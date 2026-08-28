Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για την πατρότητα και τις ενοχές: «Δεν γλιτώνεις με τίποτα»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο διάσημος ηθοποιός που έχει τιμηθεί δύο φορές με Όσκαρ, αναφέρθηκε εκτενώς στη διαρκή «μάχη» με τις ενοχές και τις απαιτήσεις της πατρότητας. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει καμία συνταγή για την επίτευξη της απόλυτης ισορροπίας στον ρόλο του γονέα, ενώ τόνισε πως οι ενοχές είναι αναπόφευκτο κομμάτι αυτής της εμπειρίας.

Η «μάχη» της πατρότητας και οι ενοχές

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο περιέγραψε την πατρότητα ως ένα ζήτημα διαχείρισης, υπογραμμίζοντας ότι οι ενοχές είναι κάτι από το οποίο «δεν γλιτώνεις με τίποτα». Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, οι ενοχές εμφανίζονται «όταν λείπεις σε στιγμές που έπρεπε, ή που νομίζεις ότι έπρεπε να είσαι εκεί». Σε συνέντευξή του στο People, ο ηθοποιός πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει αν υπάρχει κάποιο μυστικό για την αντιμετώπιση αυτών των συναισθημάτων.

Ο θρυλικός ηθοποιός έχει αποκτήσει επτά παιδιά και η εμπειρία του αυτή τον έχει οδηγήσει σε βαθιές σκέψεις για τον ρόλο του πατέρα. Η ειλικρίνεια με την οποία μίλησε για τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της γονεϊκότητας αναδεικνύει την πολυπλοκότητα αυτής της σχέσης.

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο περιέγραψε το πώς ένιωσε όταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «πρωτόγνωρη εμπειρία». Τόνισε ότι δεν υπάρχουν σεμινάρια ή προετοιμασία για κάτι τέτοιο. «Απλώς βουτάς στα βαθιά, αποκτάς το παιδί και πρέπει να τα βγάλεις πέρα… Αυτό είναι όλο», συμπλήρωσε, αναδεικνύοντας τον αυθόρμητο και απαιτητικό χαρακτήρα της πατρότητας.

Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει την απουσία ενός εγχειριδίου για τους γονείς και την ανάγκη να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες καθώς αυτές προκύπτουν. Η εμπειρία του με τα επτά του παιδιά του έχει δώσει μια μοναδική οπτική γωνία πάνω στο θέμα.

Η νέα ταινία «The Whisper Man»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Netflix με τίτλο «The Whisper Man». Σε αυτό το θρίλερ, ενσαρκώνει τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που υποδύεται ο Άνταμ Σκοτ. Η πλοκή της ταινίας επικεντρώνεται στην καταδίωξη ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου, αλλά παράλληλα εξερευνά τη σχέση πατέρα και παιδιού, καθώς και την προσπάθεια των γονιών να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά τους, ειδικά όταν ο γιος του χαρακτήρα του Σκοτ πέφτει θύμα απαγωγής.

Η ταινία προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στις οικογενειακές σχέσεις μέσα από το πρίσμα ενός αγωνιώδους θρίλερ, θίγοντας θέματα όπως η απώλεια και η αναζήτηση. Ο ρόλος του Ντε Νίρο αναμένεται να αναδείξει τις πολυπλοκότητες των οικογενειακών δεσμών.

Οι δηλώσεις του Άνταμ Σκοτ

Παράλληλα με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Άνταμ Σκοτ, ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών που απέκτησε με τη σύζυγό του, Ναόμι Σκοτ, μίλησε επίσης για την πατρότητα. Ο Σκοτ υπογράμμισε ότι καμία συμβουλή τρίτου δεν είναι αρκετή για να προετοιμάσει κάποιον για αυτόν τον ρόλο.

«Όσες συμβουλές κι αν ακούσεις, ό,τι κι αν σου πει ή προσπαθήσει να σου εξηγήσει ο καθένας, τη στιγμή που το ζεις πρόκειται για κάτι εντελώς καινούργιο για το οποίο δεν μπορείς να προετοιμαστείς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι «πρέπει πραγματικά να το βιώσεις για να καταλάβεις πώς προσαρμόζεσαι στον ρόλο του γονιού», κάτι που, όπως εξήγησε, συνέβη και στη δική του περίπτωση.

Το πλούσιο καστ και η κυκλοφορία

Το καστ της νέας ταινίας «The Whisper Man» περιλαμβάνει, εκτός από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Άνταμ Σκοτ, και άλλα γνωστά ονόματα. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι Μισέλ Μόναχαν, Χέιμις Λινκλέιτερ, Μάικλ Κίτον, Όουεν Τιγκ και Άκστον Λούκα Πόρτο, προσδίδοντας επιπλέον κύρος στην παραγωγή.

Η ταινία «The Whisper Man» είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix από τις 28 Αυγούστου 2026, προσφέροντας στο κοινό ένα καθηλωτικό θρίλερ με έντονα συναισθηματικά στοιχεία και προβληματισμούς γύρω από την πατρότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki