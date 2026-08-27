Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ροδόπης, καθώς μια 44χρονη μητέρα έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της στη Διαλαμπή. Οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν ένα ιστορικό συστηματικής βίας, με την άτυχη γυναίκα να έχει ζητήσει επανειλημμένα τη συνδρομή των αρχών.

Το τραγικό συμβάν στη Διαλαμπή

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, ο 53χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη 44χρονη σύζυγό του, προκαλώντας της θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Η δολοφονική επίθεση έλαβε χώρα εντός της οικίας τους, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη την ώρα τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη από τον 19χρονο γιο της, φέροντας σοβαρό τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Άμεσα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου το ιατρικό προσωπικό επιβεβαίωσε τον θάνατό της.

Οι προηγούμενες καταγγελίες και το ιστορικό βίας

Το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού αποκαλύπτει μια σκοτεινή πραγματικότητα, καθώς η 44χρονη είχε καταθέσει συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου. Ήδη από το 2022, η γυναίκα είχε ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας, καταθέτοντας μήνυση για απειλές.

Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί τότε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής εις βάρος της συζύγου του. Η 44χρονη είχε ζητήσει μάλιστα τον εγκλεισμό του 53χρονου.

Η απόπειρα αυτοκτονίας του δράστη και η νοσηλεία του

Αμέσως μετά την τέλεση της πράξης του, ο 53χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Κατανάλωσε κάποιο τοξικό υγρό, το οποίο πιθανολογείται ότι ήταν πετρέλαιο, ενώ προκάλεσε και τραύματα στον εαυτό του.

Πλέον, ο δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Η κατάσταση της υγείας του απαιτεί διασωλήνωση, ενώ βρίσκεται υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα φρούρησης.

Η οικογενειακή κατάσταση και η στιγμή της επίθεσης

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού, με το θύμα να ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημα τα χαρτιά του διαζυγίου. Η 44χρονη εργαζόταν ως εποχική υπάλληλος και είχε επιστρέψει στο χωριό της, τη Διαλαμπή, αποκλειστικά για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Από τα τρία παιδιά της οικογένειας, ο 19χρονος γιος και η 16χρονη κόρη διέμεναν στο πατρικό τους σπίτι στη Διαλαμπή κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Η μεγαλύτερη κόρη τους, ηλικίας 24 ετών, διαμένει μόνιμα στο νησί της Κρήτης, όπου έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις προς την Άμεση Δράση έγιναν από την 16χρονη κόρη. Γύρω στις 13:15 το μεσημέρι, η ανήλικη ειδοποίησε έντρομη τις αρχές, αναφέροντας ότι ο πατέρας της είχε επιτεθεί με μαχαίρι στη μητέρα της, τραυματίζοντάς την σοβαρά στην περιοχή του λαιμού.

Η δικογραφία και τα κατασχεθέντα

Οι διωκτικές αρχές έχουν ήδη σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του 53χρονου. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Από τον τόπο του εγκλήματος στη Διαλαμπή έχουν κατασχεθεί δύο μαχαίρια, τα οποία αποτελούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis