Τι αλλάζει για τους ανήλικους σε Facebook, Instagram μετά τον συμβιβασμό της Meta

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, προχωρά στην εφαρμογή νέων, αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τη χρήση των πλατφορμών της από ανηλίκους. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος ενός συμβιβασμού που επετεύχθη με 29 αμερικανικές Πολιτείες, ύψους 17,7 δισεκατομμυρίων. Η υπόθεση αυτή είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για τον εθισμό παιδιών και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέοι κανόνες για τους ανήλικους

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που συμφώνησε να εφαρμόσει η εταιρεία περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός ημερήσιου ορίου χρήσης δύο ωρών για τους εφήβους. Αυτό το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό του χρόνου που περνούν οι νεαροί χρήστες στις πλατφόρμες.

Επιπλέον, θεσπίζεται περιορισμός στην πρόσβαση των ανηλίκων από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί. Η πρόσβαση κατά αυτές τις ώρες θα είναι δυνατή μόνο με γονική συναίνεση, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο των γονέων στη χρήση των εφαρμογών από τα παιδιά τους.

Περιορισμοί στις ειδοποιήσεις

Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο αφορά τους περιορισμούς στις ειδοποιήσεις. Η Meta θα εφαρμόσει περιορισμούς στις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν οι ανήλικοι χρήστες.

Το ιστορικό του συμβιβασμού

Ο συμβιβασμός της Meta με τις 29 αμερικανικές Πολιτείες αφορά μια υπόθεση που είχε αναδείξει το ζήτημα του εθισμού παιδιών και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr