Πώς οι γάτες βρίσκουν τον δρόμο για το σπίτι και τι δείχνουν οι έρευνες

Όταν μια γάτα χαθεί, ακόμα και μία ώρα μπορεί να φαντάζει αιώνας για τους κηδεμόνες της, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους αναζητώντας την με την απελπισία να τους κυριεύει. Ευτυχώς, παρά την περιέργεια και την τάση τους για κυνήγι που μπορεί να τις παραπλανήσει, οι γάτες είναι προικισμένες με εξαιρετικές αισθήσεις που τις βοηθούν να ανταποκριθούν στο ένστικτο της επιστροφής στο σπίτι. Οι περισσότερες γάτες, ακόμα και εκείνες που ζουν αποκλειστικά εντός σπιτιού, διαθέτουν μια έμφυτη ικανότητα να βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής.

Η έμφυτη ικανότητα επιστροφής

Η ικανότητα των γατών να περιφέρονται και να βρίσκουν πάντα τον δρόμο για να επιστρέψουν στη βάση τους είναι γνωστή ως το ένστικτο επιστροφής στη φωλιά. Αυτό το φαινόμενο, αν και ευρέως παρατηρούμενο, δεν έχει πλήρως αποκωδικοποιηθεί ως προς τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του, ενώ παραμένει άγνωστο γιατί κάποιες γάτες χρειάζονται τελικά επιπλέον βοήθεια για να γυρίσουν σπίτι.

Η επιστημονική προσέγγιση υποδεικνύει ότι οι γάτες πιθανότατα βασίζονται σε έναν συνδυασμό από οικείες μυρωδιές, τοπία και χωρικές μνήμες για να προσανατολιστούν. Αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν ως οδηγοί, βοηθώντας τις να αναγνωρίσουν το περιβάλλον και να χαράξουν την πορεία τους προς το σπίτι.

Η θεωρία των μαγνητικών πεδίων

Μία πρόσφατη έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε το 2020 στο National Library of Medicine, προσέφερε μια επιπλέον πιθανή εξήγηση για την ικανότητα προσανατολισμού των γατών. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, οι γάτες ενδέχεται να έχουν ευαισθησία στα μαγνητικά πεδία της γης.

Αυτή η ευαισθησία λειτουργεί σαν μια εσωτερική πυξίδα, επιτρέποντας στις γάτες να αντιλαμβάνονται την κατεύθυνση και να διατηρούν τον προσανατολισμό τους ακόμα και σε άγνωστα περιβάλλοντα. Η θεωρία αυτή ενισχύει την κατανόηση του γιατί οι γάτες μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους ακόμα και από μεγάλες αποστάσεις.

Στατιστικά στοιχεία από αγνοούμενες γάτες

Μια εκτενής έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από 1.210 αγνοούμενες γάτες, κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τις πιθανότητες επανένωσης. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το 61% των γατών επανενώθηκε με τις οικογένειές του μέσα σε διάστημα ενός έτους από την εξαφάνισή τους.

Ωστόσο, η ίδια έρευνα τόνισε ότι οι πιθανότητες επιστροφής μειώνονται σημαντικά μετά τις πρώτες 90 ημέρες. Επιπλέον, ένα εντυπωσιακό 75% των γατών βρέθηκε σε απόσταση έως 500 μέτρων από το σημείο όπου χάθηκε, υποδεικνύοντας ότι οι περισσότερες δεν απομακρύνονται πολύ από την περιοχή τους.

Ο ρόλος της προσωπικής αναζήτησης

Η έρευνα υπογράμμισε επίσης την κρίσιμη σημασία της προσωπικής αναζήτησης από τους κηδεμόνες. Η ενεργή συμμετοχή των ιδιοκτητών στην αναζήτηση της χαμένης γάτας τους αύξησε σημαντικά τις πιθανότητες να βρεθούν τα ζώα.

Αυτό δείχνει ότι, παρά τις έμφυτες ικανότητες προσανατολισμού των γατών, η ανθρώπινη παρέμβαση και η συστηματική αναζήτηση παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή επανένωση. Η άμεση δράση και η επιμονή των κηδεμόνων μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Γιατί οι γάτες απομακρύνονται

Οι λόγοι που ωθούν μια γάτα να απομακρυνθεί από το σπίτι της είναι συνήθως το ένστικτο, η έμφυτη περιέργεια ή κάποιος απρόβλεπτος περισπασμός. Αυτά τα στοιχεία της συμπεριφοράς τους μπορούν να τις οδηγήσουν σε εξερεύνηση πέρα από τα συνηθισμένα όρια του χώρου τους.

Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους, ειδικά για τις αστείρωτες γάτες, είναι η βιολογική ανάγκη για ζευγάρωμα. Αυτή η ισχυρή ορμή μπορεί να τις ωθήσει να φύγουν από το σπίτι σε αναζήτηση συντρόφου, οδηγώντας σε μεγαλύτερες περιπλανήσεις.

Με πληροφορίες από: topetmou.gr