Συμβιβασμός-ορόσημο για τη Meta: Θα πληρώσει 16,68 δισ. δολάρια σε 29 Πολιτείες των ΗΠΑ

Η Meta Platforms κατέληξε σε συμβιβασμό για να διευθετήσει αξιώσεις που είχαν καταθέσει Πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Οι Πολιτείες κατηγορούσαν την εταιρεία ότι σχεδίασε το Instagram και το Facebook με τρόπο που να προκαλεί εθισμό στα παιδιά, ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της και ότι συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χρηστών.

Η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακής δίκης στην Καλιφόρνια, η οποία αφορούσε αξιώσεις που είχαν καταθέσει 29 Πολιτείες. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα δικαστικές δοκιμασίες των καταγγελιών ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν βλάβη στους νεότερους χρήστες τους.

Οι κατηγορίες κατά της Meta

Οι συγκεκριμένες αξιώσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύματος δικαστικών προσφυγών από Πολιτείες, τοπικές Αρχές, σχολικές περιφέρειες και ιδιώτες. Όλοι αυτοί υποστηρίζουν ότι η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στην κρίση ψυχικής υγείας των νέων στις ΗΠΑ.

Η ομοσπονδιακή δίκη αφορούσε, μεταξύ άλλων, τις αξιώσεις των γενικών εισαγγελέων της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τις οποίες η Meta παραβίασε τις πολιτειακές νομοθεσίες για την προστασία των καταναλωτών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εταιρεία χρησιμοποίησε μάλιστα αυτά τα δεδομένα για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αλλαγές στις πλατφόρμες και οι απαιτήσεις των Πολιτειών

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η εταιρεία συμφώνησε να προχωρήσει σε αλλαγές για τους έφηβους χρήστες του Facebook και του Instagram στις ΗΠΑ. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την επιβολή ημερήσιων ορίων χρήσης και περιορισμών κατά τις νυχτερινές ώρες.

Πριν από τη δίκη, η Meta είχε αναφέρει σε έγγραφο ότι οι Πολιτείες Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσεϊ ζητούσαν κυρώσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ζητούσαν επιπλέον χρηματικές αποζημιώσεις, καθώς και δικαστική εντολή που θα υποχρέωνε τη Meta να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στις πλατφόρμες της και να απαγορεύσει στα παιδιά να δημιουργούν λογαριασμούς.

Η άρνηση της Meta

Η Meta έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Η εταιρεία είχε επίσης ισχυριστεί ότι δεν θα μπορούσε να έχει παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με το αν οι υπηρεσίες της προκαλούν εθισμό, καθώς ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική πάθηση.

Συνεχιζόμενες νομικές προκλήσεις

Παρά τον συμβιβασμό αυτό, η Meta, το Snapchat και η μητρική του Snap Inc, το YouTube και η Alphabet, καθώς και το TikTok και η ByteDance, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες αγωγές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr