Το Google Meet μπορεί τώρα να κρατά σημειώσεις και στις δια ζώσης συναντήσεις σας

Σε έναν κόσμο όπου οι συναντήσεις, είτε διαδικτυακές είτε δια ζώσης, αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της καθημερινότητάς μας, η ανάγκη για αποτελεσματική καταγραφή σημειώσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Πόσες φορές έχετε βρεθεί να προσπαθείτε να παρακολουθήσετε μια συζήτηση, να συμμετέχετε ενεργά και ταυτόχρονα να κρατάτε λεπτομερείς σημειώσεις; Η νέα λειτουργία του Google Meet έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, προσφέροντας τη δυνατότητα αυτόματης καταγραφής και σύνοψης των συνομιλιών, ακόμα και όταν βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με τους συνομιλητές σας. Έτσι, μπορείτε να εστιάσετε πλήρως στη συζήτηση, γνωρίζοντας ότι οι σημαντικές πληροφορίες θα αποθηκευτούν αυτόματα.

Πώς λειτουργεί η νέα δυνατότητα του Google Meet

Η λειτουργία «Take Notes for me» του Google Meet, που υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη Gemini, είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. Μέχρι πρότινος, αυτή η δυνατότητα ήταν διαθέσιμη κυρίως για βιντεοκλήσεις, όπου το Gemini μπορούσε να καταγράφει όσα λέγονταν, προσφέροντας περιλήψεις και επισημάνσεις των βασικών σημείων της συζήτησης. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να μοιράζετε την προσοχή σας ανάμεσα στη συζήτηση και στην καταγραφή σημειώσεων για να θυμάστε αργότερα τα βασικά σημεία. Οι σημειώσεις δημιουργούνται αυτόματα ως ένα Google Doc μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση.

Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία εξασφαλίζει ότι καμία σημαντική πληροφορία δεν χάνεται, ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να συμμετέχετε πιο ενεργά και ουσιαστικά στη συζήτηση. Η τεχνολογία αναλαμβάνει το κομμάτι της καταγραφής, αφήνοντας σε εσάς την ελευθερία να επικεντρωθείτε στην ανταλλαγή ιδεών και την επίλυση προβλημάτων. Είναι μια λειτουργία που πραγματικά αναδεικνύει την πρακτική αξία των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας.

Κρατήστε σημειώσεις στις δια ζώσης συναντήσεις

Η υπαγόρευση και η καταγραφή δεν είναι χρήσιμες μόνο στις διαδικτυακές συναντήσεις. Μια δια ζώσης συνάντηση μπορεί να επωφεληθεί από τα ίδια πλεονεκτήματα που προσφέρει μια εικονική. Γιατί να ασχολείστε με το να γράφετε σημειώσεις σε χαρτί ή να πληκτρολογείτε σε έναν φορητό υπολογιστή, όταν το τηλέφωνό σας μπορεί να μεταγράψει τη συζήτηση για λογαριασμό σας; Το Google Meet επεκτείνει τώρα τη λειτουργία «Take Notes for me» για να υποστηρίζει και τις ζωντανές, δια ζώσης συναντήσεις.

Η διαδικασία είναι απλή: Ανοίγετε την εφαρμογή ή τον ιστότοπο του Google Meet στη συσκευή σας. Αντί να ξεκινήσετε μια βιντεοκλήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Take Notes for me» για να αναθέσετε στο Gemini να μεταγράψει και να συνοψίσει τη συζήτησή σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας στο τραπέζι και να αφήσετε την εφαρμογή να κάνει τη δουλειά, καταγράφοντας κάθε λέξη και οργανώνοντάς την σε ένα εύχρηστο έγγραφο.

Διαχείριση και ευελιξία

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, έχετε πλήρη έλεγχο. Μπορείτε να πατήσετε «Παύση» ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε προσωρινά την υπαγόρευση. Όταν θέλετε να τερματίσετε εντελώς την καταγραφή, επιλέγετε «Διακοπή» και στη συνέχεια «Διακοπή λήψης σημειώσεων». Αυτή η ευελιξία σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε πότε και τι καταγράφεται, διασφαλίζοντας ότι οι σημειώσεις σας είναι ακριβείς και σχετικές με τη συζήτηση.

Επιπλέον, αν κατά τη διάρκεια μιας δια ζώσης συνάντησης προκύψει η ανάγκη να συμπεριλάβετε κάποιον που δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο, μπορείτε να μεταβείτε εύκολα σε μια βιντεοκλήση. Όπως ακριβώς και με μια κλήση στο Google Meet, η λειτουργία «Take Notes for me» θα αποθηκεύσει αυτόματα τις σημειώσεις της συνάντησης σε ένα Google Doc, ανεξάρτητα από το αν η συνάντηση ξεκίνησε ως δια ζώσης ή ως διαδικτυακή.

Διαθεσιμότητα και κυκλοφορία

Η Google ανακοίνωσε για πρώτη φορά αυτή τη λειτουργία τον Απρίλιο και τώρα την κυκλοφορεί ευρέως σε συνδρομητές AI Pro και AI Ultra, καθώς και σε προγράμματα Workspace. Εάν διαθέτετε λογαριασμό Workspace, ο διαχειριστής σας ενδέχεται να χρειαστεί να την ενεργοποιήσει από την πλευρά του, οπότε θα μπορείτε να ξεκινήσετε την καταγραφή των δικών σας συνομιλιών. Η Google αναφέρει ότι η λειτουργία λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά η κυκλοφορία της γίνεται σταδιακά.

Η διάθεση της λειτουργίας έχει αρχίσει να γίνεται σταδιακά σε συσκευές Android, ενώ οι χρήστες του διαδικτύου και του iOS αναμένεται να τη δουν να ενσωματώνεται στις εφαρμογές τους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Αυτή η σταδιακή κυκλοφορία διασφαλίζει μια ομαλή μετάβαση και επιτρέπει στην Google να παρακολουθεί και να βελτιώνει τη λειτουργία καθώς αυτή γίνεται διαθέσιμη σε περισσότερους χρήστες.

Εναλλακτικές λύσεις για την καταγραφή συνομιλιών

Εάν η λειτουργία «Take Notes for me» δεν είναι ακόμα διαθέσιμη για εσάς στο Google Meet, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις που μπορείτε να εξετάσετε. Αν και ενδέχεται να μην προσφέρουν την ίδια ενσωμάτωση με τον λογαριασμό σας Google ή τις πλήρεις δυνατότητες σύνοψης, μπορούν να καλύψουν την ανάγκη για μεταγραφή συνομιλιών.

Για παράδειγμα, τα ενσωματωμένα εργαλεία της Apple προσφέρουν μια καλή λύση. Η εφαρμογή «Φωνητικές Σημειώσεις» (Voice Memos) μπορεί να δημιουργήσει αυτόματες μεταγραφές, τις οποίες μπορείτε στη συνέχεια να αποθηκεύσετε στις «Σημειώσεις» (Apple Notes). Αν και αυτή η επιλογή δεν προσφέρει τις προηγμένες λειτουργίες σύνοψης του Google Meet, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να έχετε γραπτή καταγραφή των συνομιλιών σας, ειδικά αν είστε χρήστης του οικοσυστήματος της Apple.

Διαβάστε το άρθρο: Lifehacker

Φωτογραφία: Lifehacker