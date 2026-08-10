Κομμωτής εξηγεί γιατί το συχνό λούσιμο με πολύ ζεστό νερό ξεραίνει περισσότερο τα μαλλιά το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη συχνότητα λουσιμάτων, πολλοί τείνουν να προτιμούν το πολύ ζεστό νερό για να νιώσουν ανακούφιση. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς της περιποίησης μαλλιών, αυτή η συνήθεια μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, οδηγώντας σε πιο ξηρά, θαμπά και εύθραυστα μαλλιά, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ρόλος του ζεστού νερού στην υγεία των μαλλιών είναι πιο σύνθετος απ’ ό,τι φαίνεται αρχικά.

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην τρίχα

Η τρίχα αποτελείται από τρεις βασικές στιβάδες: τον μυελό (στο εσωτερικό, συχνά ανύπαρκτος σε λεπτές τρίχες), τον φλοιό (η κύρια μάζα της τρίχας, που περιέχει την μελανίνη και καθορίζει την υφή και το χρώμα) και την επιδερμίδα (την εξωτερική, προστατευτική στιβάδα, που αποτελείται από επικαλυπτόμενες κερατινοκυτταρικές λέπτες).

Το πολύ ζεστό νερό, κατά τη διάρκεια του λουσίματος, μπορεί να προκαλέσει τη διαστολή της επιδερμίδας, δηλαδή των εξωτερικών λεπιών της τρίχας. Αυτό, θεωρητικά, θα μπορούσε να βοηθήσει τα σαμπουάν και τα κοντίσιονερ να διεισδύσουν καλύτερα. Ωστόσο, η υπερβολική θερμότητα έχει και άλλες, λιγότερο ευεργετικές επιπτώσεις.

Γιατί το ζεστό νερό αφαιρεί τα φυσικά έλαια

Τα μαλλιά μας παράγουν φυσικά έλαια, γνωστά ως σμήγμα, από τους σμηγτογόνους αδένες στο τριχωτό της κεφαλής. Αυτά τα έλαια είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγρασίας, της ελαστικότητας και της λάμψης των μαλλιών. Λειτουργούν ως φυσικό προστατευτικό φράγμα, αποτρέποντας την απώλεια υγρασίας και προστατεύοντας την τρίχα από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Το πολύ ζεστό νερό, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το δέρμα, έχει την ιδιότητα να διαλύει και να απομακρύνει τα φυσικά έλαια πιο αποτελεσματικά. Όταν λούζουμε τα μαλλιά μας συχνά με πολύ ζεστό νερό, αφαιρούμε αυτή την πολύτιμη λιπαρή προστασία. Το αποτέλεσμα είναι τα μαλλιά να γίνονται ξηρά, τραχιά και επιρρεπή στο φριζάρισμα.

Το καλοκαίρι επιδεινώνει την κατάσταση

Το καλοκαίρι, τα μαλλιά μας εκτίθενται ήδη σε επιπλέον στρεσογόνους παράγοντες. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, η αλμύρα της θάλασσας ή το χλώριο της πισίνας μπορούν να αφυδατώσουν και να φθείρουν την τρίχα. Η αφαίρεση των φυσικών ελαίων μέσω του υπερβολικά ζεστού νερού, σε συνδυασμό με αυτούς τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου τα μαλλιά γίνονται ακόμα πιο ευάλωτα.

Επιπλέον, η αυξημένη εφίδρωση το καλοκαίρι μπορεί να μας οδηγήσει στο να λούζουμε τα μαλλιά μας πιο συχνά. Αν σε αυτή τη συχνότητα προσθέσουμε και τη χρήση πολύ ζεστού νερού, η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω. Τα μαλλιά χάνουν την ικανότητά τους να συγκρατούν την υγρασία, γίνονται εύθραυστα και είναι πιο πιθανό να σπάσουν.

Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία νερού;

Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση χλιαρού νερού κατά το λούσιμο. Η ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή που νιώθουμε ευχάριστη στο δέρμα μας, χωρίς να προκαλεί δυσφορία ή να είναι κρύα. Αυτό σημαίνει περίπου 37-40 βαθμούς Κελσίου. Το χλιαρό νερό καθαρίζει αποτελεσματικά το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά, αφαιρώντας τη βρωμιά και τους ρύπους, χωρίς όμως να αφαιρεί τα ζωτικά φυσικά έλαια.

Για να ενισχύσετε περαιτέρω την υγεία των μαλλιών σας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορείτε να ολοκληρώνετε το λούσιμο με ένα γρήγορο ξέπλυμα με κρύο νερό. Το κρύο νερό βοηθά στο κλείσιμο της επιδερμίδας της τρίχας, «κλειδώνοντας» την υγρασία στο εσωτερικό της και προσδίδοντας επιπλέον λάμψη στα μαλλιά. Αυτή η απλή κίνηση μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην υφή και την εμφάνιση των μαλλιών σας.

Συμβουλές για την προστασία των μαλλιών

Πέρα από τη θερμοκρασία του νερού, υπάρχουν και άλλες πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των μαλλιών σας το καλοκαίρι:

Επιλέξτε ήπια σαμπουάν: Αποφύγετε σαμπουάν που περιέχουν σκληρά θειικά άλατα (sulfates), τα οποία μπορεί να είναι πιο επιθετικά στην αφαίρεση των φυσικών ελαίων.

Αποφύγετε σαμπουάν που περιέχουν σκληρά θειικά άλατα (sulfates), τα οποία μπορεί να είναι πιο επιθετικά στην αφαίρεση των φυσικών ελαίων. Χρησιμοποιήστε κοντίσιονερ: Εφαρμόστε πάντα κοντίσιονερ μετά το σαμπουάν, εστιάζοντας στις άκρες των μαλλιών.

Εφαρμόστε πάντα κοντίσιονερ μετά το σαμπουάν, εστιάζοντας στις άκρες των μαλλιών. Προστασία από τον ήλιο: Φοράτε καπέλο ή χρησιμοποιήστε προϊόντα με αντηλιακή προστασία για τα μαλλιά όταν εκτίθεστε στον ήλιο για πολλή ώρα.

Φοράτε καπέλο ή χρησιμοποιήστε προϊόντα με αντηλιακή προστασία για τα μαλλιά όταν εκτίθεστε στον ήλιο για πολλή ώρα. Ενυδάτωση: Εντάξτε μάσκες ενυδάτωσης στη ρουτίνα περιποίησής σας, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σας.

Εντάξτε μάσκες ενυδάτωσης στη ρουτίνα περιποίησής σας, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σας. Αποφύγετε τη θερμότητα:Περιορίστε τη χρήση εργαλείων styling που λειτουργούν με θερμότητα (πιστολάκι, ισιωτική, ψαλίδι) και όταν τα χρησιμοποιείτε, εφαρμόζετε πάντα προστατευτικό σπρέι.

Η σωστή περιποίηση των μαλλιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε εποχής, είναι το κλειδί για υγιή και λαμπερά μαλλιά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.