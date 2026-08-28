Φωτιά στην Περδικοκορυφή Γόρτυνας Ηρακλείου: Μεγάλες δυνάμεις στην κατάσβεση

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περδικοκορυφή, εντός των ορίων του Δήμου Γόρτυνας. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα, 28 Αυγούστου, γύρω στις 13:30 το μεσημέρι.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων

Αμέσως μετά την ενημέρωση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τέθηκαν σε πλήρη κινητοποίηση οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, 30 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο βρίσκεται σε αγροτοδασική έκταση.

Η άμεση ανταπόκριση κρίθηκε επιτακτική, δεδομένου ότι η περιοχή της Περδικοκορυφής στον Δήμο Γόρτυνας είναι σήμερα χαρακτηρισμένη ως ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντασσόμενη στην κατηγορία 5. Αυτό υποδηλώνει την υψηλή επικινδυνότητα και την ανάγκη για ταχύτατη επέμβαση.

Επίγειες δυνάμεις και οχήματα

Στο πλαίσιο των επίγειων επιχειρήσεων κατάσβεσης, έχουν αναπτυχθεί δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Πρόκειται για δυνάμεις της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), οι οποίες είναι εξειδικευμένες στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δύσβατα και δασικά εδάφη.

Τις πεζοπόρες ομάδες συνδράμουν και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά επιχειρούν στην περιοχή, μεταφέροντας νερό και εξοπλισμό, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και στην προσπάθεια πλήρους κατάσβεσής της.

Αεροπορική υποστήριξη

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από αέρος, έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το εναέριο μέσο πραγματοποιεί ρίψεις νερού πάνω από την αγροτοδασική έκταση της Περδικοκορυφής, προσπαθώντας να ανακόψει την πορεία της φωτιάς και να διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Η χρήση ελικοπτέρου στην αεροπυρόσβεση είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, όπου τα επίγεια μέσα αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Η συνδυασμένη δράση εναέριων και επίγειων δυνάμεων αποτελεί βασική στρατηγική στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.

Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρέχει συνδρομή και ο Δήμος Γόρτυνας. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κινητοποιηθεί για να προσφέρει υποστήριξη στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Γόρτυνας έχει αναλάβει την παροχή υδροφόρων οχημάτων. Οι υδροφόρες αυτές είναι απαραίτητες για την ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή των επιχειρήσεων και την απρόσκοπτη προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, και ειδικότερα η Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας, βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η συγκεκριμένη κατηγορία, η κατηγορία 5, υποδηλώνει τις πλέον επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Αυτή η αξιολόγηση του κινδύνου καθιστά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ακόμα πιο κρίσιμη και απαιτητική. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, καθιστώντας την κατάσβεση μια δύσκολη και συνεχή μάχη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit