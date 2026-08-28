Σύλληψη 30χρονου στη Θεσσαλονίκη για 18 παραβάσεις του ΚΟΚ και χρήση βίας

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που διέπραξε οδηγώντας δίκυκλο. Ο συλληφθείς φέρεται να παραβίασε συστηματικά τους κανόνες οδικής ασφάλειας, προκαλώντας μάλιστα και τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της σύλληψής του, ο 30χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, κάνοντας χρήση βίας κατά των αστυνομικών οργάνων. Συνολικά, του βεβαιώθηκαν δεκαοκτώ παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν χρηματικά πρόστιμα που αγγίζουν τις 18.590 ευρώ.

Οι πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ο 30χρονος οδηγός, χθες το βράδυ, επέδειξε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη συμπεριφορά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, παραβιάζοντας κατ’ επανάληψη και με τρόπο συστηματικό τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η οδήγηση του δικύκλου του χαρακτηρίστηκε από μια σειρά παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, ξεχωρίζει η οδήγηση αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, ο άνδρας κινούνταν αντίθετα σε οδούς της ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μονόδρομο, αγνοώντας πλήρως την προβλεπόμενη κατεύθυνση. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές παραβάσεις, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης μετωπικής σύγκρουσης.

Η επικίνδυνη οδήγηση στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Η περιγραφή των ενεργειών του 30χρονου οδηγού αναφέρει ότι παραβίασε συστηματικά, διαδοχικά και πολλαπλά τους ερυθρούς σηματοδότες. Αυτό σημαίνει ότι αγνόησε επανειλημμένα το κόκκινο φως σε διασταυρώσεις, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα.

Η αδιαφορία για τους φωτεινούς σηματοδότες, σε συνδυασμό με την οδήγηση αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, συνθέτουν μια εικόνα ακραία επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς. Οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα σε δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης, περιοχή που χαρακτηρίζεται συχνά από αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

Το τροχαίο ατύχημα και οι υλικές ζημιές

Η αλόγιστη οδήγηση του 30χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στις παραβάσεις του ΚΟΚ, αλλά είχε και άμεσες συνέπειες. Οι ενέργειές του οδήγησαν στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές. Η ακριβής έκταση των ζημιών δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η πρόκληση ατυχήματος υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του.

Το γεγονός ότι οι παραβάσεις οδήγησαν σε ατύχημα, έστω και με υλικές ζημιές, αναδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παραβίαση των κανόνων οδικής ασφάλειας. Η πρόκληση τροχαίου ατυχήματος αποτελεί ένα επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο στην υπόθεση του συλληφθέντος.

Η αντίσταση κατά τη σύλληψη

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του από τις αστυνομικές αρχές, ο 30χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Συγκεκριμένα, έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών οργάνων που επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν. Η πράξη αυτή προστίθεται στις ήδη βεβαιωμένες παραβάσεις του ΚΟΚ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη νομική του θέση.

Η χρήση βίας κατά αστυνομικών αποτελεί σοβαρό αδίκημα και αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα από τη δικαιοσύνη. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την άρνηση του συλληφθέντος να συμμορφωθεί με τις εντολές των αρχών και να αποδεχθεί τις συνέπειες των πράξεών του.

Το ύψος του προστίμου

Στον 30χρονο βεβαιώθηκαν συνολικά δεκαοκτώ παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το πλήθος των παραβάσεων αντικατοπτρίζει την εκτεταμένη και συστηματική παραβίαση των κανόνων οδικής ασφάλειας από τον οδηγό του δικύκλου. Κάθε μία από αυτές τις παραβάσεις επισύρει το δικό της χρηματικό πρόστιμο, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το άθροισμα των χρηματικών προστίμων για τις δεκαοκτώ παραβάσεις ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 18.590 ευρώ. Αυτό το υψηλό ποσό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και τον μεγάλο αριθμό των αδικημάτων που διαπράχθηκαν, αποτελώντας ένα σημαντικό οικονομικό βάρος για τον παραβάτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki