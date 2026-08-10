«Δέκα λεπτά χωρίς κινητό μετά τη δουλειά ρίχνουν την ένταση», λέει ψυχολόγος

Στη σύγχρονη, ταχέως εξελισσόμενη καθημερινότητα, η συνεχής σύνδεση μέσω των ψηφιακών συσκευών έχει γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Ωστόσο, αυτή η αδιάκοπη ροή πληροφοριών και ειδοποιήσεων μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ψυχική μας κατάσταση, οδηγώντας σε αισθήματα άγχους και κόπωσης. Όπως επισημαίνει ψυχολόγος, μια σχετικά απλή συνήθεια, η αποχή από το κινητό για μόλις δέκα λεπτά μετά το τέλος της εργασίας, μπορεί να επιφέρει αξιοσημείωτη μείωση της έντασης.

Η ανάγκη για ψηφιακή αποτοξίνωση

Η εργασία, είτε πραγματοποιείται στο γραφείο είτε από το σπίτι, συχνά μας εκθέτει σε πολλαπλές πηγές στρες. Οι προθεσμίες, οι απαιτήσεις, οι αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους και πελάτες, όλα συμβάλλουν στη συσσώρευση ψυχικής κόπωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, η τάση είναι να στραφούμε στο κινητό για "χαλάρωση" ή "ενημέρωση". Ωστόσο, η οθόνη του κινητού, γεμάτη ειδοποιήσεις από email, social media, ειδήσεις και μηνύματα, μπορεί να διατηρήσει τον εγκέφαλο σε κατάσταση επαγρύπνησης, εμποδίζοντας την ουσιαστική χαλάρωση και την αποφόρτιση.

Αυτή η συνεχής "ψηφιακή διέγερση" μπορεί να δυσχεράνει τη μετάβαση από την εργασία στην προσωπική ζωή. Αντί να αφήνουμε πίσω τις επαγγελματικές έγνοιες, συχνά τις παρασύρουμε μαζί μας, επειδή ο εγκέφαλός μας παραμένει συνδεδεμένος και ενεργός. Η έλλειψη ενός σαφούς "διακόπτη" που να σηματοδοτεί το τέλος της εργασίας και την αρχή της προσωπικής στιγμής, μπορεί να θολώσει τα όρια και να οδηγήσει σε αίσθημα μόνιμης εξάντλησης.

Ο ρόλος του κινητού στην ένταση

Το κινητό έχει γίνει ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα και μια πηγή συνεχούς ερέθισματισμού. Η αδιάκοπη ροή ειδοποιήσεων, οι ειδοποιήσεις που λαμβάνουμε σχεδόν αμέσως μόλις ανοίξουμε την οθόνη, και η αίσθηση της "υποχρέωσης" να απαντήσουμε άμεσα, διατηρούν το νευρικό μας σύστημα σε μια κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης. Ακόμα και όταν προσπαθούμε να δούμε κάτι χαλαρωτικό, όπως ένα βίντεο ή να διαβάσουμε μια ανάρτηση, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται συνεχώς νέα δεδομένα, εμποδίζοντας την πλήρη ηρεμία.

Επιπλέον, η σύγκριση με τις ζωές άλλων που προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή η συνεχής έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις, μπορεί να ενισχύσει τα αισθήματα άγχους και ανασφάλειας. Η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών, η περιήγηση σε άπειρες πληροφορίες, όλα αυτά συμβάλλουν σε μια αίσθηση διάσπασης της προσοχής και έλλειψης εστίασης, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει την αίσθηση της έντασης και της κόπωσης.

Η δύναμη των δέκα λεπτών

Η πρόταση για δέκα λεπτά χωρίς κινητό μετά τη δουλειά δεν αφορά μια δραματική αλλαγή, αλλά μια μικρή, στοχευμένη παρέμβαση. Αυτή η σύντομη περίοδος αποχής δίνει στον εγκέφαλο την ευκαιρία να "αποσυνδεθεί" από τον ψηφιακό κόσμο και να αρχίσει τη διαδικασία της χαλάρωσης. Είναι ένα διάλειμμα που επιτρέπει την επαναφορά σε μια πιο ήρεμη, μη-αντιδραστική κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα λεπτών, μπορεί κανείς να ασχοληθεί με απλές, ηρεμιστικές δραστηριότητες. Το να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, να πάρει βαθιές ανάσες, να ακούσει χαλαρωτική μουσική (χωρίς οθόνη), να κάνει μια σύντομη βόλτα, ή απλά να καθίσει ήσυχα, μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετικά. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα "κενό" μεταξύ της εργασίας και του υπόλοιπου της ημέρας, ένα διάλειμμα που θα σηματοδοτήσει την αλλαγή ρυθμού.

Πώς να εντάξετε τη συνήθεια

Η ενσωμάτωση αυτής της συνήθειας στην καθημερινότητα απαιτεί συνειδητή προσπάθεια, ειδικά στην αρχή. Μπορεί να βοηθήσει η θέσπιση μιας υπενθύμισης, είτε μέσω του ρολογιού σας είτε απλά ως μέρος της ρουτίνας σας μόλις κλείσετε τον υπολογιστή ή απομακρυνθείτε από τον χώρο εργασίας. Η δέσμευση για αυτούς τους δέκα λεπτούς είναι το κλειδί.

Είναι σημαντικό να μην νιώθει κανείς πίεση να "κάνει κάτι" παραγωγικό ή εντυπωσιακό σε αυτό το διάστημα. Αντίθετα, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην παύση, στην ηρεμία και στην αποσύνδεση. Αυτή η μικρή "απώλεια" χρόνου από την ψηφιακή διέγερση, στην πραγματικότητα, αποτελεί μια "επένδυση" στην ψυχική ευεξία και στην ικανότητα να απολαμβάνουμε το υπόλοιπο της ημέρας μας με λιγότερη ένταση.

Η ευρύτερη εικόνα της ισορροπίας

Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης για ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, ειδικά σε μια εποχή όπου τα όρια αυτά τείνουν να γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Η υπερβολική έκθεση σε ψηφιακές συσκευές, ακόμα και κατά τις ώρες μη εργασίας, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ύπνο, στη διάθεση και στη γενικότερη ποιότητα ζωής.

Η υιοθέτηση τέτοιων μικρών, πρακτικών συνηθειών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις μακροπρόθεσμα. Η ικανότητα να "αποσυνδέεται" κανείς συνειδητά, έστω και για λίγα λεπτά, είναι μια δεξιότητα που καλλιεργεί την ανθεκτικότητα απέναντι στο στρες και βοηθά στην αποφυγή της χρόνιας κόπωσης. Είναι μια υπενθύμιση ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί εμάς και όχι το αντίθετο.

Συμβουλές για έναν πιο ήρεμο απόγευμα

Πέρα από την αποχή από το κινητό, υπάρχουν και άλλες πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στην ηρεμία μετά τη δουλειά:

Φυσική κίνηση: Μια σύντομη βόλτα, λίγη γιόγκα ή τέντωμα μπορούν να βοηθήσουν στην αποφόρτιση της έντασης.

Μια σύντομη βόλτα, λίγη γιόγκα ή τέντωμα μπορούν να βοηθήσουν στην αποφόρτιση της έντασης. Επαφή με τη φύση: Ακόμα και λίγα λεπτά σε ένα πάρκο ή στον κήπο μπορούν να είναι αναζωογονητικά.

Ακόμα και λίγα λεπτά σε ένα πάρκο ή στον κήπο μπορούν να είναι αναζωογονητικά. Δημιουργικές δραστηριότητες: Ασχολίες όπως το διάβασμα, η ζωγραφική, η μουσική ή το μαγείρεμα μπορούν να προσφέρουν μια ευχάριστη απόσπαση.

Ασχολίες όπως το διάβασμα, η ζωγραφική, η μουσική ή το μαγείρεμα μπορούν να προσφέρουν μια ευχάριστη απόσπαση. Σύντομη πρακτική ενσυνειδητότητας: Μερικές στιγμές διαλογισμού ή απλής παρατήρησης της αναπνοής μπορούν να ηρεμήσουν το μυαλό.

Μερικές στιγμές διαλογισμού ή απλής παρατήρησης της αναπνοής μπορούν να ηρεμήσουν το μυαλό. Επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα:Συζητήσεις που δεν αφορούν την εργασία μπορούν να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη.

Η ουσία είναι να βρεθούν δραστηριότητες που βοηθούν στην επαναφορά της ισορροπίας και στην απομάκρυνση από την αίσθηση της συνεχούς πίεσης. Αυτά τα μικρά βήματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινή ποιότητα ζωής.