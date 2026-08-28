Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο του στη League Phase του Europa League. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/8) στο Μονακό, καθορίζοντας τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας των ερυθρόλευκων.

Οι Πειραιώτες συμμετείχαν στη διαδικασία από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αγωνιστούν απέναντι σε ισάριθμες διαφορετικές ομάδες.

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Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Μίλαν, ΕΝΤΟΣ

Μαρσέιγ, ΕΚΤΟΣ

Σπάρτα Πράγας, ΕΝΤΟΣ

Ρεν, ΕΚΤΟΣ

Γιαγκελόνια, ΕΝΤΟΣ

Τσέλιε, ΕΚΤΟΣ

Χόφενχαϊμ, ΕΝΤΟΣ

Τορένσε, ΕΚΤΟΣ



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Οι αναμετρήσεις και το πρόγραμμα

Οι ερυθρόλευκοι θα δώσουν συνολικά οκτώ αναμετρήσεις στη League Phase του Europa League. Από αυτές, οι τέσσερις θα διεξαχθούν στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα λάβουν χώρα εκτός έδρας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων, δεν αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχή Κυριακή (30/08).

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV. Επιπλέον, ο ANT1 έχει δικαίωμα μετάδοσης για κάποιες από τις αναμετρήσεις των ερυθρόλευκων.

Τα οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή

Η συμμετοχή του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League εξασφαλίζει στον σύλλογο ένα βασικό ποσό (starting fee) ύψους 4.310.000 ευρώ. Πέρα από αυτό το ποσό, κάθε νίκη αποφέρει επιπλέον 450.000 ευρώ, ενώ κάθε ισοπαλία προσθέτει 150.000 ευρώ στα ταμεία της ομάδας.

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται και χρήματα από την τελική κατάταξη, το value pillar, καθώς και τα μπόνους πρόκρισης στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης.

Το σύστημα επιβράβευσης της UEFA

Η UEFA επιβραβεύει επιπλέον τις ομάδες ανάλογα με τη θέση στην οποία θα ολοκληρώσουν τη League Phase. Οι 36 σύλλογοι που συμμετέχουν μοιράζονται μερίδια, με την τελευταία ομάδα της κατάταξης να λαμβάνει ένα μερίδιο και την πρώτη 36.

Η αρχική αξία κάθε μεριδίου στο Europa League ανέρχεται στα 75.000 ευρώ. Αυτή η αξία μπορεί να αυξηθεί από τα ποσά που δεν διανέμονται λόγω των ισοπαλιών που σημειώνονται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: sport24.gr