«Το κλείσιμο των παραθύρων στον υπολογιστή στο τέλος της ημέρας αδειάζει λίγο το μυαλό», λέει σύμβουλος εργασίας

Η καθημερινότητα πολλών εργαζομένων, ιδιαίτερα όσων απασχολούνται μπροστά σε οθόνες, συχνά σημαδεύεται από μια ατελείωτη ροή πληροφοριών και εργασιών. Με την ολοκλήρωση της εργάσιμης ημέρας, η διαδικασία "κλειδώματος" του υπολογιστή μπορεί να σημαίνει κάτι περισσότερο από απλή απενεργοποίηση. Σύμφωνα με συμβούλους εργασίας, η συνειδητή πράξη του κλεισίματος όλων των ανοιχτών παραθύρων και εφαρμογών στον υπολογιστή, πριν από την αποσύνδεση, μπορεί να έχει απροσδόκητα οφέλη για την ψυχική μας κατάσταση.

Η σημασία της ψηφιακής αποσυμφόρησης

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, όπου οι οθόνες είναι πανταχού παρούσες, η διάκριση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη. Η συνεχής εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών καρτελών, εγγράφων, emails και εφαρμογών δημιουργεί μια αίσθηση διαρκούς εγρήγορσης και κατακερματισμού της προσοχής. Αυτή η κατάσταση, όπως επισημαίνουν ειδικοί στην οργάνωση εργασιακού χώρου, μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική κόπωση και σε δυσκολία αποσύνδεσης από τις υποχρεώσεις.

Η πράξη του "καθαρισμού" της ψηφιακής επιφάνειας εργασίας, δηλαδή το κλείσιμο όλων των ανοιχτών παραθύρων και προγραμμάτων, λειτουργεί ως ένα είδος τελετουργίας ολοκλήρωσης. Είναι μια οπτική και νοητική σήμανση ότι η εργάσιμη ημέρα έχει φτάσει στο τέλος της. Αυτό επιτρέπει στον εγκέφαλο να "αδειάσει" από την πληθώρα των πληροφοριών που επεξεργαζόταν, προετοιμάζοντας το έδαφος για χαλάρωση και αποφόρτιση.

Κατακερματισμός προσοχής και υπερφόρτωση

Η συνεχής έκθεση σε πολλαπλές πηγές πληροφοριών, όπως συμβαίνει όταν έχουμε πολλά παράθυρα ανοιχτά, απαιτεί από τον εγκέφαλο να κατανέμει την προσοχή του με πολλαπλούς τρόπους. Αυτό, αν και συχνά θεωρείται δεξιότητα, μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Η αδυναμία εστίασης σε ένα μόνο θέμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η αίσθηση ότι "κάτι ξεχνάμε" ή ότι "πρέπει να κάνουμε κι αυτό", είναι συχνά συμπτώματα αυτής της υπερφόρτωσης.

Όταν κλείνουμε ένα παράθυρο, ουσιαστικά αφαιρούμε ένα "βάρος" από την επιφάνεια εργασίας μας, τόσο οπτικά όσο και νοητικά. Αυτή η απλοποίηση της ψηφιακής μας πραγματικότητας επιτρέπει στον εγκέφαλο να ηρεμήσει. Η αίσθηση της τάξης και της ολοκλήρωσης, έστω και σε ψηφιακό επίπεδο, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία μας, μειώνοντας το αίσθημα του άγχους και της πίεσης.

Δημιουργώντας σαφή όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής

Στην εποχή του "work from home" και της ευέλικτης εργασίας, η δημιουργία σαφών ορίων μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας και της παραγωγικότητας. Το κλείσιμο των παραθύρων του υπολογιστή στο τέλος της ημέρας μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος "τελετουργίας μετάβασης", σηματοδοτώντας την αλλαγή σκυτάλης.

Φανταστείτε την επιφάνεια εργασίας σας ως ένα γραφείο. Αν στο τέλος της ημέρας αφήνετε όλα τα χαρτιά, τα αρχεία και τα αντικείμενα διάσπαρτα, η επιστροφή σε αυτό το γραφείο την επόμενη μέρα θα είναι πιθανότατα αγχωτική. Αντίστοιχα, ένα "καθαρό" ψηφιακό περιβάλλον διευκολύνει την επανεκκίνηση και την εστίαση την επόμενη μέρα. Η πράξη του κλεισίματος των παραθύρων είναι μια μικρή, αλλά ουσιαστική κίνηση που συμβάλλει στη δημιουργία αυτής της καθαρότητας.

Η ψυχολογία της ολοκλήρωσης

Η αίσθηση της ολοκλήρωσης είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη ψυχολογία. Όταν ολοκληρώνουμε μια εργασία, νιώθουμε ικανοποίηση και ετοιμότητα να προχωρήσουμε στην επόμενη. Στην ψηφιακή εργασία, όμως, η "ολοκλήρωση" μπορεί να είναι πιο αόριστη. Τα email μπορεί να παραμένουν αδιάβαστα, τα έγγραφα ημιτελή. Το κλείσιμο όλων των ανοιχτών παραθύρων, ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου και τάξης.

Αυτή η μικρή πράξη οργάνωσης μπορεί να μειώσει την αίσθηση της επερχόμενης εργασίας και να απελευθερώσει νοητικό χώρο. Αντί να βλέπετε μια λίστα από ανοιχτές καρτέλες που σας υπενθυμίζουν τι πρέπει να κάνετε, βλέπετε μια καθαρή οθόνη, που σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου ξεκούρασης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του "burnout" και στη βελτίωση της γενικής ευημερίας.

Πρακτικές συμβουλές για την ψηφιακή αποσύνδεση

Εκτός από το κλείσιμο των παραθύρων, υπάρχουν και άλλες πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική ψηφιακή αποσύνδεση. Ο καθορισμός συγκεκριμένων ωρών για την εργασία, η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων από επαγγελματικές εφαρμογές μετά το τέλος της ημέρας, και η δημιουργία ενός φυσικού χώρου εργασίας που να μπορεί να "αποθηκευτεί" στο τέλος της ημέρας, είναι μερικές από αυτές.

Η συνειδητή απόφαση να κλείσετε όλα τα παράθυρα στον υπολογιστή σας δεν είναι απλώς μια τεχνική πράξη, αλλά μια ψυχολογική στροφή. Είναι μια δήλωση στον εαυτό σας ότι η εργασία έχει τελειώσει και ότι ήρθε η ώρα για ξεκούραση, ενασχόληση με χόμπι, ή απλώς για ηρεμία. Αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ψυχική σας αποφόρτιση και στην καλύτερη διαχείριση του στρες.

Ενσωματώνοντας τη συνήθεια στην καθημερινότητα

Η ενσωμάτωση αυτής της συνήθειας στην καθημερινή ρουτίνα απαιτεί λίγη προσπάθεια στην αρχή, αλλά τα οφέλη είναι μακροπρόθεσμα. Μπορείτε να θέσετε μια υπενθύμιση στον εαυτό σας λίγο πριν την ώρα λήξης της εργασίας σας, για να σας θυμίσει να κλείσετε τα παράθυρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να την κάνετε μέρος της διαδικασίας τερματισμού του υπολογιστή, όπως ακριβώς κάνετε τις τελευταίες ρυθμίσεις πριν τον κλείσετε.

Η αίσθηση της τάξης και της ελαφρότητας που προκύπτει από ένα "καθαρό" ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να είναι αναζωογονητική. Όταν τελειώνετε τη μέρα σας με μια αίσθηση ελέγχου και ολοκλήρωσης, ακόμα και σε αυτό το μικρό, ψηφιακό επίπεδο, είναι πιο πιθανό να απολαύσετε την προσωπική σας ώρα και να επιστρέψετε την επόμενη μέρα ανανεωμένοι.