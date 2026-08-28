Ξαπλώστρες οριακά στη θάλασσα στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου, παρά τα προβλεπόμενα μέτρα

Ξαπλώστρες τοποθετημένες οριακά πάνω στο κύμα στην παραλία του Πλατύ Γιαλού στη Μύκονο, παρά τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τις παραλίες, αποκαλύπτουν φωτογραφίες που διακινούνται στο διαδίκτυο. Η κατάσταση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανονισμούς διαχείρισης των ακτών. Σύμφωνα με τον νόμο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν ελάχιστη απόσταση τεσσάρων μέτρων από την ακτογραμμή.

Η νομοθεσία για τη διαχείριση των παραλιών

Ο νόμος που διέπει τη διαχείριση των παραλιών ορίζει σαφώς ότι οι επιχειρήσεις, όπως τα beach bars, έχουν την υποχρέωση να μην τοποθετούν ομπρέλες και ξαπλώστρες σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων μέτρων από την ακτογραμμή. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης και στην προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η σχετική νομοθεσία, όπως προβλέπεται από το MyCoast, απαιτεί την ύπαρξη ενός κενού χώρου τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων από το σημείο όπου σκάει το κύμα μέχρι την πρώτη σειρά των ξαπλωστρών. Επιπλέον, εάν μια παραλία έχει συνολικό πλάτος ή μήκος μικρότερο από τέσσερα μέτρα, απαγορεύεται εντελώς η παραχώρησή της για εμπορική εκμετάλλευση.

Η εικόνα στον Πλατύ Γιαλό

Στην περίπτωση της παραλίας του Πλατύ Γιαλού στη Μύκονο, οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Οι φωτογραφίες απεικονίζουν ξαπλώστρες τοποθετημένες οριακά πάνω στο κύμα, γεγονός που υποδηλώνει μη συμμόρφωση με τις παραπάνω διατάξεις.

Η κατάσταση που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες περιγράφεται ως ανυπόφορη. Για να εισέλθει κανείς στη θάλασσα, φαίνεται πως πρέπει να υπερπηδήσει αρκετές σειρές ξαπλωστρών. Παράλληλα, δεν υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στις ξαπλώστρες για την άνετη μετακίνηση των λουόμενων.

Εμπόδια στην πρόσβαση και αντιδράσεις

Η συγκεκριμένη διάταξη των ξαπλωστρών εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα. Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς μπορούν να μετακινηθούν στη συγκεκριμένη παραλία άτομα με κινητικά προβλήματα ή άτομα με αναπηρία, δεδομένης της πυκνής τοποθέτησης των ξαπλωστρών και της έλλειψης ελεύθερου χώρου.

Σχόλια χρηστών κάτω από τις αναρτήσεις των φωτογραφιών αναδεικνύουν την ανησυχία του κοινού. Πολλοί αναφέρουν ότι η ακτογραμμή έχει καταστραφεί και κάνουν λόγο για μη συμμόρφωση με τον νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση των παραλιών.

Με πληροφορίες από: newsbomb.gr