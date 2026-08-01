«Το κλάδεμα στη ζέστη αφήνει πληγές που δεν κλείνουν εύκολα», λέει γεωπόνος

Το κλάδεμα των δέντρων και των θάμνων αποτελεί μια θεμελιώδη πρακτική για την υγεία, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητά τους. Ωστόσο, η εποχή κατά την οποία πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία της, αλλά και για την αποφυγή σοβαρών προβλημάτων. Όπως επισημαίνει ένας έμπειρος γεωπόνος, το κλάδεμα που γίνεται κατά τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορεί να αφήσει πίσω του πληγές που αργούν να επουλωθούν, θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωστία του φυτού.

Η σημασία του σωστού χρόνου στο κλάδεμα

Η άποψη ότι το κλάδεμα είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του έτους είναι λανθασμένη. Κάθε φυτό έχει τις δικές του ανάγκες και βιολογικούς ρυθμούς, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο γεωπόνος τονίζει ότι η περίοδος του κλάδεματος δεν είναι τυχαία επιλογή, αλλά βασίζεται στην κατανόηση της φυσιολογίας των φυτών. Στόχος είναι να προκληθεί η λιγότερη δυνατή ζημιά και να διευκολυνθεί η ταχεία επούλωση των τομών, επιτρέποντας στο φυτό να ανακάμψει γρήγορα και να συνεχίσει την ανάπτυξή του.

Οι κίνδυνοι του καλοκαιρινού κλαδέματος

Όταν το κλάδεμα πραγματοποιείται υπό συνθήκες έντονης ζέστης και ηλιοφάνειας, οι τομές που δημιουργούνται στα κλαδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Η αυξημένη θερμοκρασία, σε συνδυασμό με την έντονη ακτινοβολία, μπορεί να προκαλέσει ξήρανση των άκρων των τομών, γεγονός που δυσχεραίνει την φυσική διαδικασία επούλωσης. Αυτές οι «ανοιχτές πληγές» γίνονται εύκολος στόχος για παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως μύκητες και βακτήρια, οι οποίοι μπορούν να εισχωρήσουν στο φυτό και να προκαλέσουν ασθένειες. Επιπλέον, η απώλεια υγρασίας μέσω των εκτεθειμένων ιστών είναι μεγαλύτερη, επιβαρύνοντας περαιτέρω το φυτό που ήδη αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την ξηρασία και τη ζέστη.

Η αργή επούλωση και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες

Η αδυναμία του φυτού να κλείσει γρήγορα τις πληγές του κλαδέματος το καλοκαίρι μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα προβλήματα. Η παρατεταμένη έκθεση σε παθογόνα μπορεί να εξασθενήσει το φυτό, καθιστώντας το πιο επιρρεπές σε μελλοντικές προσβολές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να επηρεάσουν την ζωτική λειτουργία του φυτού, οδηγώντας ακόμη και στην σταδιακή του νέκρωση. Ακόμη και αν το φυτό καταφέρει να επιβιώσει, η καθυστερημένη επούλωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμφάνισή του, καθώς και την παραγωγή καρπών ή ανθέων στις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους.

Ποιες είναι οι ιδανικές εποχές για κλάδεμα;

Ο γενικός κανόνας, σύμφωνα με τον γεωπόνο, είναι ότι οι περισσότερες καλλωπιστικές και καρποφόρες δαψιλοί δέντρα και θάμνοι ωφελούνται από το κλάδεμα κατά την περίοδο της ληθάργου τους, δηλαδή στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η νέα βλάστηση. Αυτή η εποχή προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την επούλωση των τομών, καθώς η θερμοκρασία είναι πιο ήπια και υπάρχει επαρκής υγρασία στο έδαφος. Για συγκεκριμένα φυτά, όπως οι ανθοφόροι θάμνοι που ανθίζουν νωρίς την άνοιξη, το κλάδεμα μπορεί να γίνει αμέσως μετά την ανθοφορία τους, ώστε να μην αφαιρεθούν οι ανθοφόρες οφθαλμοί της επόμενης χρονιάς.

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Υπάρχουν, βέβαια, και εξαιρέσεις στον κανόνα. Ορισμένα φυτά, όπως για παράδειγμα τα εσπεριδοειδή, μπορούν να υποστούν ελαφρύ κλάδεμα αφαίρεσης ξηρών ή αδύναμων κλαδιών κατά τη διάρκεια της άνοιξης ή ακόμη και του καλοκαιριού, εφόσον αυτό γίνεται με μεγάλη προσοχή και αφαιρώντας ελάχιστο φυτικό υλικό. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γεωπόνος συνιστά την αποφυγή εκτεταμένων κλαδεμάτων κατά την περίοδο αιχμής της ζέστης. Για φυτά που παρουσιάζουν προβλήματα με ασθένειες, μπορεί να είναι αναγκαίο το κλάδεμα οποιαδήποτε εποχή, αλλά τότε είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση απολύμανση των εργαλείων και των τομών, καθώς και η χρήση ειδικών επαλείφων.

Η σημασία των εργαλείων και της τεχνικής

Πέρα από την εποχή, η σωστή τεχνική και η χρήση κατάλληλων, απολυμασμένων εργαλείων είναι εξίσου κρίσιμη. Ένα κοφτερό κλαδευτήρι ή πριόνι δημιουργεί καθαρές τομές που επουλώνονται ευκολότερα, σε αντίθεση με ένα αμβλύ εργαλείο που «τραυματίζει» το ξύλο, αφήνοντας ανώμαλες επιφάνειες. Η απολύμανση των εργαλείων, ειδικά αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άρρωστα φυτά, αποτρέπει τη μετάδοση παθογόνων. Στις περιπτώσεις που το κλάδεμα είναι αναπόφευκτο σε ακατάλληλη εποχή, η χρήση ειδικών επαλείφων κλαδέματος μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός προστατευτικού φράγματος πάνω από την τομή, μειώνοντας την απώλεια υγρασίας και την είσοδο παθογόνων, αν και η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να διαφέρει.

Συνοψίζοντας, η προσεκτική επιλογή της κατάλληλης εποχής για το κλάδεμα είναι μια από τις πιο σημαντικές πρακτικές για τη διατήρηση της υγείας και της ομορφιάς των φυτών στον κήπο μας. Το καλοκαίρι, με τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν είναι η ιδανική περίοδος για επεμβάσεις που αφήνουν «πληγές» που δυσκολεύονται να κλείσουν.