Πώς να αποθηκεύσετε τα χειμωνιάτικα παλτό σας για να μην καταστραφούν

Καθώς ο χειμώνας φεύγει και ο καιρός ζεσταίνει, έρχεται η ώρα να αποθηκεύσουμε τα ζεστά μας παλτό. Συχνά, όμως, τα βγάζουμε από την αποθήκευση μήνες αργότερα και τα βρίσκουμε να μυρίζουν άσχημα, να έχουν χάσει το σχήμα τους ή, ακόμα χειρότερα, να έχουν μικρές τρύπες από τον σκόρο. Με τη σωστή προετοιμασία και αποθήκευση, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα αγαπημένα σας χειμωνιάτικα ρούχα θα παραμείνουν σαν καινούργια, έτοιμα να τα ξαναφορέσετε μόλις πέσει η θερμοκρασία.

Γιατί η σωστή αποθήκευση είναι τόσο σημαντική

Τα μάλλινα παλτό, ειδικά, έχουν την ιδιότητα να απορροφούν και να συγκρατούν τις οσμές, όπως ένα σφουγγάρι το νερό. Εάν αποθηκευτούν άτσαλα τον Απρίλιο, είναι πολύ πιθανό τον Οκτώβριο να μυρίζουν έντονα τον χώρο όπου φυλάχτηκαν – είτε πρόκειται για μια ντουλάπα, μια σακούλα ή μια αποθήκη. Πέρα από την οσμή, υπάρχει και ο κίνδυνος του σκόρου, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει μικρές, στρογγυλές τρύπες στους ώμους ή σε άλλα σημεία του παλτό.

Και τα δύο αυτά προβλήματα είναι απολύτως εφικτό να αποφευχθούν, χωρίς να χρειάζονται ακριβές λύσεις. Το μυστικό κρύβεται στην καθαριότητα και τον σωστό τρόπο αποθήκευσης. Οι σκόροι των ρούχων δεν τρέφονται με καθαρό μαλλί. Αντίθετα, τους ελκύουν τα υπολείμματα που αφήνουμε πάνω στα ρούχα: ιδρώτας, έλαια του δέρματος, μικρές κηλίδες φαγητού ή οτιδήποτε χύθηκε πάνω τους κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η καθαριότητα είναι ο μεγαλύτερος αποτρεπτικός παράγοντας, πολύ πιο αποτελεσματικός από οποιοδήποτε χημικό προϊόν ή αρωματικό μπλοκ.

Ο σωστός καθαρισμός πριν την αποθήκευση

Στο τέλος κάθε σεζόν, το ιδανικό είναι να στείλετε τα μάλλινα παλτό σας για στεγνό καθάρισμα. Αυτή είναι η πιο σίγουρη μέθοδος για να διασφαλίσετε ότι θα είναι εντελώς καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα που προσελκύουν τον σκόρο.

Εάν το στεγνό καθάρισμα δεν είναι εφικτό για όλα τα παλτό σας, υπάρχει μια εναλλακτική λύση που μπορείτε να εφαρμόσετε. Αρχικά, βουρτσίστε σχολαστικά κάθε παλτό με μια ειδική βούρτσα ρούχων. Αυτές οι βούρτσες είναι σχεδιασμένες να απομακρύνουν σκόνη, χνούδια και μικρά υπολείμματα από τις ίνες του υφάσματος. Στη συνέχεια, καθαρίστε τοπικά τους γιακάδες και τις μανσέτες με ένα νωπό πανί μικροϊνών, καθώς αυτά είναι τα σημεία που συσσωρεύουν συνήθως περισσότερο ιδρώτα και βρωμιά.

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, κρεμάστε το παλτό σε εξωτερικό χώρο, σε μια ξηρή ημέρα, για περίπου έξι ώρες. Είναι σημαντικό να το κρεμάσετε στη σκιά και όχι στον άμεσο ήλιο, καθώς ο ήλιος μπορεί να ξεθωριάσει τα χρώματα. Το μάλλινο ύφασμα ανταποκρίνεται εξαιρετικά στον φρέσκο αέρα, ο οποίος βοηθά στην ανανέωση των ινών και την απομάκρυνση των οσμών, σε αντίθεση με το να το κλείσετε βρώμικο σε μια σακούλα.

Τι να αποφύγετε στην αποθήκευση

Υπάρχουν ορισμένες μέθοδες αποθήκευσης που, ενώ φαίνονται πρακτικές, μπορούν να καταστρέψουν τα παλτό σας μακροπρόθεσμα. Η αποθήκευση ενός παλτό σε πλαστική σακούλα ή πολυαιθυλένιο, για παράδειγμα, προκαλεί εφίδρωση του υφάσματος. Η παγιδευμένη υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μούχλας και το παλτό θα απορροφήσει κάθε οσμή που υπάρχει γύρω από τη σακούλα. Ο αέρας της αποθήκης θα προσδώσει στο παλτό την οσμή της αποθήκης.

Οι σακούλες συμπίεσης κενού αέρος, αν και εξοικονομούν χώρο, έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις. Συμπιέζουν τις ίνες του υφάσματος και δημιουργούν μόνιμες τσακίσεις. Αυτός είναι ο λόγος που οι ώμοι ενός καλού παλτό μπορεί να φαίνονται παραμορφωμένοι για μήνες αφότου το βγάλετε από τη σακούλα, καθώς οι ίνες έχουν χάσει την αρχική τους ελαστικότητα και δομή.

Επιλέγοντας τις κατάλληλες σακούλες και κρεμάστρες

Αντί για πλαστικές σακούλες, χρησιμοποιήστε υφασμάτινες σακούλες αποθήκευσης από βαμβάκι ή ανεπεξέργαστο καραβόπανο. Αυτές επιτρέπουν στο ύφασμα να αναπνέει, αποτρέποντας τη συσσώρευση υγρασίας και οσμών. Οι σακούλες που κλείνουν με φερμουάρ είναι προτιμότερες από αυτές με κορδόνι, καθώς οι ενήλικες σκόροι έχουν μήκος περίπου 6-7 χιλιοστά και μπορούν εύκολα να περάσουν μέσα από τα κενά που αφήνουν τα κορδόνια.

Μέσα στη σακούλα, κρεμάστε το παλτό σε μια φαρδιά ξύλινη ή επενδυμένη κρεμάστρα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες κρεμάστρες, καθώς αυτές τραβούν τους ώμους του παλτό προς τα μέσα, δημιουργώντας μόνιμες παραμορφώσεις που μοιάζουν με μικρά «κέρατα» μέσα σε ένα μόνο καλοκαίρι. Για πιο ακριβά ή βαριά παλτό, όπως ένα σακάκι από καλό τουίντ, αξίζει να επενδύσετε σε πιο ανθεκτικές υφασμάτινες σακούλες με ενισχυμένους γάντζους, που προσφέρουν καλύτερη στήριξη και προστασία.

Προστασία από τον σκόρο

Όπως αναφέρθηκε, οι σκόροι των ρούχων τρέφονται με κερατίνη, ένα συστατικό που βρίσκεται σε υλικά όπως το μαλλί, το κασμίρι, το μετάξι, τα πούπουλα και η τσόχα. Η καθαριότητα παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τους αποτρέψετε.

Εκτός από τον σχολαστικό καθαρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μπλοκ κέδρου ως πρόσθετο αποτρεπτικό μέσο. Ο κέδρος είναι γνωστός για τις εντομοαπωθητικές του ιδιότητες. Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητά τους, τρίψτε τα μπλοκ κέδρου με γυαλόχαρτο δύο φορές τον χρόνο. Αυτό ανανεώνει το άρωμά τους και απελευθερώνει ξανά τα φυσικά έλαια που απωθούν τους σκόρους, προσφέροντας συνεχή προστασία στα πολύτιμα χειμωνιάτικα ρούχα σας.

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Φωτογραφία: Repair Habit