Συναγερμός στο Νεπάλ μετά την υπερχείλιση φράγματος στο Θιβέτ: Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Νεπάλ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για άμεσο κίνδυνο πλημμυρών μετά την υπερχείλιση και κατάρρευση φράγματος που έχει σχηματιστεί από υλικά κατολίσθησης στην περιοχή του Θιβέτ, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αναστολή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που βρίσκονταν σε εξέλιξη μετά την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης. Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών σπεύδουν σε ασφαλέστερα, πιο ψηλά σημεία, ενώ το προσωπικό ασφαλείας και οι διασώστες έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν.

Ο κίνδυνος από την υπερχείλιση του φράγματος

Οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας είχαν προειδοποιήσει από την Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Συντρίμμια από την προηγούμενη καταστροφή είχαν δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη, η οποία απειλούσε να υπερχειλίσει. Σύμφωνα με στοιχεία Κινέζων επιστημόνων, η λίμνη αυτή έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος που κυμαίνεται από 40 έως 50 μέτρα, με συνολικό όγκο νερού μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που είχε πληγεί περισσότερο από την αρχική καταστροφή. Η υπερχείλιση αυτή απειλεί εκ νέου τις ήδη κατεστραμμένες κοινότητες στα χαμηλότερα σημεία, δημιουργώντας ένα νέο κύμα ανησυχίας.

Αναστολή επιχειρήσεων και μέτρα ασφαλείας

Μετά την υπερχείλιση του φράγματος, η αστυνομία του Νεπάλ κάλεσε το προσωπικό ασφαλείας, τους διασώστες και τους πολίτες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις να παραμείνουν σε απόλυτη επιφυλακή και να απομακρυνθούν άμεσα προς ασφαλέστερες τοποθεσίες. Παράλληλα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή.

Όλες οι ομάδες διάσωσης έλαβαν εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες, ενώ το σύνολο του κινεζικού διασωστικού προσωπικού και των οχημάτων αποσύρθηκε σε ασφαλείς περιοχές. Λίγο αργότερα, ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν προσωρινά για 1,5 ώρα, ή 90 λεπτά, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημερώθηκαν για την υπερχείλιση της λίμνης. Κάτοικοι στην επαρχία Ρασούα του Νεπάλ εθεάθησαν να τρέχουν προς τις πλαγιές των λόφων για να προστατευθούν.

Ο τραγικός απολογισμός της αρχικής κατολίσθησης

Η καταστροφική κατολίσθηση, που σημειώθηκε την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, στο βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.400 άτομα τόσο στο Νεπάλ όσο και στο Θιβέτ, εκ των οποίων τουλάχιστον 540 είναι ξένοι υπήκοοι. Επιπλέον, πάνω από 100 εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγεια σήραγγα.

Ένας τεράστιος χείμαρρος από βράχους, πάγο, λάσπη και συντρίμμια παρασύρθηκε μέσα από τα ποτάμια συστήματα των Ιμαλαΐων. Η φονική πλημμύρα που ακολούθησε ισοπέδωσε χωριά και κοιλάδες, ενώ κατέστρεψε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δρόμους και γέφυρες κατά μήκος της διαδρομής που συνδέει το Κατμαντού με τη Λάσα στο Θιβέτ. Η συγκεκριμένη διαδρομή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε πεζοπόρους και προσκυνητές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos