Η κλήρωση του Europa League για τον ΟΦΗ: Οι οκτώ αντίπαλοι των Κρητικών στη League Phase

Ο ΟΦΗ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στην ιστορική πρώτη παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η κλήρωση της Παρασκευής (28/8) καθόρισε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι Κρητικοί, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Η συμμετοχή τους στην κύρια φάση του Europa League έρχεται μετά από μια εντυπωσιακή πορεία.

ο αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Europa League, ακριβείς ημέρες και ώρες, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχής Κυριακή (30/08).

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase

Λεβερκούζεν, ΕΝΤΟΣ

Μπενφίκα, ΕΚΤΟΣ

Άντερλεχτ, ΕΝΤΟΣ

Ρεν, ΕΚΤΟΣ

Στουρμ Γκρατς, ΕΚΤΟΣ

Λεχ Πόζναν, ΕΝΤΟΣ

Χοφενχάιμ, ΕΝΤΟΣ

Χάποελ Μπερ Σεβά, ΕΚΤΟΣ

Όλα τα παιχνίδια των Κρητικών στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV, ενώ έχει δικαίωμα μετάδοσης για κάποιες αναμετρήσεις και ο ANT1.

Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Europa League

League Phase

1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Playoffs

1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας:29 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη

Η ιστορική πρόκριση και η κλήρωση

Η κλήρωση της Παρασκευής (28/8) ήταν ιστορική για τον ΟΦΗ, καθώς οι Κρητικοί έμαθαν τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στη League Phase του Europa League. Αυτή η παρουσία αποτελεί την πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που εξασφαλίζει συμμετοχή στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο ΟΦΗ έφτασε σε αυτό το σημείο μετά από μια εντυπωσιακή πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs, σημειώνοντας δύο νίκες με συνολικό σκορ 5-0. Στην κλήρωση, ο ΟΦΗ συμμετείχε από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα δώσει συνολικά οκτώ παιχνίδια, εκ των οποίων τέσσερα θα διεξαχθούν εντός έδρας στην Κρήτη και τέσσερα εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα και η τηλεοπτική κάλυψη

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Europa League, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών ημερών και ωρών των αγώνων, δεν αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχή Κυριακή (30/08). Οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιμένουν λίγες ημέρες ακόμα για να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των αναμετρήσεων.

Όλα τα παιχνίδια των Κρητικών στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την COSMOTE TV. Επιπλέον, ο τηλεοπτικός σταθμός ANT1 έχει επίσης δικαίωμα μετάδοσης για κάποιες από τις αναμετρήσεις του ΟΦΗ στη διοργάνωση.

Σημαντικά οικονομικά οφέλη

Η συμμετοχή στη League Phase εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό 4.310.000 ευρώ ως βασικό ποσό (starting fee). Τα εγγυημένα συνολικά έσοδα των Κρητικών, δηλαδή του ΟΦΗ, ανέρχονται μέχρι στιγμής περίπου στα 6.146.000 ευρώ, ποσό που προκύπτει από τη συνολική τους πορεία και συμμετοχή.

Πέρα από τα εγγυημένα ποσά, κάθε νίκη στη League Phase αποφέρει επιπλέον 450.000 ευρώ, ενώ κάθε ισοπαλία προσθέτει 150.000 ευρώ στα ταμεία της ομάδας. Στα παραπάνω ποσά προστίθενται και χρήματα από την τελική κατάταξη των ομάδων, το value pillar, καθώς και μπόνους πρόκρισης στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης.

Η UEFA επιβραβεύει επιπλέον τις ομάδες ανάλογα με τη θέση στην οποία θα ολοκληρώσουν τη League Phase, προσφέροντας επιπρόσθετα οικονομικά κίνητρα για την καλύτερη δυνατή πορεία στον θεσμό.

Με πληροφορίες από: sport24.gr