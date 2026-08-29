Συνήθειες που οδηγούν σε αυτοσαμποτάζ χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε

Η τάση των ανθρώπων να αποφεύγουν τα προβλήματα, αγνοώντας τα με την ελπίδα πως θα εξαφανιστούν από μόνα τους, αποτελεί μια κοινή συμπεριφορά, σύμφωνα με ψυχολόγο. Αυτή η στάση εξηγεί, εν μέρει, την έντονη ανάγκη που νιώθουμε να ξεφύγουμε από την καθημερινή πραγματικότητα και τις δυσκολίες της. Ωστόσο, η προσωρινή αυτή απόδραση συχνά δεν επιλύει τα ζητήματα, αλλά μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία συνηθειών με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η αποφυγή των προβλημάτων και οι επιπτώσεις της

Πολλοί άνθρωποι υιοθετούν τη συνήθεια να αποφεύγουν την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, επιλέγοντας να το αγνοούν. Η προσδοκία είναι πως, αν προσποιηθούν ότι δεν υπάρχει, αυτό θα πάψει κάποια στιγμή να υφίσταται. Αυτή η προσέγγιση, αν και φαινομενικά ανακουφιστική, δεν προσφέρει ουσιαστική λύση στα ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα.

Η ελπίδα ότι τα προβλήματα θα εξαφανιστούν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ενεργή παρέμβαση, αποτελεί μια παγιωμένη αντίδραση για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμια, καθώς τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και συχνά διογκώνονται, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αποφυγής και συσσώρευσης δυσκολιών.

Η παγκόσμια ανάγκη για πνευματική απόδραση

Μια παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από την McCann Worldgroup Truth Central το 2024 έδειξε το μέγεθος αυτής της ανάγκης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένα εντυπωσιακό ποσοστό, το 91% των ανθρώπων, δηλώνει ότι νιώθει, κατά καιρούς, την ανάγκη να αποδράσει πνευματικά από την πραγματικότητα.

Η ίδια έρευνα αποκάλυψε ότι ένας στους δύο ανθρώπους χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως βασικό μέσο για αυτή την απόδραση. Η ψηφιακή αυτή φυγή προσφέρει μια προσωρινή διέξοδο από τις πιέσεις και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, επιτρέποντας στους χρήστες να ξεφύγουν, έστω και για λίγο, από τα προβλήματά τους.

Η προσωρινή φύση της απόδρασης και η συνέχεια των προβλημάτων

Παρόλο που η πνευματική απόδραση, ιδίως μέσω του διαδικτύου, μπορεί να προσφέρει μια στιγμιαία ανακούφιση, αυτή η ψευδαίσθηση διαρκεί μόνο όσο και η ίδια η απόδραση. Μόλις η διαδικασία της φυγής ολοκληρωθεί, τα προβλήματα παραμένουν ακριβώς εκεί που ήταν, αμετάβλητα και άλυτα.

Η προσωρινή αυτή λύση δεν επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση που προκάλεσε την ανάγκη για απόδραση. Αντιθέτως, η επιστροφή στην πραγματικότητα βρίσκει τα ίδια ζητήματα να περιμένουν, γεγονός που απαιτεί την αναζήτηση νέων τρόπων για τη συντήρηση αυτής της ψευδαίσθησης ή την αντιμετώπιση της δυσάρεστης κατάστασης.

Η γέννηση των συνηθειών και οι ύπουλες συνέπειες

Από την ανάγκη για συνεχή απόδραση και την αποφυγή της πραγματικότητας, γεννιούνται σταδιακά οι συνήθειες. Πρόκειται για μικρές, συχνά φαινομενικά αθώες συμπεριφορές, οι οποίες επαναλαμβάνονται με τον χρόνο και παγιώνονται στην καθημερινότητά μας. Με αυτόν τον τρόπο, εξελίσσονται σε σταθερούς τρόπους ζωής και αντιμετώπισης των καταστάσεων.

Ενώ στην καθημερινή ρουτίνα αυτές οι συνήθειες μπορεί να μοιάζουν ασήμαντες και χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, οι συνέπειές τους είναι συχνά μακροχρόνιες και ύπουλες. Η συστηματική υιοθέτηση τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να οδηγήσει σε αυτοσαμποτάζ, καθώς υπονομεύουν την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματά του και να προχωρά μπροστά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta