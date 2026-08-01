«Η σακούλα του σούπερ μάρκετ στο πορτμπαγκάζ στον ήλιο μαγειρεύει τα ευαίσθητα μέσα σε λίγα λεπτά», λέει διατροφολόγος

Το καλοκαίρι, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μετατρέψουν το αυτοκίνητο σε φούρνο. Η παρατεταμένη έκθεση των τροφίμων στον ήλιο, ακόμα και μέσα σε πλαστικές σακούλες στο πορτμπαγκάζ, εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία, σύμφωνα με διατροφολόγους. Η αύξηση της θερμοκρασίας εντός των τροφίμων μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη βακτηρίων, καθιστώντας τα μη ασφαλή για κατανάλωση.

Ο κίνδυνος της «μαγειρεμένης» σακούλας

Η αίσθηση της ζέστης που αναδύεται από ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε. Αυτή η θερμότητα, όμως, δεν επηρεάζει μόνο την καμπίνα του οχήματος. Τα αντικείμενα που βρίσκονται στο πορτμπαγκάζ, όπως οι σακούλες με τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, εκτίθενται σε εξίσου υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά τα τρόφιμα, και κυρίως τα ευπαθή, μπορούν να υποστούν σημαντικές αλλοιώσεις.

«Όταν οι σακούλες με τα τρόφιμα παραμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα στο πορτμπαγκάζ, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η θερμοκρασία μέσα σε αυτές μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Αυτό ουσιαστικά "μαγειρεύει" τα ευαίσθητα τρόφιμα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη επικίνδυνων βακτηρίων», εξηγεί ένας διατροφολόγος. Η παραδοσιακή αντίληψη ότι οι πλαστικές σακούλες προστατεύουν τα τρόφιμα από τις εξωτερικές συνθήκες είναι λανθασμένη, καθώς στην πραγματικότητα παγιδεύουν τη θερμότητα, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Ποια τρόφιμα είναι πιο ευάλωτα;

Δεν είναι όλα τα τρόφιμα εξίσου ευάλωτα στις υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα άλλα γαλακτοκομικά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στη ζέστη. Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία αλλοίωση, ανάπτυξη μικροοργανισμών και αλλοίωση της γεύσης και της υφής.

Το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα άλλα γαλακτοκομικά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στη ζέστη. Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία αλλοίωση, ανάπτυξη μικροοργανισμών και αλλοίωση της γεύσης και της υφής. Επεξεργασμένα κρέατα: Τα αλλαντικά, τα λουκάνικα και άλλα επεξεργασμένα κρέατα, ειδικά αν δεν είναι συσκευασμένα, κινδυνεύουν να αναπτύξουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

Τα αλλαντικά, τα λουκάνικα και άλλα επεξεργασμένα κρέατα, ειδικά αν δεν είναι συσκευασμένα, κινδυνεύουν να αναπτύξουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Μαγειρεμένα φαγητά: Υπολείμματα μαγειρεμένων φαγητών, ειδικά αυτά που περιέχουν κρέας, αυγά ή ρύζι, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα αν αφεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Υπολείμματα μαγειρεμένων φαγητών, ειδικά αυτά που περιέχουν κρέας, αυγά ή ρύζι, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα αν αφεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: Αν και γενικά πιο ανθεκτικά, ορισμένα φρούτα και λαχανικά, όπως τα μούρα ή τα φυλλώδη λαχανικά, μπορεί να αλλοιωθούν γρήγορα.

Αν και γενικά πιο ανθεκτικά, ορισμένα φρούτα και λαχανικά, όπως τα μούρα ή τα φυλλώδη λαχανικά, μπορεί να αλλοιωθούν γρήγορα. Αυγά:Τα ωμά αυγά, αν εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να γίνουν εστία ανάπτυξης βακτηρίων.

Η σημασία της ψύξης

Η διατήρηση των τροφίμων σε ασφαλείς θερμοκρασίες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των τροφιμογενών ασθενειών. Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες υγιεινής, τα ευπαθή τρόφιμα δεν πρέπει να αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερο από δύο ώρες, ή για μία ώρα αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Το αυτοκίνητο, ειδικά το καλοκαίρι, μπορεί εύκολα να ξεπεράσει αυτές τις θερμοκρασίες. Ο διατροφολόγος τονίζει ότι η μεταφορά των ευπαθών τροφίμων από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ιδανικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ψυγεία αυτοκινήτου ή θερμικές τσάντες, ειδικά αν η απόσταση είναι μεγάλη ή αν πρόκειται να γίνουν περαιτέρω στάσεις.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Για να αποφύγετε τους κινδύνους, ακολουθήστε τις παρακάτω πρακτικές συμβουλές:

Προγραμματίστε τις αγορές σας: Προσπαθήστε να κάνετε τα ψώνια σας προς το τέλος της ημέρας, όταν οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να πέφτουν, ή λίγο πριν επιστρέψετε στο σπίτι.

Προσπαθήστε να κάνετε τα ψώνια σας προς το τέλος της ημέρας, όταν οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να πέφτουν, ή λίγο πριν επιστρέψετε στο σπίτι. Χρησιμοποιήστε ψυγεία αυτοκινήτου: Επενδύστε σε ένα φορητό ψυγείο αυτοκινήτου ή σε ποιοτικές θερμικές τσάντες. Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα και τα ευπαθή προϊόντα σε αυτές, μαζί με στοιχεία ψύξης.

Επενδύστε σε ένα φορητό ψυγείο αυτοκινήτου ή σε ποιοτικές θερμικές τσάντες. Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα και τα ευπαθή προϊόντα σε αυτές, μαζί με στοιχεία ψύξης. Στοχευμένες αγορές: Αν δεν έχετε τρόπο να διατηρήσετε τα τρόφιμα δροσερά, αποφύγετε την αγορά ευπαθών προϊόντων που απαιτούν άμεση ψύξη.

Αν δεν έχετε τρόπο να διατηρήσετε τα τρόφιμα δροσερά, αποφύγετε την αγορά ευπαθών προϊόντων που απαιτούν άμεση ψύξη. Άμεση ψύξη: Μόλις φτάσετε στο σπίτι, τοποθετήστε αμέσως τα ευπαθή τρόφιμα στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.

Μόλις φτάσετε στο σπίτι, τοποθετήστε αμέσως τα ευπαθή τρόφιμα στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Ελέγχετε την εμφάνιση και τη μυρωδιά:Ακόμα κι αν τα τρόφιμα φαίνονται εντάξει, αν έχουν περίεργη μυρωδιά ή εμφάνιση, είναι καλύτερο να τα πετάξετε.

Η συμπεριφορά των βακτηρίων

Τα βακτήρια βρίσκονται παντού, στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, ακόμα και στα τρόφιμα. Ορισμένα βακτήρια είναι ωφέλιμα, αλλά πολλά είναι παθογόνα και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις. Η ανάπτυξη των περισσότερων παθογόνων βακτηρίων επιταχύνεται δραματικά σε θερμοκρασίες μεταξύ 4°C και 60°C. Αυτή η "ζώνη κινδύνου" είναι ακριβώς η θερμοκρασία που μπορεί να επικρατήσει στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όταν τα τρόφιμα παραμένουν σε αυτές τις θερμοκρασίες, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται με ταχύ ρυθμό, παράγοντας τοξίνες που δεν καταστρέφονται ούτε με το μαγείρεμα. Η κατανάλωση τροφίμων που έχουν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως ναυτία, εμετός, διάρροια, κοιλιακοί πόνοι και πυρετός.

Ο ρόλος της συσκευασίας

Η συσκευασία των τροφίμων παίζει επίσης ρόλο. Ενώ ορισμένες συσκευασίες προσφέρουν κάποια μόνωση, οι περισσότερες πλαστικές σακούλες δεν είναι σχεδιασμένες για να διατηρούν τη θερμοκρασία. Αντιθέτως, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός μικρο-περιβάλλοντος όπου η θερμότητα παγιδεύεται, επιταχύνοντας την αλλοίωση. Συσκευασίες κενού αέρος ή ειδικά μονωμένες τσάντες μπορούν να προσφέρουν καλύτερη προστασία, αλλά και πάλι, η άμεση ψύξη παραμένει η πιο ασφαλής λύση.

Συνοψίζοντας, η απλή πρακτική του να αφήνουμε τις σακούλες του σούπερ μάρκετ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, ειδικά κατά τους ζεστούς μήνες, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίμων. Η προσοχή και η λήψη απλών μέτρων προφύλαξης μπορούν να προστατεύσουν εμάς και τις οικογένειές μας από δυσάρεστες και επικίνδυνες καταστάσεις.