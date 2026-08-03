«Το πρωί χωρίς ειδήσεις στο κινητό αφήνει πιο ήρεμη την αρχή της ημέρας», λέει σύμβουλος ευεξίας

Η πρώτη αντίδραση πολλών ανθρώπων το πρωί, μόλις ανοίξουν τα μάτια τους, είναι να πιάσουν το κινητό τους για να ενημερωθούν. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική μας ηρεμία και την έναρξη της ημέρας. Σύμφωνα με συμβούλους ευεξίας, η αποχή από την ειδησεογραφία τις πρώτες πρωινές ώρες μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε μια πιο ήρεμη και θετική αρχή.

Η παγίδα της συνεχούς ενημέρωσης

Στην ψηφιακή εποχή, η πληροφορία είναι πανταχού παρούσα. Τα κινητά μας γίνονται η πρώτη μας επαφή με τον κόσμο, λίγο πριν καν σηκωθούμε από το κρεβάτι. Αυτό που πολλοί δεν συνειδητοποιούν είναι ότι η έκθεση σε ειδήσεις, ειδικά όταν αυτές είναι συχνά αρνητικές ή αγχωτικές, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μας από τα πρώτα λεπτά της ημέρας. Ένας σύμβουλος ευεξίας εξηγεί ότι η συνεχής ροή πληροφοριών, χωρίς χρόνο για επεξεργασία ή προετοιμασία, μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα υπερφόρτωσης και άγχους.

Η τάση να "σκρολάρουμε" αμέσως μετά το ξύπνημα, χωρίς να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να συνέλθει πλήρως, μας εκθέτει σε έναν καταιγισμό πληροφοριών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δυσάρεστες ειδήσεις, κοινωνικές συγκρίσεις μέσω των social media, ή απλώς έναν καταιγισμό ειδοποιήσεων που απαιτούν την προσοχή μας. Ουσιαστικά, μπαίνουμε σε μια κατάσταση εγρήγορσης και αντίδρασης πριν καν προλάβουμε να οργανώσουμε τις δικές μας σκέψεις και προτεραιότητες για την ημέρα.

Τα οφέλη της «αποσύνδεσης»

Η απόφαση να αφήσουμε το κινητό για λίγο στην άκρη το πρωί μπορεί να έχει απτά οφέλη. Η ηρεμία που προκύπτει από την έλλειψη εξωτερικών ερεθισμάτων επιτρέπει στο μυαλό να λειτουργήσει πιο χαλαρά. Μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο για πράγματα που μας γεμίζουν, όπως λίγη γυμναστική, ένας ήρεμος καφές, ή απλώς να απολαύσουμε τη σιωπή.

Όταν δεν ξεκινάμε την ημέρα μας με την ανάγκη να αντιδράσουμε σε εξωτερικά ερεθίσματα, δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να θέσει τον δικό του ρυθμό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα σκεφτούμε τι πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, ή απλά να νιώσουμε μια αίσθηση ελέγχου πάνω στην ημέρα μας. Η αποφυγή των ειδήσεων, ειδικά των αρνητικών, βοηθά στη μείωση του άγχους και στην ενίσχυση της θετικής διάθεσης.

Η σημασία της πρωινής ρουτίνας

Μια καλά δομημένη πρωινή ρουτίνα είναι θεμελιώδης για την ευεξία. Συμβουλευόμενοι ειδικούς σε θέματα ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης, η δημιουργία ενός σταθερού μοτίβου το πρωί μπορεί να προσφέρει αίσθηση ασφάλειας και προβλεψιμότητας. Η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που προάγουν την ηρεμία, όπως ο διαλογισμός, η ανάγνωση ενός βιβλίου (όχι ψηφιακού), ή απλώς η ενασχόληση με ένα χόμπι, μπορεί να θέσει τις βάσεις για μια πιο παραγωγική και ευχάριστη ημέρα.

Αντί να ξεκινάμε βιαστικά και αγχωμένοι, η υιοθέτηση μιας ρουτίνας που περιλαμβάνει λίγη «αποσύνδεση» από τις ψηφιακές συσκευές, μας επιτρέπει να εστιάσουμε στον εαυτό μας. Αυτός ο χρόνος μπορεί να είναι για σωματική άσκηση, για την προετοιμασία ενός υγιεινού πρωινού, ή απλώς για να απολαύσουμε τη στιγμή χωρίς περισπασμούς. Η αίσθηση του να ξεκινάς την ημέρα σου με τον δικό σου όρο, και όχι με την αντίδραση σε εξωτερικές πληροφορίες, μπορεί να είναι ιδιαίτερα απελευθερωτική.

