Άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία στη Λάρισα – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/8) έξω από τη Λάρισα, όταν άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχία 1593 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, μεταφέροντας 68 επιβάτες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, το συμβάν σημειώθηκε στις 09:12. Ο μηχανοδηγός του συρμού εντόπισε την παρουσία ατόμου πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές λίγο πριν από τον Σταθμό της Λάρισας και εφάρμοσε αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Παρά την ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης και τη χρήση ηχητικών σημάτων, η παράσυρση στάθηκε αδύνατον να αποφευχθεί.



Επιχείρηση των Αρχών και μετεπιβίβαση

Στο σημείο στήθηκε άμεσα επιχείρηση από δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε, ενώ οι 68 επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό στη Λάρισα με λεωφορεία.



Επιπτώσεις στα δρομολόγια

Εξαιτίας του περιστατικού, η εταιρεία προειδοποιεί για καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.



Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.