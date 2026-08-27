Η αντιμετώπιση ενός νάρκισσου συντρόφου: Πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας

Όταν οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές εκδηλώνονται καθημερινά από τον ίδιο τον σύντροφο, η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη. Μία υγιής σχέση βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, την αγάπη και τα σαφή όρια. Ωστόσο, σε σχέσεις με ναρκισσιστές συντρόφους, αυτά τα στοιχεία συχνά παραβιάζονται, οδηγώντας σε προβλήματα για έναν τουλάχιστον από τους δύο.

Όρια και ψυχική υγεία

Σε τέτοιες συνθήκες, ο ένας σύντροφος τείνει να συρρικνώνει τα όριά του, ενώ ο άλλος επεκτείνεται και κυριαρχεί στη σχέση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αγάπη για κάποιον δεν πρέπει να οδηγεί σε αμφισβήτηση του εαυτού ή απώλεια αυτοπεποίθησης. Η ψυχική υγεία του καθενός έχει την ίδια αξία, και είναι επιτακτική ανάγκη η προστασία της μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης από τη σχέση.

Η συναναστροφή με έναν νάρκισσο σύντροφο μπορεί να αποδειχθεί εξαντλητική, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Για αυτόν τον λόγο, ένα από τα πρώτα και πιο σημαντικά βήματα είναι η δημιουργία τειχών προστασίας και η θέσπιση διακριτών ορίων. Αυτή η ενέργεια αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την διατήρηση της προσωπικής ευημερίας.

Η αδυναμία αλλαγής του άλλου

Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία σε μια σχέση με άτοπο που εμφανίζει έντονα χαρακτηριστικά ναρκισσισμού είναι η αποδοχή ότι δεν μπορείς να το αλλάξεις. Η αγάπη, η υπομονή και οι προσπάθειες για καλύτερη επικοινωνία δεν επαρκούν, όταν ο άλλος δεν αναγνωρίζει τη συμπεριφορά του ή αρνείται να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του.

Πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε τέτοιες σχέσεις, διατηρώντας την ελπίδα ότι ο σύντροφός τους θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση ή ότι με περισσότερη προσπάθεια τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ωστόσο, η αποδοχή ότι δεν μπορείς να αλλάξεις κάποιον που δεν επιθυμεί να αυτοεξεταστεί, δεν σημαίνει παραίτηση. Αντιθέτως, σημαίνει ότι αρχίζεις να επενδύεις την ενέργειά σου εκεί όπου μπορεί πραγματικά να υπάρξει αλλαγή: στον ίδιο σου τον εαυτό και στις προσωπικές σου επιλογές.

Εστίαση στον εαυτό και υποστήριξη

Μέσα σε μια σχέση που απαιτεί συνεχή προσαρμογή στις ανάγκες, τις αντιδράσεις και τις διαθέσεις του άλλου, είναι εύκολο να παραμελήσεις τις δικές σου. Μπορεί να εγκαταλείψεις αγαπημένες δραστηριότητες, να απομακρυνθείς από ανθρώπους που σε στηρίζουν ή να αισθάνεσαι ότι όλη σου η ενέργεια καταναλώνεται για τη διατήρηση της «ηρεμίας» στη σχέση.

Η εστίαση στον εαυτό αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ανάκτηση της ισορροπίας. Η φροντίδα του εαυτού δεν είναι εγωισμός, αλλά αναγκαιότητα. Ο στόχος δεν είναι απλώς να «αντέξεις», αλλά να αρχίσεις σταδιακά να ανακαλύπτεις ξανά την ταυτότητά σου πέρα από τη σχέση. Η απομόνωση μπορεί να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο μια ήδη δύσκολη σχέση, καθώς η απομάκρυνση από φίλους και οικογένεια στερεί όχι μόνο την υποστήριξη, αλλά και τις διαφορετικές οπτικές που βοηθούν στην πιο καθαρή θέαση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: jenny.gr