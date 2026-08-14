«Οι πολύ χαμηλοί βαθμοί στο κλιματιστικό δεν δροσίζουν πιο γρήγορα το δωμάτιο», λέει τεχνικός

Πολλοί είναι εκείνοι που, στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, καταφεύγουν στο κλιματιστικό με την ελπίδα να δροσίσουν τον χώρο τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η συνηθέστερη πρακτική, συχνά λανθασμένη, είναι η ρύθμιση της συσκευής σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, πιστεύοντας ότι έτσι θα επιταχύνουν τη διαδικασία ψύξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τεχνικούς κλιματιστικών, αυτή η τακτική δεν είναι μόνο αναποτελεσματική, αλλά μπορεί και να έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τη συσκευή όσο και για την κατανάλωση ενέργειας.

Η ψευδαίσθηση της άμεσης δροσιάς

Η αντίληψη ότι η ρύθμιση του κλιματιστικού σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, όπως 16 ή 17 βαθμούς Κελσίου, θα κάνει τον χώρο να κρυώσει ταχύτερα, βασίζεται σε μια απλοϊκή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συσκευών αυτών. Στην πραγματικότητα, το κλιματιστικό λειτουργεί βάσει του θερμοστάτη του. Όταν ρυθμίζεται σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα εργαστεί ώστε να φτάσει σε αυτήν την τιμή και να τη διατηρήσει. Η πτώση της θερμοκρασίας του αέρα που εξέρχεται από την εσωτερική μονάδα δεν επηρεάζεται σημαντικά από το αν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι 20°C ή 16°C. Αυτό που αλλάζει είναι η διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή και του ανεμιστήρα.

Όταν ρυθμίζετε το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, η συσκευή θα συνεχίσει να ψύχει τον αέρα, αλλά θα έχει ως στόχο να φτάσει σε αυτή την εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Αυτό σημαίνει ότι ο συμπιεστής θα λειτουργεί συνεχώς, καταναλώνοντας περισσότερη ενέργεια, για να επιτύχει μια θερμοκρασία που, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι ούτε άνετη ούτε απαραίτητη. Μόλις η επιθυμητή, πολύ χαμηλή θερμοκρασία επιτευχθεί, το κλιματιστικό θα συνεχίσει να λειτουργεί σε χαμηλή ένταση για να τη διατηρήσει, ξοδεύοντας ενέργεια χωρίς ουσιαστικό όφελος στην ταχύτητα ψύξης.

Η βέλτιστη ρύθμιση για άνεση και οικονομία

Οι ειδικοί προτείνουν μια πιο συνετή προσέγγιση. Η ιδανική θερμοκρασία για να ρυθμιστεί ένα κλιματιστικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να επιτευχθεί άνεση και παράλληλα να αποφευχθεί η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 24°C και 26°C. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, το κλιματιστικό μπορεί να διατηρήσει έναν ευχάριστο χώρο χωρίς να λειτουργεί αδιάκοπα ο συμπιεστής. Η διαφορά των λίγων βαθμών μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής θερμοκρασίας είναι αρκετή για να αισθανθούμε δροσιά, ενώ παράλληλα προστατεύουμε τη συσκευή και μειώνουμε το κόστος του ηλεκτρικού λογαριασμού.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ψύξη δεν είναι μια διαδικασία άμεσης αλλαγής. Το κλιματιστικό απομακρύνει τη θερμότητα από τον εσωτερικό χώρο, μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Αντί να εστιάζουμε στη ρύθμιση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να επιλέγουμε μια λογική θερμοκρασία και να αφήνουμε τη συσκευή να κάνει τη δουλειά της. Η χρήση χρονοδιακόπτη, όπου είναι διαθέσιμος, μπορεί επίσης να βοηθήσει, ώστε η συσκευή να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρειάζεται πλέον, αποτρέποντας την περιττή κατανάλωση.

Ο ρόλος της σωστής συντήρησης

Πέρα από τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας, η τακτική συντήρηση του κλιματιστικού παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδοτική λειτουργία του. Ένα βρώμικο φίλτρο αέρα, για παράδειγμα, μπορεί να περιορίσει τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας τη συσκευή να εργαστεί σκληρότερα για να επιτύχει την επιθυμητή ψύξη. Αυτό όχι μόνο μειώνει την απόδοση, αλλά αυξάνει και την κατανάλωση ενέργειας.

Οι τεχνικοί συνιστούν τον καθαρισμό των φίλτρων κάθε 2-4 εβδομάδες, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η περιοδική ετήσια συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό, που περιλαμβάνει έλεγχο των ψυκτικών υγρών, καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, και έλεγχο των ηλεκτρολογικών συνδέσεων, διασφαλίζει ότι το κλιματιστικό λειτουργεί στη βέλτιστη απόδοσή του. Μια καλά συντηρημένη μονάδα ψύχει αποτελεσματικότερα, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Πώς λειτουργεί πραγματικά ένα κλιματιστικό

Για να κατανοήσουμε γιατί η ρύθμιση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες είναι αναποτελεσματική, ας δούμε συνοπτικά τη λειτουργία ενός κλιματιστικού. Η συσκευή δεν "παράγει" κρύο, αλλά μεταφέρει τη θερμότητα από το εσωτερικό του χώρου προς τα έξω. Αυτό γίνεται μέσω ενός κύκλου ψύξης που περιλαμβάνει έναν συμπιεστή, έναν συμπυκνωτή, μια βαλβίδα εκτόνωσης και έναν εξατμιστή. Το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί μέσα από αυτό το σύστημα, αλλάζοντας κατάσταση (από υγρό σε αέριο και αντίστροφα) και μεταφέροντας τη θερμότητα.

Όταν ρυθμίζουμε το κλιματιστικό σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, ο θερμοστάτης ελέγχει πότε ο συμπιεστής θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί. Αν ο στόχος είναι πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ο συμπιεστής θα παραμείνει σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς ο χώρος θα αργεί να φτάσει σε αυτήν την τιμή. Αυτό, όπως αναφέρθηκε, οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας χωρίς ουσιαστικό όφελος στην ταχύτητα ψύξης. Η διαφορά στην ταχύτητα ψύξης μεταξύ μιας ρύθμισης στους 25°C και μιας στους 18°C είναι ελάχιστη, αν υπάρχει, αλλά η διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας είναι σημαντική.

Επιπτώσεις στην υγεία και την άνεση

Εκτός από την ενεργειακή σπατάλη, η υπερβολική ψύξη ενός χώρου μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την άνεση. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας κατά την είσοδο ή έξοδο από ένα υπερβολικά κλιματισμένο περιβάλλον μπορεί να σοκάρει τον οργανισμό, οδηγώντας σε κρυολογήματα, πονοκεφάλους, ξηροφθαλμία και ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης, η υπερβολική ξηρότητα του αέρα που μπορεί να προκαλέσει το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλές ρυθμίσεις μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα όπως η ξηροδερμία και οι αλλεργίες.

Η διατήρηση μιας σταθερής και λογικής θερμοκρασίας, όπως αυτή που προτείνεται από τους ειδικούς (24°C-26°C), εξασφαλίζει ένα πιο υγιεινό και άνετο περιβάλλον, προστατεύοντας ταυτόχρονα την υγεία μας και την τσέπη μας. Η σωστή χρήση και συντήρηση του κλιματιστικού είναι το κλειδί για να απολαύσουμε τα οφέλη του χωρίς τα μειονεκτήματα.