότερα παιδιά, μια απλή λίστα με εικόνες ή μικρά «βήματα» μπορεί να κάνει θαύματα, καθώς τα βοηθά να λειτουργούν πιο αυτόνομα και να αισθάνονται πιο σίγουρα για το τι πρέπει να κάνουν.

Με πληροφορίες από: jenny.gr