Προτάσεις για μια ήρεμη πρωινή αρχή

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να εφαρμόσουμε αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητά μας; Οι ειδικοί προτείνουν μερικές πρακτικές λύσεις:

Ορίστε ένα "όριο" για το κινητό: Αποφασίστε πόσο χρόνο μετά το ξύπνημα θα αγγίξετε το κινητό σας. Μπορεί να είναι 30 λεπτά, μία ώρα, ή ακόμη και μέχρι να φτάσετε στη δουλειά, αν αυτό είναι εφικτό.

Αποφασίστε πόσο χρόνο μετά το ξύπνημα θα αγγίξετε το κινητό σας. Μπορεί να είναι 30 λεπτά, μία ώρα, ή ακόμη και μέχρι να φτάσετε στη δουλειά, αν αυτό είναι εφικτό. Δημιουργήστε εναλλακτικές δραστηριότητες: Έχετε έτοιμα πράγματα να κάνετε αντί να πιάσετε το κινητό. Ένα βιβλίο, ένα παζλ, ένα τετράδιο για σημειώσεις, ή απλώς η δυνατότητα να παρατηρήσετε τη γύρω σας.

Έχετε έτοιμα πράγματα να κάνετε αντί να πιάσετε το κινητό. Ένα βιβλίο, ένα παζλ, ένα τετράδιο για σημειώσεις, ή απλώς η δυνατότητα να παρατηρήσετε τη γύρω σας. Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις: Ειδικά για τις εφαρμογές ειδήσεων και social media, οι ειδοποιήσεις μπορούν να σας τραβήξουν την προσοχή ανεπιθύμητα.

Ειδικά για τις εφαρμογές ειδήσεων και social media, οι ειδοποιήσεις μπορούν να σας τραβήξουν την προσοχή ανεπιθύμητα. Επικεντρωθείτε στις αισθήσεις σας: Απολαύστε τη γεύση του καφέ σας, την αίσθηση του ζεστού νερού στο ντους, ή τον ήχο της φύσης έξω από το παράθυρό σας.

Απολαύστε τη γεύση του καφέ σας, την αίσθηση του ζεστού νερού στο ντους, ή τον ήχο της φύσης έξω από το παράθυρό σας. Σχεδιάστε την ημέρα σας (μετά την ενημέρωση):Αφού έχετε αφιερώσει χρόνο για τον εαυτό σας, μπορείτε να κοιτάξετε τις ειδήσεις ή τα email, και μετά να οργανώσετε τις προτεραιότητές σας για την ημέρα.

Η σύνδεση με την ψυχική ευεξία

Η ψυχική μας κατάσταση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που ξεκινάμε την ημέρα μας. Η συνεχής έκθεση σε ειδήσεις, ιδίως όταν αυτές είναι αρνητικές, μπορεί να πυροδοτήσει συναισθήματα φόβου, θυμού, ή θλίψης, τα οποία στη συνέχεια «κουβαλάμε» μαζί μας. Αντίθετα, ξεκινώντας την ημέρα με ηρεμία και εστίαση στις δικές μας ανάγκες, ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση και την αισιοδοξία μας.

Ένας τεχνικός συσκευών μπορεί να συμβουλεύσει για τις ρυθμίσεις των κινητών, όπως η λειτουργία "μη ενοχλείτε" ή η οργάνωση των εφαρμογών, ώστε να μειωθούν οι περισπασμοί. Ωστόσο, η ουσιαστική αλλαγή έρχεται από την εσωτερική απόφαση του ατόμου να θέσει όρια και να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του ηρεμία. Η αρχή «πρώτα εγώ» –όχι με εγωιστικό τρόπο, αλλά με την έννοια της αυτοφροντίδας– είναι θεμελιώδης για μια ισορροπημένη ζωή.

Μια νέα προσέγγιση στην καθημερινότητα

Η ιδέα της "αποσύνδεσης" από τις ειδήσεις το πρωί δεν είναι μια πρόταση για άγνοια, αλλά μια στρατηγική για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ενώ η ενημέρωση είναι απαραίτητη, ο χρόνος και ο τρόπος που την προσλαμβάνουμε παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η παραδοχή ότι μια πρωινή ρουτίνα χωρίς την άμεση επαφή με το κινητό μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ήρεμη αρχή της ημέρας, είναι μια απλή αλλά ισχυρή αλλαγή που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, μειωμένο στρες, και μια γενικότερη αίσθηση ευεξίας. Είναι μια υπενθύμιση ότι, στην προσπάθειά μας να είμαστε ενημερωμένοι, δεν πρέπει να θυσιάζουμε την εσωτερική μας γαλήνη. Η αρχή της ημέρας είναι μια ευκαιρία για ανανέωση και προετοιμασία, και η ήρεμη έναρξη μπορεί να καθορίσει τον τόνο για όλο το εικοσιτετράωρο.